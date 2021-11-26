МЭТЛАНД Фредерик Уильям
Британский юрист и историк-медиевист, член Британской академии (1902), член-корреспондент Прусской королевской АН (1900).
Из семьи лингвиста. В 1863–69 учился в Итонском колледже, в 1876 окончил (со степенью магистра) юридич. ф-т в Кембридже. С 1876 вёл адвокатскую практику в Лондоне, с 1902 судья. С 1884 преподавал право в Кембридже, с 1888 проф. Один из основателей первого в Великобритании общеисторич. ж. «English Historical Review» (1886), а также Селденского об-ва по изучению англ. правовой истории и публикации памятников англ. ср.-век. права (1887), с 1895 его директор. Поч. д-р права Оксфордского ун-та (1899).
М. является основателем критич. направления в англ. медиевистике кон. 19 – нач. 20 вв. Он подверг пересмотру значение многих общепринятых историч. терминов и понятий с целью исключить модернизацию и приблизить их к историч. действительности. М. констатировал неясность и многозначность таких терминов, как «манор», «вилла», «город» и др.; подверг критике точку зрения о том, что в историч. практике существовали социальные и экономич. явления, которые эти понятия выражали. Критицизм М. коснулся практически всех теорий, сложившихся в англ. медиевистике во 2-й пол. 19 в.: общинной теории и её применения к англ. истории; классич. манориальной теории Сибома – Виноградова (см. в статьях П. Г. Виноградов, Манор); теории происхождения городов и национал-либеральной концепции конституц. истории Англии. В противовес этим теориям М. выдвинул ряд собств. положений (в книгах «Domesday book and beyond: three essays in the early history of England», 1897; «Township and borough», 1898; «The constitutional history of England», 1908): он рассматривал манор не как хозяйств. комплекс, а как фискальную единицу; был сторонником гарнизонной теории возникновения ср.-век. городов; считал, что англ. парламент, решающую роль в возникновении которого сыграла королевская власть, не имел самостоят. значения. В основе метода М. лежал юридич. подход: гл. источником при изучении историч. процесса он считал эволюцию государства и права, связывал феодализм с наличием правовой системы, опиравшейся на условное землевладение и вассальные связи между выше- и нижестоящими землевладельцами. М. ввёл в науч. оборот большое количество новых источников, в т. ч. «Сотенные свитки», «посмертные расследования»; начал использовать правовые источники для изучения социальной и экономич. истории. Наиболее популярной его работой стала написанная совм. с Ф. Поллоком 2-томная «История английского права до эпохи Эдуарда I» («History of English law before the time of Edward I», 1895), в которой представлен анализ ключевых понятий англ. ср.-век. права. Публикация М. (совм. с М. Бейтсон) королевских хартий, данных Кембриджу в 12–17 вв. («The Charters of the borough of Cambridge», 1901), дала толчок развитию в англ. медиевистике метода локальных исследований. Работы М. способствовали стремительному развитию критич. направления, господствовавшего в медиевистике Великобритании и США до сер. 1930-х гг.