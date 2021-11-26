НОРВЕЖСКАЯ ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Неожиданный план

18 февраля 1890 г. будущий руководитель экспедиции Ф. Нансен зачитал доклад перед Географическим обществом Норвегии, в котором обосновал необходимость длительного похода в северные земли. В планы Ф. Нансена входил путь по Берингову проливу до Новосибирских о-вов, где судно должно было вмерзнуть в лед и двигаться дальше.

Предложение норвежца было встречено неоднозначно. Против плана Ф. Нансена выступил американский полярный исследователь А. Грили, считавший невозможным достигнуть Северный полюс.

Финансирование

Средства на проведение экспедиции выделило правительство Норвегии. Стортинг решением от 30 июня 1890 г. ассигновал 200 тыс. крон при условии чисто норвежского характера экспедиции. Необходимо было еще 100 тыс. крон, на которые была открыта подписка. Первым в этом поучаствовал король Швеции и Норвегии Оскар II, выделивший 20 тыс. крон. В итоге бюджет экспедиции составил 445 тыс. крон.

Команда – 12 человек профессиональных военных. Среди кандидатур был и британский исследователь Ф. Джексон, но он не получил одобрения ввиду национального состава команды.

В дальний путь

24 июня 1893 г. корабль экспедиции «Фрам» покинул залив Пиппервик. Почти месяц судно следовало вдоль побережья Норвегии, загружая припасы, затем двинулось к Баренцеву морю. 29 июля «Фрам» был в Югорском Шаре, в Хабарово. Здесь были погружены остяцкие лайки, которых выделил Э.В. Толль.

Пройдя Карское море, экспедиция 18 августа 1893 г. вышла к Енисею. 7 сентября отряд был у п-ова Таймыр. Здесь были открыты мелкие острова, получившие имена Скотт-Хансена, Фирнли и Хейберга. 9 сентября вышли к мысу Челюскин. 20 сентября 1893 г. корабль оказался на 78° с.ш. 5 октября начался дрейф.

Дрейф

В январе 1894 г. Ф. Нансен задумался о походе на Северный полюс на собаках. Но пока это осталось только в планах. 19 мая «Фрам» оказался на 81° с.ш. Команда занималась океанографическими и гляциологическими работами. Экспедиции в это время удалось установить, что на месте мелководного Полярного бассейна есть океан глубиной до 3850 м.

Поход к Северному полюсу

Ф. Нансен решил отправиться в санный поход в 1895 г. вместе с Я. Йохансеном. Начались приготовления. К концу января «Фрам» вышел к 83°34’ с.ш., и 14 марта 1895 г. Ф. Нансен и Я. Йохансен двинулись в путь. Однако 7 апреля, дойдя до 86°13’36’’ с.ш., норвежцы двинулись назад, не дойдя до Северного полюса около 400 км.

10 августа 1895 г. Ф. Нансен и Я. Йохансен вышли к архипелагу, который назвали Белая Земля (север Земли Франца-Иосифа). На мысе Норвегия они провели зиму 1895 – 1896 гг. 21 мая 1896 г. норвежцы возобновили движение домой к архипелагу Шпицберген. 17 июня Ф. Нансен услышал собачий лай и увидел Ф. Джексона, расположившегося на мысе Флора с отрядом. Здесь полярники провели месяц, после чего 26 июля 1896 г. покинули мыс Флора на «Виндворде».

13 августа 1896 г. «Фрам» закончил 1041-дневный дрейф к северу от Шпицбергена. Экспедиция воссоединилась в Тромсе 23 августа 1896 г.

Итоги

В ходе путешествия было доказано, что в районе Северного полюса отсутствует суша, был открыт океанский бассейн. Выведены «правила Нансена» (описывают скорость и направление дрейфа льда). Описан процесс роста и таяния паковых льдов, феномен «мертвой воды».