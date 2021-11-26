МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА - первое теоретическое направление фольклористики, выразившее её самоопределение как филологической научной дисциплины.
Мифологическая школа возникла в Западной Европе в первой половине XIX века.
Её появление подготовлено эстетикой Ф.В. Шеллинга и братьев А.В. Шлегель и Ф. Шлегель, воспринимавших мифологию как «естественную религию», а также деятельностью гейдельбергских романтиков (К. Брентано, Л.А. фон Арним, Й. Гёррес, особенно братьями Я. и В. Гримм), обратившихся к изучению немецкого фольклора. Братья Гримм, считавшие, что корни национальной культуры восходят к древним народным языческим верованиям, выдвинули постулат о тесной связи мифологии, языка и устной народной поэзии, который стал для мифологической школы основополагающим.
Мифологическая школа рассматривала фольклор как продукт бессознательного и безличного творчества коллективной «души народа»; обратившись к сравнению фольклора различных народов, она объясняла сходные явления общностью древнейших народных воззрений на природу. Мифологическая школа имела также название «арийской теории», поскольку её главная цель состояла в реконструкции языка, мифологии и фольклора древних ариев.
Во второй половине XIX века последователями направления стали: А. Кун, В. Шварц, В. Маннхардт в Германии; М. Мюллер, Дж. Кокс в Великобритании; А. де Губернатис в Италии; М. Бреаль во Франции; А. Пикте в Швейцарии.
В России мифологическая школа оформилась на рубеже 1840-1850-х годов в трудах Ф.И. Буслаева, первым применившего методологию мифологической школы к славянскому материалу, обогатив её идеей историзма. Выделились концептуальные разновидности мифологической школы: метеорологическая (или «грозовая»), связывавшая происхождение мифов с атмосферными явлениями (Кун); солярная, которая в основе мифов видела первобытные представления о небе и солнце (Мюллер); демонологическая, выводившая мифы из поклонения «низшим» демонич. существам (Шварц, Маннхардт).
Был разработан вопрос о процессе мифотворчества (так, Мюллер объяснял возникновение мифов «болезнью языка» - семантическими изменениями в словах). При этом всех мифологов объединяло убеждение в том, что древние верования основывались на обожествлении природы.
В России к солярной теории тяготел О.Ф. Миллер (в труде «Илья Муромец и богатырство киевское. Сравнительно-критические наблюдения над слоевым составом народного русского эпоса», 1869 год). Сторонником прежде всего метеорологической теории был А.Н. Афанасьев. Влияние мифологической школы испытали А.Н. Пыпин («О русских народных сказках», 1856 год), А.Н. Веселовский («Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса», 1868 год; «Сравнительная мифология и её метод», 1873 год), А.А. Потебня («Из записок по теории словесности», 1874 год) и др.
Ряд теоретических постулатов мифологической школы в дальнейшем был отвергнут, однако собранный ею огромный материал по фольклору и мифологии многих народов послужил основой для развития в XX веке новых мифологических концепций (в том числе ритуально-мифологической критики).