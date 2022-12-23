МИЛЛЬ , ДЖОН СТЮАРТ

Милль ( англ. Mill) , Джон Стюарт (20.05.1806, Лондон — 08.05.1873, Авиньон) — британский философ, экономист, политический и общественный деятель, публицист, один из основоположников классического либерализма. Сын британского философа, историка и экономиста Джеймса Милля и Харриет Барроуз. С ранних лет про­явил выдающиеся способности к обучению и наукам. Получил разностороннее и глубокое домашнее образование. В 1820—1821 жил на юге Франции, где познакомился с французскими социальными и экономическими теориями. С 1823 по 1858 — на службе в Ост-Индской компании. Достаточно рано проявил себя как публицист, сотрудничая с различными изданиями. Во 2-й половине 1830-х издавал радикальный журнал «London and Westminster Review». С 1865 по 1868 — член Палаты общин Парламента от Вестминстера. Выступал в защиту идеи предоставления избирательных прав женщинам, за энергичные меры помощи ирландским фермерам. Серьезную роль в жизни мыслителя сыграла Гарриет Тейлор, спустя многие годы взаимоотношений ставшая его супругой. На взгляды М. оказали влияние воззрения его собственного отца, утилитаризм Дж. Бентама, политическая экономия Д. Рикардо, философия Дж. Беркли, Д. Юма, позитивизм О. Конта, учение А. Сен-Симона, идеи Т. Р. Мальтуса и др. Ему принадлежит заслуга систематизации и популяризации многих из их идей и представлений. Автор ряда значимых произведений в области политической и социальной философии, экономики, этики, методологии познания и научного исследования и т. д. В ключевом сочинении «О свободе» утверждал принцип свободы личности, причем не только от принуждения со стороны государства, но и от морального давления общества: «Законов против тирании чиновников недостаточно; нужна защита от тирании господствующих мнений и чувств, от стремления общества навязать свои идеи как правила поведения». В вопросах экономики, с одной стороны, оставался на позициях классической политэкономии в духе А. Смита и Д. Рикардо, с другой — полагал возможным влияние государства на отношения распределения, таким образом обосновывая умеренный реформизм. Этические представления М. базировались на усвоенной утилитаристской концепции Дж. Бентама, однако, в отличие от последнего, он делал акцент на качественном различении удовольствий, полагая умственные, духовные в большей степени отвечающими высшим потребностям человека, а следовательно — более ценными. В его трактовке этика утилитаризма «ставит для человека целью не личное его величайшее счастье, а величайшую сумму общего счастья всех». В области исследования методов познания М. изучал методы индукции, дающие возможность формулирования дедуктивных выводов через различные силлогизмы. Исходил из опытного происхождения всякого знания.

Соч. : The Collected Works of John Stuart Mill / Ed. J. M. Robson and others. In 33 vols. Toronto–London, 1963—1991; Автобиография (История моей жизни и убеждений). М., 1896; О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь. 1993. № 11. С. 10—15; № 12. С. 21—26.

Лит. : Туган-Барановский М. И. Д. С. Милль: Его жизнь и учено-литературная деятельность. СПб., 1892; Зенгер С. Дж. Ст. Милль, его жизнь и произведения / Пер. с нем. Л. Ивановой под ред. Е. Максимовой. СПб., 1903; Anschutz R. P. The Philosophy of J. S. Mill. Oxford, 1953; Packe M. The Life of John Stuart Mill. London, 1954; Ryаn A. The Philosophy of J. S. Mill. London, 1970; Hollan­der S. The Economics of John Stuart Mill. In 2 vols. Toronto–Buffalo, 1985. А. Б. Ларин.