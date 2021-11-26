МОММЗЕН ТЕОДОР

МОМмЗЕН ТЕОДОР - германский ис­то­рик ан­тич­но­сти, член Прусской ко­ро­лев­ской АН (1858 год; в 1874-1895 годы её сек­ре­тарь).

Сын пас­то­ра . В 1843 году окон­чил Киль­ский университет с ди­пло­мом юри­ста, за­щи­тив док­тор­скую дис­сер­та­цию о римских кол­ле­ги­ях. Профессор в университетах Лейп­ци­га (с 1848 года), Цю­ри­ха (с 1852 года), Брес­лау (с 1854 года), Бер­ли­на (в 1858-1903 годы, в 1874-1875 годы рек­тор).

Под влия­ни­ем французских со­циа­ли­стов, примк­нув к ле­во­му кры­лу немецких ли­бе­ра­лов, при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в по­ли­тической жиз­ни.

Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии вы­сту­пал про­тив аб­со­лют­ной мо­нар­хии, был ак­тив­ным сто­рон­ни­ком объ­е­ди­не­ния германских зе­мель, при­сое­ди­не­ния Шлез­ви­га к Гер­ма­нии, ре­дак­ти­ро­вал пе­чат­ный ор­ган временного пра­ви­тель­ст­ва Шлез­виг-Голь­штей­на. Вы­дви­гал­ся от пар­тии про­грес­си­стов в прусский ланд­таг и германский рейхс­таг (в 1863-1866 годы и 1873-1879 годы депутат ланд­та­га, в 1881-1884 годы депутат рейхс­та­га). Ак­тив­но про­тес­то­вал про­тив ан­ти­се­ми­тиз­ма и ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки, про­тив ре­акционных школь­ных за­ко­нов, про­тек­цио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки германского пра­ви­тель­ст­ва, но вме­сте с тем во вре­мя фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годы про­явил се­бя ярым на­цио­на­ли­стом, под­дер­жав экс­пан­сио­низм О. фон Бис­мар­ка, а в 1897 году при обо­ст­ре­нии славянского во­про­са в Ав­ст­рии в ос­кор­би­тель­ной фор­ме ото­звал­ся в пись­ме, опуб­ли­ко­ван­ном в «Neue Freie Presse», о че­хах. Своё от­но­ше­ние к фран­цу­зам и нем­цам Т. Моммзен про­еци­ро­вал на кель­тов и древ­них гер­ман­цев.

По его ини­циа­ти­ве и при его уча­стии в 1863 году на­ча­лось из­да­ние мо­ну­мен­таль­но­го «Кор­пу­са ла­тин­ских над­пи­сей» («Cor­pus inscriptionum Latina­rum»; при жиз­ни Т. Моммзена вы­шло 20 то­мов) и позд­нее, в 1872 году, до­пол­не­ний к не­му - «Ephe­me­ris epigra­phica»; в 1866 году - журнал «Her­mes», а так­же в 1894 году - «Thesaurus lin­guae La­tinae», в 1897 году - «Prosopographia Imperii Romani».

В сво­их тру­дах (бо­лее 1500 ра­бот) по ис­то­рии Древ­не­го Ри­ма, фи­ло­ло­гии, лин­гвис­ти­ке, эпи­гра­фи­ке, ну­миз­ма­ти­ке, хро­но­ло­гии, рим­ско­му пра­ву Т. Моммзен за­ло­жил ос­но­вы на­учной ис­то­рии Ри­ма. Ему при­над­ле­жат ком­мен­ти­ро­ван­ные пуб­ли­ка­ции важ­ней­ших ис­точ­ни­ков по ис­то­рии Ри­ма и рим­ско­го пра­ва: в 1865 году - за­ве­ща­ния Ав­гу­ста («Res gestae divi Au­gusti. Ex monumento Ancyrano et Apollo­nien­si»; но­вое издание - 1883 год); в 1868-1870 годы - «Ди­гест» («Digesta Justiniani Augusti», vol. 1-2); в 1905 - «Ко­дек­са Фео­до­сия» («Theodosiani lib­ri XVI cum constitutio­nibus Sirmondia­nis»), а так­же со­чи­не­ний позд­них ав­то­ров - «Хро­ни­ки» Кас­сио­до­ра , «О про­ис­хо­ж­де­нии и дея­ни­ях го­тов» Иор­да­на и не­ко­то­рых египитских па­пи­ру­сов.

Т. Моммзен ав­тор ра­бот по римской хро­но­ло­гии до Це­за­ря («Die römische Chronologie bis auf Caesar», 1858 год); ис­то­рии рим­ско­го мо­нет­но­го де­ла («Ge­schichte des römi­schen M ̈unzwesens», 1860 год), мо­ну­мен­таль­ных пра­во­ведч. ис­сле­до­ва­ний о рим­ском го­су­дар­ст­вен­ном и уго­лов­ном пра­ве. Труд «Рим­ское го­су­дар­ст­вен­ное пра­во» («R ̈o­misches Sta­atsrecht», Bd 1-3, 1871-1887 годы) по­стро­ен на скру­пу­лёз­ном ана­ли­зе письменных ис­точ­ни­ков (со­чи­не­ний ан­тич­ных ав­то­ров, до­ку­мен­тов, юри­дич. па­мят­ни­ков). Ин­сти­ту­ты рим­ско­го пуб­лич­но­го пра­ва (ма­ги­ст­ра­ту­ры, вклю­чая пле­бей­ских три­бу­нов, ко­ми­ции, се­нат, а так­же ос­но­вы им­пе­ра­тор­ской вла­сти) впер­вые опи­са­ны сис­тем­но, на­чи­ная с рас­смот­ре­ния их ис­то­ков в цар­скую эпо­ху. Ис­клю­чая са­краль­ное пра­во из сфе­ры пуб­лич­но­го, он, тем не ме­нее, на­ря­ду с про­чи­ми, ос­ве­ща­ет ре­лигиозные во­про­сы.

В «Рим­ском уго­лов­ном пра­ве» («Römisches Strafrecht», 1899 год) рас­смат­ри­ва­ют­ся не толь­ко уго­лов­ное, но и гражданское су­до­про­из­вод­ст­во, пре­сту­п­ле­ния как в об­лас­ти пуб­лич­но­го, так и ча­ст­но­го пра­ва. Ис­сле­до­ва­тель­ские этю­ды по раз­но­об­раз­ной те­ма­ти­ке из­да­ны в сборнике «Рим­ские ис­сле­до­ва­ния» («R ̈o­mische Forschungen», Bd 1-2, 1864-1879 годы) и в «Со­б­ра­нии со­чи­не­ний» («Ge­sam­mel­te Schriften», Bd 1-3, 1905-1907 годы).

Ис­клю­чи­тель­ная эру­ди­ция по­зво­ли­ла Т. Моммзену соз­дать один из луч­ших тру­дов по ис­то­рии Древ­не­го Ри­ма, при­нёс­ших ав­то­ру ми­ро­вую из­вест­ность, - на­уч­но-по­пу­ляр­ную «Ис­то­рию Ри­ма» («Römische Geschichte», Bd 1-3, 1854-1857 годы; Bd 5, 1885 год; русский перевод, т. 1-3, 1936-1941 годы; т. 5, 1949 год). Хо­тя Т. Моммзен рас­смат­ри­ва­ет и эко­но­ми­ку, и во­енное де­ло, и ху­дожественную куль­ту­ру ита­лий­цев, его вни­ма­ние бо­лее все­го со­сре­до­то­че­но на по­ли­тической ис­то­рии, как внут­рен­ней, так и внеш­ней.

В пер­вых трёх то­мах из­ло­же­ние со­бы­тий до­ве­де­но до бит­вы при Тап­се (46 год до н. э.). Со­бы­тия римской ис­то­рии про­сле­же­ны ав­то­ром с по­зи­ции оцен­ки современных про­блем, в этом тру­де Т. Моммзен обос­но­вы­ва­ет идею «де­мо­кра­ти­че­ской мо­нар­хии», ви­дя её во­пло­ще­ние в дик­та­ту­ре Це­за­ря. За­вое­ва­ние Ита­лии Ри­мом рас­це­ни­ва­ет­ся как объ­е­ди­не­ние стра­ны, а дея­тель­ность Це­за­ря - как «спа­си­те­ля рим­ской и ита­лий­ской на­ций», ус­та­но­вив­ше­го «де­мо­кра­ти­че­скую мо­нар­хию», ко­то­рая долж­на по­слу­жить мо­де­лью для Гер­ма­нии. Це­зарь - бес­при­мер­ный ге­ний, спо­соб­ный осу­ще­ст­вить иде­аль­ные пре­об­ра­зо­ва­ния, но его ги­бель пре­рва­ла этот про­цесс. Из­ло­же­ние со­бы­тий от­ли­ча­ет­ся жи­во­стью, яр­ко­стью и субъ­ек­тив­но­стью ха­рак­те­ри­стик ис­то­рических лич­но­стей - Грак­хов , Пом­пея, Сер­то­рия и др. Что­бы сде­лать по­ни­ма­ние рим. реа­лий для со­вре­мен­ни­ков бо­лее дос­туп­ным, Т. Моммзен при­бе­га­ет к мо­дер­ни­за­ции лиц и со­бы­тий римской ис­то­рии.

Вос­при­няв кри­тический ме­тод Б.Г. Ни­бу­ра в ра­бо­те с письменными ис­точ­ни­ка­ми, Т. Моммзен, ис­поль­зуя ар­хео­ло­ги­че­ские и другие дан­ные, по­ло­жил на­ча­ло ги­пер­кри­ти­циз­му в изу­че­нии ис­то­рии Древ­не­го ми­ра.

Пя­тый том от­ли­ча­ет­ся жан­ром и ис­сле­до­ва­тель­ской ма­не­рой: он со­дер­жит стро­го на­учный об­зор римской про­вин­ций вплоть до вре­ме­ни Ди­ок­ле­тиа­на, по­стро­ен на тща­тель­ном ана­ли­зе ис­точ­ни­ков.

Чет­вёр­тый том ос­тал­ся не­на­пи­сан­ным из-за раз­оча­ро­ва­ния Т. Моммзена в им­пе­ра­тор­ском Ри­ме и, со­от­вет­ст­вен­но, воз­мож­но­сти соз­дать «де­мо­кра­ти­че­скую мо­нар­хию» в Гер­ма­нии его вре­ме­ни. Од­на­ко со­дер­жа­ние это­го то­ма ста­ло из­вест­но бла­го­да­ря на­ход­ке (в 1980 году) кон­спек­та лек­ций Т. Моммзена, по­свя­щён­ных Римской им­пе­рии, со­став­лен­но­го С. и П. Хен­зе­ля­ми, из­дан­но­го Б. и А. Де­манд­та­ми в Мюн­хе­не «Ис­то­рия рим­ских им­пе­ра­то­ров: По кон­спек­там С. и П. Хен­зе­лей 1882-1886 годов» («Römische Kaisergeschichte. Nach dem Vorlesungs-Mitschriften von S. und P. Hensel. 1882/1886 год». Hrsg. von B. und A. Demandt, 1992 год; русский перевод Т.А. Оре­сто­вой, 2002 год).

Со­глас­но Т. Моммзен, уже со вре­ме­ни Ав­гу­ста, уч­ре­див­ше­го прин­ци­пат, по­ни­мае­мый им как ди­ар­хия, «силь­ная власть» ста­ла пре­вра­щать­ся в гру­бый про­из­вол, а «де­мо­кра­ти­че­ская мо­нар­хия» в дес­по­тию. Со­бы­тия римской ис­то­рии про­сле­жи­ва­ют­ся вплоть до на­ше­ст­вия Ала­ри­ха I, прав­ле­ния Го­но­рия и соз­да­ния германского ко­ро­левств в Западной Римской им­пе­рии.

Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся в лек­ци­ях жиз­ни про­вин­ций. Па­де­ние Рим. им­пе­рии, по Т. Моммзену, ста­ло на­ча­лом все­мир­но­го ис­то­рического про­цес­са; на раз­ва­ли­нах Древ­не­го Ри­ма сфор­ми­ро­ва­лась ла­тин­ская на­ция, со­еди­нив­шая в се­бе римские и германские куль­тур­ные ос­но­вы Ев­ро­пы.

Сре­ди уче­ни­ков Т. Моммзена та­кие круп­ные эпи­гра­фи­сты, как О. Гирш­фельд, Г. Дес­сау, А. До­ма­шев­ский.