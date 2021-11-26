МОРЕЛЛИ ДЖОВАННИ
МОРЕЛЛИ ДЖОВАННИ (псевдонимы: Николас Шеффер, Иван Лермольев) - итальянский историк искусства.
Изучал медицину в университетах Германии, получил звание доктора, однако никогда не практиковал.
Обучаясь в Париже в 1838-1840 годы, начал писательскую карьеру и познакомился со знатоком и антикваром О. Мюндлером, ставшим его первым наставником в сфере искусства.
В 1840 году вернулся в Италию, где сблизился с А. Мандзони и участниками Рисорджименто, в 1850-е годы - с литературными и политическими кругами Милана и Турина; приобретал произведения искусства для английских коллекционеров (Ч. Истлейка, Дж. Хадсона, Г. Лайарда).
После объединения Италии Дж. Морелли был избран депутатом от Бергамо (1861-1870 годы), в 1873 году стал сенатором, уделял большое внимание совершенствованию законодательства, касающегося вывоза произведений искусства за рубеж, художественные образования, охраны памятников и развития музеев.
Последний период своей жизни посвятил популяризации метода научного знаточества.
Фундаментальные труды Дж. Морелли, посвящённые итальянской живописи в крупнейших немецких и итальянских музеях, содержат сотни новых атрибуций, большая часть которых разделяется и современными исследователями.
Научные принципы Дж. Морелли сложились под сильным влиянием естественно-научных методов (в частности, методов сравнительной анатомии). В основе его атрибуций лежал анализ способов написания второстепенных элементов изображения (фаланги пальцев, мочки ушей и т. д.) или малозначительных деталей пейзажа, в которых, по мнению Дж. Морелли, художник непосредственнее выражал свою индивидуальность, работая бессознательно (впоследствии З. Фрейд утверждал, что метод Дж. Морелли сходен с психоанализом).
Сочинения Дж. Морелли оказали сильное влияние не только на его учеников (Г. Фриццони и др.); его метод получил широкое распространение в Великобритании и среди представителей венской школы искусствознания (Ю. фон Шлоссер), а также нашёл отражение в работах Б. Беренсона.
Своё собрание итальянского искусства завещал Академии Каррара в Бергамо.
Сочинения:
[Ivan Lermolieff]. Die Werke italienischer Meister in den Galerien von München, Dresden und Berlin. Lpz., 1880;
Kunstkritische Studien über italienische Malerei. Lpz., 1890–1893. Bd 1–3.