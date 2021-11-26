МОДСЛИ ГЕНРИ
МОДСЛИ ГЕНРИ - английский психиатр, основоположник так называемого эволюционного направления в психиатрии, один из основоположников детской психиатрии.
После окончания Лондонского университета (1857 год) работал в приюте для психических больных в Манчестере и в госпитале Западного Лондона. Профессор Лондонского университета (1869-1879 годы).
Автор фундаментального руководства «Физиология и патология души» («The physiology and pathology of mind», 1867 год; русский перевод 1870 год), в котором отразил свой взгляд на органиченное происхождение психических заболеваний. В 1862-1878 годы издавал «Journal of Mental Science», ныне «British Journal of Psychiatry».
Сочинения:
Ответственность при душевных болезнях. СПб., 1875;
Organic to human: psychological and sociological. L., 1916;
Religion and realities. L., 1918.