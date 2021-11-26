МОММЗЕН ТЕОДОР
МОМмЗЕН ТЕОДОР - германский историк античности, член Прусской королевской АН (1858 год; в 1874-1895 годы её секретарь).
Сын пастора. В 1843 году окончил Кильский университет с дипломом юриста, защитив докторскую диссертацию о римских коллегиях. Профессор в университетах Лейпцига (с 1848 года), Цюриха (с 1852 года), Бреслау (с 1854 года), Берлина (в 1858-1903 годы, в 1874-1875 годы ректор).
Под влиянием французских социалистов, примкнув к левому крылу немецких либералов, принимал активное участие в политической жизни.
Во время Революции 1848-1849 годов в Германии выступал против абсолютной монархии, был активным сторонником объединения германских земель, присоединения Шлезвига к Германии, редактировал печатный орган временного правительства Шлезвиг-Гольштейна. Выдвигался от партии прогрессистов в прусский ландтаг и германский рейхстаг (в 1863-1866 годы и 1873-1879 годы депутат ландтага, в 1881-1884 годы депутат рейхстага). Активно протестовал против антисемитизма и колониальной политики, против реакционных школьных законов, протекционистской политики германского правительства, но вместе с тем во время франко-прусской войны 1870-1871 годы проявил себя ярым националистом, поддержав экспансионизм О. фон Бисмарка, а в 1897 году при обострении славянского вопроса в Австрии в оскорбительной форме отозвался в письме, опубликованном в «Neue Freie Presse», о чехах. Своё отношение к французам и немцам Т. Моммзен проецировал на кельтов и древних германцев.
По его инициативе и при его участии в 1863 году началось издание монументального «Корпуса латинских надписей» («Corpus inscriptionum Latinarum»; при жизни Т. Моммзена вышло 20 томов) и позднее, в 1872 году, дополнений к нему - «Ephemeris epigraphica»; в 1866 году - журнал «Hermes», а также в 1894 году - «Thesaurus linguae Latinae», в 1897 году - «Prosopographia Imperii Romani».
В своих трудах (более 1500 работ) по истории Древнего Рима, филологии, лингвистике, эпиграфике, нумизматике, хронологии, римскому праву Т. Моммзен заложил основы научной истории Рима. Ему принадлежат комментированные публикации важнейших источников по истории Рима и римского права: в 1865 году - завещания Августа («Res gestae divi Augusti. Ex monumento Ancyrano et Apolloniensi»; новое издание - 1883 год); в 1868-1870 годы - «Дигест» («Digesta Justiniani Augusti», vol. 1-2); в 1905 - «Кодекса Феодосия» («Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis»), а также сочинений поздних авторов - «Хроники» Кассиодора, «О происхождении и деяниях готов» Иордана и некоторых египитских папирусов.
Т. Моммзен автор работ по римской хронологии до Цезаря («Die römische Chronologie bis auf Caesar», 1858 год); истории римского монетного дела («Geschichte des römischen M ̈unzwesens», 1860 год), монументальных правоведч. исследований о римском государственном и уголовном праве. Труд «Римское государственное право» («R ̈omisches Staatsrecht», Bd 1-3, 1871-1887 годы) построен на скрупулёзном анализе письменных источников (сочинений античных авторов, документов, юридич. памятников). Институты римского публичного права (магистратуры, включая плебейских трибунов, комиции, сенат, а также основы императорской власти) впервые описаны системно, начиная с рассмотрения их истоков в царскую эпоху. Исключая сакральное право из сферы публичного, он, тем не менее, наряду с прочими, освещает религиозные вопросы.
В «Римском уголовном праве» («Römisches Strafrecht», 1899 год) рассматриваются не только уголовное, но и гражданское судопроизводство, преступления как в области публичного, так и частного права. Исследовательские этюды по разнообразной тематике изданы в сборнике «Римские исследования» («R ̈omische Forschungen», Bd 1-2, 1864-1879 годы) и в «Собрании сочинений» («Gesammelte Schriften», Bd 1-3, 1905-1907 годы).
Исключительная эрудиция позволила Т. Моммзену создать один из лучших трудов по истории Древнего Рима, принёсших автору мировую известность, - научно-популярную «Историю Рима» («Römische Geschichte», Bd 1-3, 1854-1857 годы; Bd 5, 1885 год; русский перевод, т. 1-3, 1936-1941 годы; т. 5, 1949 год). Хотя Т. Моммзен рассматривает и экономику, и военное дело, и художественную культуру италийцев, его внимание более всего сосредоточено на политической истории, как внутренней, так и внешней.
В первых трёх томах изложение событий доведено до битвы при Тапсе (46 год до н. э.). События римской истории прослежены автором с позиции оценки современных проблем, в этом труде Т. Моммзен обосновывает идею «демократической монархии», видя её воплощение в диктатуре Цезаря. Завоевание Италии Римом расценивается как объединение страны, а деятельность Цезаря - как «спасителя римской и италийской наций», установившего «демократическую монархию», которая должна послужить моделью для Германии. Цезарь - беспримерный гений, способный осуществить идеальные преобразования, но его гибель прервала этот процесс. Изложение событий отличается живостью, яркостью и субъективностью характеристик исторических личностей - Гракхов, Помпея, Сертория и др. Чтобы сделать понимание рим. реалий для современников более доступным, Т. Моммзен прибегает к модернизации лиц и событий римской истории.
Восприняв критический метод Б.Г. Нибура в работе с письменными источниками, Т. Моммзен, используя археологические и другие данные, положил начало гиперкритицизму в изучении истории Древнего мира.
Пятый том отличается жанром и исследовательской манерой: он содержит строго научный обзор римской провинций вплоть до времени Диоклетиана, построен на тщательном анализе источников.
Четвёртый том остался ненаписанным из-за разочарования Т. Моммзена в императорском Риме и, соответственно, возможности создать «демократическую монархию» в Германии его времени. Однако содержание этого тома стало известно благодаря находке (в 1980 году) конспекта лекций Т. Моммзена, посвящённых Римской империи, составленного С. и П. Хензелями, изданного Б. и А. Демандтами в Мюнхене «История римских императоров: По конспектам С. и П. Хензелей 1882-1886 годов» («Römische Kaisergeschichte. Nach dem Vorlesungs-Mitschriften von S. und P. Hensel. 1882/1886 год». Hrsg. von B. und A. Demandt, 1992 год; русский перевод Т.А. Орестовой, 2002 год).
Согласно Т. Моммзен, уже со времени Августа, учредившего принципат, понимаемый им как диархия, «сильная власть» стала превращаться в грубый произвол, а «демократическая монархия» в деспотию. События римской истории прослеживаются вплоть до нашествия Алариха I, правления Гонория и создания германского королевств в Западной Римской империи.
Большое внимание уделяется в лекциях жизни провинций. Падение Рим. империи, по Т. Моммзену, стало началом всемирного исторического процесса; на развалинах Древнего Рима сформировалась латинская нация, соединившая в себе римские и германские культурные основы Европы.
Среди учеников Т. Моммзена такие крупные эпиграфисты, как О. Гиршфельд, Г. Дессау, А. Домашевский.