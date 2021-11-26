МИНЬЕ ФРАНСУА ОГЮСТ

МИНЬЕ ФРАНСУА ОГЮСТ - французский ис­то­рик, член Ака­де­мии мо­раль­ных и по­ли­тических на­ук (1832 год), член Французской ака­де­мии (1836 год).

По окон­ча­нии в 1818 году юри­дического факультета Университета Экс-ан-Про­ван­са от­ка­зал­ся от ад­во­кат­ской карь­е­ры и по­свя­тил се­бя ис­то­рическим ис­сле­до­ва­ни­ям. В 1821 году пе­ре­ехал в Па­риж, где за­нял­ся жур­на­ли­сти­кой и чи­тал пуб­лич­ные лек­ции по ис­то­рии. Ра­бо­та Минье о за­ко­но­да­тель­ст­ве Лю­до­ви­ка IX Свя­то­го (1821 год) от­ме­че­на премией Ака­де­мии над­пи­сей и изящ­ной сло­вес­но­сти. В 1830 году вме­сте с А. Тье­ром и А. Кар­ре­лем ос­но­вал оп­по­зиционную газету «Le National». Ак­тив­ный уча­ст­ник Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года . От­ка­зав­шись вой­ти в пра­ви­тель­ст­во, при­нял долж­ность ди­рек­то­ра ар­хи­ва Министерства иностранных дел. По­сле Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции, бу­ду­чи сто­рон­ни­ком кон­сти­туционной мо­нар­хии Луи Фи­лип­па, ос­та­вил долж­ность ди­рек­то­ра ар­хи­ва, а с при­хо­дом к вла­сти На­по­ле­о­на III пол­но­стью ото­шёл от об­щественной дея­тель­но­сти.

Ав­тор 2-том­ной «Ис­то­рии Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции с 1789 до 1814 годов» («Hi­stoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu’en 1814», 1824 год). В ней по­сле­до­ва­тель­но из­ло­жил со­бы­тия во Фран­ции от взя­тия Бас­ти­лии до па­де­ния на­по­ле­о­нов­ской им­пе­рии, обос­но­вал неиз­беж­ность и объ­ек­тив­ный ха­рак­тер Французской ре­во­лю­ции , вы­зван­ной, по его убе­ж­де­нию, кон­флик­том ме­ж­ду от­жив­шим феодальным стро­ем и ин­те­ре­са­ми бур­жуа­зии. Счи­тал бур­жуа­зию со­зи­да­тель­ной вер­хуш­кой среднего клас­са («третье­го со­сло­вия»). В от­ли­чие от многих ис­то­ри­ков, рас­смат­ри­вал яко­бин­скую дик­та­ту­ру с при­су­щим ей тер­ро­ром не как слу­чай­ный, а как за­ко­но­мер­ный этап ре­во­лю­ции. Столь же за­ко­но­мер­ным счи­тал при­ход к вла­сти На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та. Для взгля­дов Минье был ха­рак­те­рен ис­то­рический фа­та­лизм; ис­то­рию он рас­смат­ри­вал как цепь не­из­беж­ных со­бы­тий. На­ря­ду с Тье­ром и О. Тьер­ри, Минье стал од­ним из соз­да­те­лей но­во­го на­прав­ле­ния в ис­то­рио­гра­фии, счи­тав­ше­го борь­бу клас­сов основной при­чи­ной ис­то­рических со­бы­тий. С го­да­ми, ут­ра­тив ин­те­рес к ре­во­люционной те­ма­ти­ке, Минье по­свя­тил се­бя изу­че­нию ев­ропейской ис­то­рии XVI-XVII веков [ра­бо­ты «Ан­то­нио Пе­рес и Фи­липп II» («Antonio Perеz et Philippe II», 1845 год), 2-том­ная «Ис­то­рия Ма­рии Стю­арт» («Hi­stoire de Marie Stuart», 1851 год) и др.]. Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

Négociations relatives а̀ la succession d’Es­pagne sous Louis XIV... P., 1835–1842. Vol. 1-4;

Notices et memoires historuques. P., 1843. Vol. 1-2;

Charles Quint, son abdication, son séjour et sa mortau monastére de Yuste. P., 1855;

Rivalité de François I et Charles Quint. P., 1875. Vol. 1-2.