МОДСЛИ ГЕНРИ

МОДСЛИ ГЕНРИ - английский пси­хи­атр, ос­но­во­по­лож­ник так называемого эво­люционного на­прав­ле­ния в пси­хи­ат­рии, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков дет­ской пси­хи­ат­рии.

По­сле окон­ча­ния Лон­дон­ско­го университета (1857 год) ра­бо­тал в при­юте для пси­хических боль­ных в Ман­че­сте­ре и в гос­пи­та­ле Западного Лон­до­на. Профессор Лон­дон­ско­го университета (1869-1879 годы).

Ав­тор фун­даментального ру­ко­во­дства «Фи­зио­ло­гия и па­то­ло­гия ду­ши» («The physiology and pathology of mind», 1867 год; русский перевод 1870 год), в ко­то­ром от­ра­зил свой взгляд на ор­га­ниченное про­ис­хо­ж­де­ние пси­хических за­бо­ле­ва­ний. В 1862-1878 годы из­да­вал «Journal of Mental Science», ны­не «British Journal of Psychiatry».

Сочинения:

От­вет­ст­вен­ность при ду­шев­ных бо­лез­нях. СПб., 1875;

Organic to human: psycholo­gical and sociological. L., 1916;

Religion and realities. L., 1918.