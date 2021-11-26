НЬЕПС ЖОЗЕФ НИСЕФОР
НЬЕПС ЖОЗЕФ НИСЕФОР - французский изобретатель в области фотографии.
Из аристократической семьи. В 1780-1788 годах обучался в коллеже ораторианцев. В 1792 году, отказавшись от карьеры священнослужителя, стал армейским офицером, принимал участие в военных действиях на Сардинии и в Италии; в 1795-1801 годах на государственной службе.
В начале 1800-х годов Ньепс занялся изобретательством. Первым изобретением был пиреолофор - аналог двигателя внутреннего сгорания, предназначенный для вспомогательных и буксирных судов. С 1816 года работал над получением фотографического изображения. В 1820-х годах впервые нашёл способ закрепления изображения, получаемого в камере-обскуре, использовав для этого посеребрённую медную пластинку, покрытую слоем светочувствительного асфальтового лака. Фотоснимок получил название «гелиография» («солнечный рисунок»). В 1829 году Ньепс заключил договор с Л.Ж. Дагером о совместной работе по усовершенствованию фотографического процесса, названного впоследствии дагеротипией.