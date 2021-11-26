МИШЛЕ ЖЮЛЬ
МИШЛЕ ЖЮЛЬ - французский историк, литератор, член Академии моральных и политических наук (1838 год).
Из семьи разорившегося владельца типографии. С 12 лет помогал родителям, работая подмастерьем. Получил образование в парижском лицее Карла Великого (1808-1819 годы), где обратил на себя внимание благодаря выдающимся способностям.
С 1821 года преподаватель коллежа Сент-Барб, с 1827 года - Высшей нормальной школы в Париже. Испытал сильное влияние В. Кузена, И. Г. Гердера, Дж. Вико. Выполненный М. перевод труда Дж. Вико «Основания новой науки» [опубликован под названием «Основы философии истории» («Principes de la philosophie de l’histoire»), 1827 год] «открыл» для Европы творчество этого итальянского мыслителя и оказал большое влияние на последующие поколения философов, социологов, историков.
С 1838 года профессор Коллеж де Франс и Сорбонны. Лекции Ж. Мишле, придерживавшегося либеральных и антиклерикальных убеждений, пользовались широкой популярностью у студентов.
Сам Ж. Мишле поначалу был приверженцем конституционной монархии, но позднее стал убеждённым республиканцем. За распространение демократических идей среди студентов подвергся гонениям со стороны министра народного образования Ф. Гизо и католической Церкви, добившихся запрещения его лекционных курсов. Приветствовал Революцию 1848 года во Франции в надежде, что она будет способствовать воплощению на практике его политических идеалов.
В связи с дальнейшим развитием событий во Франции, завершившихся государственным переворотом (декабрь 1851 год) и падением Второй республики, пережил большое разочарование. За отказ присягнуть Луи Наполеону Бонапарту (см. Наполеон III) был лишён кафедры и должности заведующего исторической секцией Национального архива, которую занимал с начала 1830-х годов.
В годы Второй империи находился в оппозиции правящему режиму. Франко-прусскую войну 1870-1871 годов и падение Парижа Ж.Мишле воспринял как личную трагедию, получил апоплексический удар, от которого не оправился.
Для исторических взглядов Ж. Мишле был характерен эклектизм, наиболее ярко проявившийся в его трудах «Очерк новой истории» («Précis de l’histoire moderne», 1828 год) и «Введение во всемирную историю» («Introduction а̀ l’histoire universelle», 1831 год).
Утверждал, что человечество на пути к свободе прошло три главных этапа - христианство, реформацию и революцию. Подлинным героем исторического процесса Ж. Мишле считал народ, который не делил на классы и социальные группы. Великие люди, в понимании Ж. Мишле, - не более чем «символы», проводники господствующих в то или иное время идей и настроений.
Главные труды Ж. Мишле 17-томная «История Франции» («Histoire de France», 1833-1867 годы), доведённая до 1789 года, и 7-томная «История Французской революции» («Histoire de la révolution française», 1847-1853 годы) написаны с привлечением широчайшего круга первоисточников (в т. ч. не сохранившихся до настоящего времени, среди них - протоколы парижских секций, сгоревшие в 1871 году), а также данных лингвистики, литературоведения, искусствоведения, географии, психологии, нумизматики.
Ж. Мишле первым среди историков Французской революции XVIII века обратился к архивным документам. По мнению Ж. Мишле, двигателем революции были не материальные интересы, а идеи братства, свободы и справедливости. Высшим её достижением считал провозглашение республики во Франции. Исторические оценки Ж. Мишле в значительной степени субъективны, основаны на интуиции, писательском воображении, симпатии или антипатии к изображаемым людям и явлениям. В то же время сочинения Ж. Мишле отличаются художественным колоритом, привлекающим читателей.
В историографии Ж. Мишле остаётся одним из самых ярких представителей романтического направления. Автор моралистических трактатов «О любви» («L’amour», 1858 год), «Женщина» («La femme», 1859 год), пользовавшихся популярностью во всей Европе, в т. ч. и в России; лирических очерков «Птица» («L’oiseau», 1856 год), «Царство насекомых» («L’insecte», 1859 год), проникнутых мотивом пантеистического единства человека с природой, книг по проблемам воспитания «Наши сыновья» («Nos fils», 1869 год).
Сочинения:
Обозрение новейшей истории. СПб., 1838;
Краткая история Франции до французской революции. СПб., 1838;
История XIX в. СПб., 1883–1884. Т. 1–3;
Œuvres complètes. P., 1893–1903. T. 1–47;
Жанна д’Арк. П., 1920; Ведьма. Женщина. М., 2007.