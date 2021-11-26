МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ

Му­зей в Нью-Йор­ке , од­но из круп­ней­ших ху­дожественных со­б­ра­ний ми­ра.

(Музей ис­кус­ства Метрополитен; The Metropoli­tan Mu­seum of Art)

Му­зей ос­но­ван в 1870, от­крыт в 1872. Осн. зда­ние – по про­ек­ту К. Во и Дж. Р. Мо­ул­да (1880; гл. фа­сад в сти­ле бозар – 1902, арх. Р. М. Хант), в даль­ней­шем до­пол­ня­лось но­вы­ми кор­пу­са­ми (арх. К. Poч и др.). Яд­ро кол­лек­ции сфор­ми­ро­ва­но из ча­ст­ных со­б­ра­ний, пе­ре­дан­ных в му­зей (Л. П. ди Сес­но­лы, Дж. Т. Джон­сто­на, Дж. П. Мор­га­на, Г. О. и Л. Хав­мей­ер, К. Л. Вулф, Т. М. Дэ­ви­са, Б. Алт­ма­на, А. Д. Флет­че­ра, С. А. Луи­со­на, Н. Рок­фел­ле­ра и др.), а так­же бла­го­да­ря де­неж­ным по­жерт­во­ва­ни­ям ча­ст­ных лиц.

Со­б­ра­ние М.-м., пред­став­ляю­щее иск-во все­го ми­ра от каменного века до со­вре­мен­но­сти, вклю­ча­ет от­де­лы: иск-ва Ближ­не­го Вос­то­ка, Древ­не­го Егип­та, Древ­ней Гре­ции и Древ­не­го Ри­ма, Аф­ри­ки, Океа­нии и обе­их Аме­рик, иск-ва США (де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное, жи­во­пись и скульп­ту­ра), ази­ат­ско­го иск-ва, ис­лам­ско­го иск-ва, ри­сун­ков и гра­вюр (про­из­ве­де­ния ев­роп. ху­дож­ни­ков 15–19 вв., в т. ч. Ле­о­нар­до да Вин­чи , Ми­ке­ланд­же­ло, Ра­фа­эля, П. П. Ру­бен­са, Рем­бранд­та, Дж. Б. Тье­по­ло, Ф. Гойи, Э. Де­га и др.), ев­роп. жи­во­пи­си 12–19 вв. (в т. ч. Фра Фи­лип­по Лип­пи, С. Бот­ти­чел­ли, А. Ман­те­ньи, Ра­фа­эля, Ти­циа­на, Тин­то­рет­то, П. Ве­ро­не­зе, Дж. Б. Тье­по­ло, Ка­ра­вад­жо, Д. Ве­ла­ске­са, Ф. Гойи, Я. ван Эй­ка, Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на, И. Бос­ха, А. Дю­ре­ра, Л. Кра­на­ха, Ф. Хал­са, Рем­бранд­та, Я. Вер­ме­ра, Х. Холь­бей­на Млад­ше­го, П. П. Ру­бен­са, А. ван Дей­ка, Я. ван Рёйс­да­ла, Дж. Рей­нол­дса, Т. Гейнс­бо­ро, Дж. Кон­стеб­ла, Н. Пус­се­на, А. Ват­то, Ж. Б. Шар­де­на, Ж. О. Фра­го­на­ра, Ж. Л. Да­ви­да, Ж. О. Д. Эн­гра, Э. Де­лак­руа, К. Ко­ро, О. До­мье, Г. Кур­бе, Э. Ма­не, Э. Де­га, К. Мо­не, К. Пис­сар­ро, О. Ре­нуа­ра, П. Се­зан­на, П. Го­ге­на, В. Ван Го­га, Ж. Сё­ра, А. де Ту­луз-Лот­ре­ка), ев­роп. скульп­ту­ры и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва 15–19 вв., со­б­ра­ние Р. Ле­ма­на (ев­роп. жи­во­пись, гра­фи­ка, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное иск-во, вклю­чая про­из­ве­де­ния Джован­ни Бел­ли­ни, Бот­ти­чел­ли, Эль Гре­ко , Х. Мем­лин­га, Рем­бранд­та, им­прес­сио­ни­стов, пост­им­прес­сио­ни­стов и др.), совр. иск-ва (про­из­ве­де­ния П. Пи­кас­со, А. Мо­диль­я­ни, П. Бон­на­ра, Р. Кен­та, Дж. Пол­ло­ка и др.), ма­ну­ск­рип­тов, дос­пе­хов и ору­жия, кос­тю­ма, муз. ин­ст­ру­мен­тов, фо­то­гра­фии, тек­стиль­но­го иск-ва им. А. Рат­ти (ков­ры, тка­ни, фраг­мен­ты оде­ж­ды разл. эпох). В со­б­ра­ние М.-м. вхо­дят так­же кол­лек­ция ср.-век. иск-ва: в осн. зда­нии – па­мят­ни­ки ран­не­хри­сти­ан­ско­го, ви­зан­тий­ско­го и ев­роп. ср.-век. иск-ва; в фи­лиа­ле «Клой­стерс» («Клу­ат­ры», отд. зда­ние, по­строе­но в 1938) – ар­хит. фраг­мен­ты и це­лые ин­терь­е­ры ср.-век. ев­роп. по­стро­ек, фраг­мен­ты мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си, шпа­ле­ры, ил­лю­ми­но­ван­ные ру­ко­пи­си, пред­ме­ты цер­ков­но­го уб­ран­ст­ва.

М.-м. из­да­ёт пе­рио­дич. из­да­ния «The Bulletin of the Metropolitan Museum of Art», «Metro­politan Museum Journal», «Metropoli­tan Museum of Art. Annual Report».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)