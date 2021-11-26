МЕЙЕР Густав
Немецкий языковед-балканист и индоевропеист.
Учился в ун-те Бреслау (ныне Вроцлав; 1867–71). С сер. 1870-х гг. преподавал в Карловом ун-те в Праге и в ун-те в Граце (проф. в 1881–97). Автор трудов по албанистике – грамматики (1888), этимологич. словаря алб. языка (1891), исследовал фонетику и историч. грамматику алб. языка, собирал алб. фольклор (гл. обр. среди албаноязычного населения Италии и Греции). Доказывал принадлежность алб. языка к индоевропейским языкам. Написал ряд работ по грецистике, в т. ч. грамматику греч. языка (1880).
Сочинения:
Albanesische Studien. W., 1883–1897. Bd 1–6;
Essays und Studien zur Sprachgeschichte und Volkskunde. B.; Strassburg, 1885–1893. Bd 1–2;
Griechische Grammatik. 2. Aufl. Lpz., 1886;
Albanesische Grammatik, mit Lesestücken und Glossar. Lpz., 1888;
Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Strassburg, 1891.