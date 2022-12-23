МУНЬОС-И-РОМЕРО, ТОМАС Муньос-и-Ромеро (исп. Munoz y Romero), Томас (29.10.1814, Алкала-де-Энарес — 17.10.1867, Мадрид) — испанский историк и юрист.

Муньос-и-Ромеро ( исп . Munoz y Romero) , Томас (29.10.1814, Алкала-де-Энарес — 17.10.1867, Мадрид) — испанский историк и юрист.

Учился на юридическом факультете Университета Комплутенсе. В 1836—1840 участвовал в Первой Карлистской войне (см. Карлистские войны ), в качестве офицера армии либералов (армии королевы Изабеллы II ). В 1843 перешел на гражданскую службу и получил пост в Библиотеке и Архиве Королевской Академии истории. В результате работы по структурированию и каталогизации фондов Архива Академии составил и опубликовал собрание текстов фуэро и поселенных грамот (Coleccion de Fueros Municipales y Cartas Pueblas de los reinos de Castilla, Leon, Corona de Aragon y Navarra. Madrid, 1847). Это издание не вышло из научного оборота до начала XXI в.

С 1849 М.-и-Р. преподавал историю в Центральном университете Мадрида. В 1850 в Академию истории поступили архивы монастырей и церквей, лишившихся имущества в результате десамортизации Мендисабаля. Работа по организации этих коллекций позволила М.-и-Р. подготовить два фундаментальных исследования по раннесредневековой истории Леона и Кастилии, а также справочное издание «Историко-библиографический словарь древних королевств, провинций, городов, поселений, церквей и святых мест Испании» («Diccionario bibliografico-historico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de Espana». Madrid, 1858). В этот же период он принимал участие в работе академической комиссии по подготовке издания фуэро и материалов Кортесов. С 1856 вел курс палеографии во вновь созданной Школе дипломатики.

В 1866 Королевская академия истории передала государству значительную часть монастырских и церковных документов, которые вошли в фонды созданного тогда же по королевскому указу Национального исторического архива. М.-и-Р. был назначен первым королевским комиссаром для управления архивом. Под его руководством и при непосредственном участии были изданы индексы монастырских фондов архива. Он первым в Испании стал систематически изучать сигиллографию, создав соответствующую коллекцию в Национальном историческом архиве. В 1859 он был избран членом Королевской Академии истории, его речь на церемонии вступления в Академию была озаглавлена «О необходимости подтверждать документами историю Средних веков». М.-и-Р. считается основателем национальной школы архивного дела, а также одним из первых специалистов по истории средневекового права Испании.

Публ. источн.: Del estado de las personas en los reinos de Asturias y Leon en los primeros siglos posteriores a la invasion de los arabes // Revista de Ambos Mundos. T. 2. 1854. P. 880—904; T. 3. 1855. P. 49—75; De la necesidad de ilustrar con documentos la historia de la Edad Media. Discursos leidos ante la Real Academia de la Historia, en la recepcion publica de el dia 4 de Febrero de 1860. Madrid, 1860; Refutacion del opusculo Fueros francos. Les Communes francaises en Espagne et en Portugal pendant la Moyen Age // Revista General de Legislacion y Jurisprudencia. T. 31. 1867. P. 28—53, 226—246, 288—313. Madrid, 1867.

Лит. : Garcia de Valdeavellano L. Vida y obra de D. Tomas Munoz y Romero (1814—1867) // Boletin de la Real Academia de la Historia. T. 163. 1968. P. 89—142; Gibert R. Tomas Munoz y Romero (1814—1867) // Anuario de Estudios Medievales. № 6. 1969. P. 563—574. Г. А. Попова.