МИНЬЕ ФРАНСУА ОГЮСТ
МИНЬЕ ФРАНСУА ОГЮСТ - французский историк, член Академии моральных и политических наук (1832 год), член Французской академии (1836 год).
По окончании в 1818 году юридического факультета Университета Экс-ан-Прованса отказался от адвокатской карьеры и посвятил себя историческим исследованиям. В 1821 году переехал в Париж, где занялся журналистикой и читал публичные лекции по истории. Работа Минье о законодательстве Людовика IX Святого (1821 год) отмечена премией Академии надписей и изящной словесности. В 1830 году вместе с А. Тьером и А. Каррелем основал оппозиционную газету «Le National». Активный участник Июльской революции 1830 года. Отказавшись войти в правительство, принял должность директора архива Министерства иностранных дел. После Революции 1848 года во Франции, будучи сторонником конституционной монархии Луи Филиппа, оставил должность директора архива, а с приходом к власти Наполеона III полностью отошёл от общественной деятельности.
Автор 2-томной «Истории Французской революции с 1789 до 1814 годов» («Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu’en 1814», 1824 год). В ней последовательно изложил события во Франции от взятия Бастилии до падения наполеоновской империи, обосновал неизбежность и объективный характер Французской революции, вызванной, по его убеждению, конфликтом между отжившим феодальным строем и интересами буржуазии. Считал буржуазию созидательной верхушкой среднего класса («третьего сословия»). В отличие от многих историков, рассматривал якобинскую диктатуру с присущим ей террором не как случайный, а как закономерный этап революции. Столь же закономерным считал приход к власти Наполеона Бонапарта. Для взглядов Минье был характерен исторический фатализм; историю он рассматривал как цепь неизбежных событий. Наряду с Тьером и О. Тьерри, Минье стал одним из создателей нового направления в историографии, считавшего борьбу классов основной причиной исторических событий. С годами, утратив интерес к революционной тематике, Минье посвятил себя изучению европейской истории XVI-XVII веков [работы «Антонио Перес и Филипп II» («Antonio Perеz et Philippe II», 1845 год), 2-томная «История Марии Стюарт» («Histoire de Marie Stuart», 1851 год) и др.]. Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона.
Сочинения:
Négociations relatives а̀ la succession d’Espagne sous Louis XIV... P., 1835–1842. Vol. 1-4;
Notices et memoires historuques. P., 1843. Vol. 1-2;
Charles Quint, son abdication, son séjour et sa mortau monastére de Yuste. P., 1855;
Rivalité de François I et Charles Quint. P., 1875. Vol. 1-2.