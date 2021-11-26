МОРЕЛЛИ ДЖОВАННИ

МОРЕЛЛИ ДЖОВАННИ (псев­до­ни­мы: Ни­ко­лас Шеф­фер, Иван Лер­моль­ев) - итальянский ис­то­рик искусства.

Изу­чал ме­ди­ци­ну в уни­вер­си­те­тах Гер­ма­нии, по­лу­чил зва­ние док­то­ра, од­на­ко ни­ко­гда не прак­ти­ко­вал.

Обу­ча­ясь в Па­ри­же в 1838-1840 годы, на­чал пи­са­тель­скую карь­е­ру и по­зна­ко­мил­ся со зна­то­ком и ан­тик­ва­ром О. Мюнд­ле­ром, став­шим его пер­вым на­став­ни­ком в сфе­ре искусства.

В 1840 году вер­нул­ся в Ита­лию, где сбли­зил­ся с А. Манд­зо­ни и уча­ст­ни­ка­ми Ри­сорд­жи­мен­то, в 1850-е годы - с литературными и по­ли­тическими кру­га­ми Ми­ла­на и Ту­ри­на; при­об­ре­тал про­из­ве­де­ния искусства для английских кол­лек­цио­не­ров (Ч. Ист­лей­ка, Дж. Хад­со­на, Г. Лай­ар­да).

По­сле объ­е­ди­не­ния Ита­лии Дж. Морелли был из­бран де­пу­та­том от Бер­га­мо (1861-1870 годы), в 1873 году стал се­на­то­ром, уде­лял боль­шое вни­ма­ние со­вер­шен­ст­во­ва­нию за­ко­но­да­тель­ст­ва, ка­саю­ще­го­ся вы­во­за про­из­ве­де­ний искусства за ру­беж, ху­дожественные об­ра­зо­ва­ния, ох­ра­ны па­мят­ни­ков и раз­ви­тия му­зе­ев.

По­след­ний пе­ри­од сво­ей жиз­ни по­свя­тил по­пу­ля­ри­за­ции ме­то­да на­учного зна­то­че­ст­ва.

Фун­даментальные тру­ды Дж. Морелли, по­свя­щён­ные итальянской жи­во­пи­си в круп­ней­ших немецких и итальянских му­зе­ях, со­дер­жат сот­ни но­вых ат­ри­бу­ций, большая часть ко­то­рых раз­де­ля­ет­ся и современными ис­сле­до­ва­те­ля­ми.

На­учные прин­ци­пы Дж. Морелли сло­жи­лись под силь­ным влия­ни­ем ес­тественно-на­учных ме­то­дов (в ча­ст­но­сти, ме­то­дов срав­нительной ана­то­мии). В ос­но­ве его ат­ри­бу­ций ле­жал ана­лиз спо­со­бов на­пи­са­ния вто­ро­сте­пен­ных эле­мен­тов изо­бра­же­ния (фа­лан­ги паль­цев, моч­ки ушей и т. д.) или ма­ло­зна­чительных де­та­лей пей­за­жа , в ко­то­рых, по мне­нию Дж. Морелли, ху­дож­ник не­по­сред­ст­вен­нее вы­ра­жал свою ин­ди­ви­ду­аль­ность, ра­бо­тая бес­соз­на­тель­но (впо­след­ст­вии З. Фрейд ут­вер­ждал, что ме­тод Дж. Морелли схо­ден с пси­хо­ана­ли­зом).

Со­чи­не­ния Дж. Морелли ока­за­ли силь­ное влия­ние не толь­ко на его уче­ни­ков (Г. Фриц­цо­ни и др.); его ме­тод по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Ве­ли­ко­бри­та­нии и сре­ди пред­ста­ви­те­лей вен­ской шко­лы ис­кус­ст­во­зна­ния (Ю. фон Шлос­сер), а так­же на­шёл от­ра­же­ние в ра­бо­тах Б. Бе­рен­со­на.

Своё со­б­ра­ние итальянского искусства за­ве­щал Ака­де­мии Кар­ра­ра в Бер­га­мо.

Сочинения:

[Ivan Lermolieff]. Die Werke italieni­scher Meister in den Galerien von München, Dres­den und Berlin. Lpz., 1880;

Kunstkri­ti­sche Stu­dien über italienische Malerei. Lpz., 1890–1893. Bd 1–3.