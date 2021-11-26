НЬЕПС ЖОЗЕФ НИСЕФОР

НЬЕПС ЖОЗЕФ НИСЕФОР - французский изобретатель в области фотографии.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи. В 1780-1788 годах обу­чал­ся в кол­ле­же ора­то­ри­ан­цев . В 1792 году, от­ка­зав­шись от карь­е­ры свя­щен­но­слу­жи­те­ля, стал ар­мей­ским офи­це­ром, при­ни­мал уча­стие в во­енных дей­ст­ви­ях на Сар­ди­нии и в Ита­лии; в 1795-1801 годах на государственной служ­бе.

В начале 1800-х годов Ньепс за­нял­ся изо­бре­та­тель­ст­вом. Пер­вым изо­бре­те­ни­ем был пи­ре­о­ло­фор - ана­лог дви­га­те­ля внутреннего сго­ра­ния, пред­на­зна­чен­ный для вспо­мо­гательных и бук­сир­ных су­дов. С 1816 года ра­бо­тал над по­лу­че­ни­ем фо­то­гра­фического изо­бра­же­ния. В 1820-х годах впер­вые на­шёл спо­соб за­кре­п­ле­ния изо­бра­же­ния, по­лу­чае­мо­го в ка­ме­ре-об­ску­ре , ис­поль­зо­вав для это­го по­се­реб­рён­ную мед­ную пла­стин­ку, по­кры­тую сло­ем све­то­чув­ст­вительного ас­фаль­то­во­го ла­ка. Фо­то­сни­мок по­лу­чил название «ге­лио­гра­фия» («сол­неч­ный ри­су­нок»). В 1829 году Ньепс за­клю­чил до­го­вор с Л.Ж. Да­ге­ром о со­вме­ст­ной ра­бо­те по усо­вер­шен­ст­во­ва­нию фо­то­гра­фического про­цес­са, на­зван­но­го впо­след­ст­вии да­ге­ро­ти­пи­ей.