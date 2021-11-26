МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ
Музей в Нью-Йорке, одно из крупнейших художественных собраний мира.
(Музей искусства Метрополитен; The Metropolitan Museum of Art)
Музей основан в 1870, открыт в 1872. Осн. здание – по проекту К. Во и Дж. Р. Моулда (1880; гл. фасад в стиле бозар – 1902, арх. Р. М. Хант), в дальнейшем дополнялось новыми корпусами (арх. К. Poч и др.). Ядро коллекции сформировано из частных собраний, переданных в музей (Л. П. ди Сеснолы, Дж. Т. Джонстона, Дж. П. Моргана, Г. О. и Л. Хавмейер, К. Л. Вулф, Т. М. Дэвиса, Б. Алтмана, А. Д. Флетчера, С. А. Луисона, Н. Рокфеллера и др.), а также благодаря денежным пожертвованиям частных лиц.
Собрание М.-м., представляющее иск-во всего мира от каменного века до современности, включает отделы: иск-ва Ближнего Востока, Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, Африки, Океании и обеих Америк, иск-ва США (декоративно-прикладное, живопись и скульптура), азиатского иск-ва, исламского иск-ва, рисунков и гравюр (произведения европ. художников 15–19 вв., в т. ч. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, П. П. Рубенса, Рембрандта, Дж. Б. Тьеполо, Ф. Гойи, Э. Дега и др.), европ. живописи 12–19 вв. (в т. ч. Фра Филиппо Липпи, С. Боттичелли, А. Мантеньи, Рафаэля, Тициана, Тинторетто, П. Веронезе, Дж. Б. Тьеполо, Караваджо, Д. Веласкеса, Ф. Гойи, Я. ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена, И. Босха, А. Дюрера, Л. Кранаха, Ф. Халса, Рембрандта, Я. Вермера, Х. Хольбейна Младшего, П. П. Рубенса, А. ван Дейка, Я. ван Рёйсдала, Дж. Рейнолдса, Т. Гейнсборо, Дж. Констебла, Н. Пуссена, А. Ватто, Ж. Б. Шардена, Ж. О. Фрагонара, Ж. Л. Давида, Ж. О. Д. Энгра, Э. Делакруа, К. Коро, О. Домье, Г. Курбе, Э. Мане, Э. Дега, К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуара, П. Сезанна, П. Гогена, В. Ван Гога, Ж. Сёра, А. де Тулуз-Лотрека), европ. скульптуры и декоративно-прикладного иск-ва 15–19 вв., собрание Р. Лемана (европ. живопись, графика, декоративно-прикладное иск-во, включая произведения Джованни Беллини, Боттичелли, Эль Греко, Х. Мемлинга, Рембрандта, импрессионистов, постимпрессионистов и др.), совр. иск-ва (произведения П. Пикассо, А. Модильяни, П. Боннара, Р. Кента, Дж. Поллока и др.), манускриптов, доспехов и оружия, костюма, муз. инструментов, фотографии, текстильного иск-ва им. А. Ратти (ковры, ткани, фрагменты одежды разл. эпох). В собрание М.-м. входят также коллекция ср.-век. иск-ва: в осн. здании – памятники раннехристианского, византийского и европ. ср.-век. иск-ва; в филиале «Клойстерс» («Клуатры», отд. здание, построено в 1938) – архит. фрагменты и целые интерьеры ср.-век. европ. построек, фрагменты монументальной живописи, шпалеры, иллюминованные рукописи, предметы церковного убранства.
М.-м. издаёт периодич. издания «The Bulletin of the Metropolitan Museum of Art», «Metropolitan Museum Journal», «Metropolitan Museum of Art. Annual Report».