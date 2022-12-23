МИШЛЕ , ЖЮЛЬ

Мишле ( фр . Michelet) , Жюль (21.08.1798, Париж — 09.02.1874, Гийер-ле-Пальмье, деп. Вар) — французский историк. Родился в протестантской семье владельца типографии, разорившегося в период Консульства. С 12 лет вынужден был помогать родителям, работая подмастерьем. Получил образование в парижском коллеже Карла Великого, где обратил на себя внимание выдающимися способностями. По окончании учебы занялся преподавательской деятельностью. С 1821 — преподаватель коллежа, с 1827 — в Высшей Нормальной школе («Эколь нормаль»), с 1838 — профессор Коллеж де Франс и Сор­бонны, член Академии моральных и политических наук. Лекции М., исповедовавшего либеральные, антиклерикальные убеждения, пользовались широкой популярностью у студентов, особенно радикально настроенных. Свои историко-политические идеи М. изложил в книге «Введение во всемирную историю» («Introduction a l’histoire universelle», 1831), где утверждал, что человечество на пути к свободе прошло три главные ступени — христианство, реформацию и революцию. Сам М. поначалу был приверженцем конституционной монархии, но позднее стал убежденным сторонником республики. За распространение демократических идей среди студентов подвергался гонениям со стороны министра народного образования Ф. Гизо и Католической церкви, добившихся запрещения его лекционных курсов. Лекции М. послужили основой для нескольких его книг — «Les Jesuites» (1843), «Du Pretre, de la France, de la Famille» (1845), «Du Peuple» (1846). С 1833 начала выходить его «История Франции» («Histoire de France». Vol. 1—17. 1833—1867). Описание событий в ней доведено до 1789. Продолжением этого труда стала 7-томная «История Французской революции» («Histoire de la Revolution francaise». Vol. 1—7, 1847—1853). Осознавая историческую обреченность Старого порядка , М. принял революцию, но вместе с тем отвергал ее крайности, в особенности в период якобинской диктатуры. Столь же отрицательно он относился к коммунистическим уравнительным идеям о всеобщем экономическом равенстве. Экономическое неравенство он считал естественным и даже ниспосланным самим Господом. М. приветствовал Февральскую революцию 1848, увидев в ней воплощение своих политических идеалов. Дальнейшее развитие событий во Франции, приведшее к бонапартистскому перевороту (декабрь 1851) и падению Второй республики , глубоко разочаровало М. За отказ присягнуть императору Наполеону III в 1852 М. был лишен кафедры и потерял пост заведующего исторической секцией Национального архива, который он занимал с 1831. В годы Второй империи находился в последовательной оппозиции. Франко-прусскую войну 1870—1871 и падение Парижа М. воспринял как личную трагедию, пережив апоплексический удар, от которого так и не оправился. Для исторических взглядов М. был характерен эклектизм, наиболее ярко выраженный в его ранних трудах — «Очерк новой истории» («Precis de l’histoire modern», 1827) и «Введение во всемирную историю» (1831). Подлинным героем исторического процесса М. считал народ, который он не делил на классы и социальные группы. Великие люди, в понимании М., — не более чем «символы», проводники господствующих в то или иное время идей и настроений. В историческом процессе М. искал проявление «народного духа», который, по его убеждению, отражается в языке, фольклоре, искусстве и литературе. Поэтому в своих исследованиях М. широко опирался не только на первоисточники, но также на данные языка и литературы, национального фольклора, искусства, географии, психологии, нумизматики. Исторические оценки М. в значительной степени субъективны, основаны на интуиции, писательском воображении, симпатии или антипатии к изображаемым людям и явлениям. В то же время сочинения М. отличались художественным колоритом, неизменно привлекавшим читателей. В историографии М. остался одним из самых видных представителей ее романтического направления. М. — наиболее яркий пример французского историка-художника.

Соч. : Краткая история Франции. СПб., 1838; История XIX век. Т. 1—3. СПб., 1883—1884; Oeuvres completes. T. 1—47. Paris, 1897—1903 (Рус. пер.: Обозрение новейшей истории. СПб., 1838); Жанна д’Арк. Петроград, 1920; Journal. T. I—IV. Paris, 1959—1976; Ведьма. Женщина. М., 2007.

Лит. : Вайнштейн О. Л. Историография средних веков. М.–Л., 1940; Реизов Б. Г. Французская романтическая историография. Л., 1956; Monod G. La vie et la pensee de Jules Michelet. Geneve, 1975; Fauquet E. Michelet et la gloire du professeur d’histoire. Paris, 1990; Barthes R. Michelet. Paris, 1995; Petitier P. Jules Michelet: L’homme histoire. Paris, 2006; Crouzet D. Le XVIe siecle est un heros: Michelet, inventeur de la Renaissance. Paris, 2021. П. П. Черкасов.