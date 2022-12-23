МЕЙЕР, ЭДУАРД

Мейер ( нем. Meyer) , Эдуард (25.01.1855, Гамбург — 31.08.1930, Берлин) — выдающийся немецкий историк древности. Профессор университетов Лейпцига, Бреслау, Халле, Берлина. Создатель концепции циклизма, согласно которой древнее общество прошло через этапы господства натурального хозяйства («феодализм» — древний Восток, архаическая Греция) и предпринимательской товарной экономики («капитализм» — эллинизм, Римская империя), оппонент К. Бюхера. Автор многих конкретных исследований по хронологии древнего Египта, падению Римской республики и становлению Принципата и др. Автор фундаментальной «Истории древности».

Соч. : Geschichte des Alterthums. Bd. 1—5. Stuttgart, 1884—1902 (и пере­издания до 1930); Die wirtschaftliche Entwickelung des Alterthums. Jena, 1895 (рус. пер.: Экономическое развитие древнего мира. М., 1910); Die Sklaverei im Altertum. Dresden, 1898 (рус. пер.: Рабство в древнем мире. М., 1907); Aegyptische Chronologie. Berlin, 1904; Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Stuttgart–Berlin, 1918.

Лит .: Eduard Meyer. Leben und Leistung eines Universalhistorikers / Hrsg. W. M. Calder, A. Demandt. Leiden, 1990. Семенов Ю. И. Эдуард Мейер и его труды по методологии и теории истории // Мейер Эд. Труды по теории и методологии исторической науки. М., 2003. С. 3—21. И. А. Ладынин.