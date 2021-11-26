МЕНГЕР Карл

Австрийский эко­но­мист, ос­но­ва­тель ав­ст­рий­ской шко­лы по­ли­тической эко­но­мии.

Проф. Вен­ско­го ун-та (1873–1903). Ро­дил­ся в се­мье юри­ста, учил­ся в Кар­ло­вом (Пра­га) и Вен­ском ун-тах; д-р пра­ва Ягел­лон­ско­го ун-та в Кра­ко­ве (1867). С 1863 ра­бо­тал жур­на­ли­стом. Со­став­ляя об­зо­ры о со­стоя­нии рын­ка (гл. обр. на ос­но­ве дея­тель­но­сти Вен­ской фон­до­вой бир­жи), об­на­ру­жил не­со­от­вет­ст­вие ме­ж­ду ре­аль­ны­ми фак­та­ми це­но­об­ра­зо­ва­ния и тео­ри­ей цен­но­сти клас­си­че­ской по­ли­ти­че­ской эко­но­мии, по­бу­див­шее его к раз­ра­бот­ке но­вой тео­рии цен­но­сти. Но­вый под­ход, из­ло­жен­ный М. в кн. «Grundsätze der Volkswirt­schaftslehre» (1871), поч­ти од­но­вре­мен­но с У. С. Дже­вон­сом и на неск. лет рань­ше М. Э. Л. Валь­ра­са, по­ло­жил на­ча­ло «мар­жи­наль­ной ре­во­лю­ции». Од­на­ко М., как и его уче­ни­ки Э. Бём-Ба­верк и Ф. Ви­зер, был бо­лее по­сле­до­ва­те­лен в пси­хо­ло­ги­че­ском субъ­ек­ти­виз­ме, раз­ви­вая кон­цеп­цию оп­ре­де­ле­ния цен­но­сти бла­га субъ­ек­тив­ны­ми зна­че­ния­ми, ко­то­рые при­да­ёт ин­ди­вид это­му бла­гу как не­об­хо­ди­мо­му ус­ло­вию удов­ле­тво­ре­ния сво­их по­треб­но­стей в за­ви­си­мо­сти от ко­ли­че­ст­ва еди­ниц бла­га, на­хо­дя­щих­ся в его рас­по­ря­же­нии. М. считал, что его тео­рия субъ­ек­тив­ной цен­но­сти оп­ро­вер­га­ет мне­ние о не­про­из­во­ди­тель­ной дея­тель­но­сти по­сред­ни­че­ской тор­гов­ли.

М. ввёл клас­си­фи­ка­цию благ на эко­но­ми­че­ские (ред­кие в той или иной сте­пе­ни) и не­эко­но­ми­че­ские (рас­по­ла­гае­мое ко­ли­че­ст­во ко­то­рых пре­вы­ша­ет на­доб­ность в них), а са­мих эко­но­мич. благ – на бла­га 1-го по­ряд­ка, слу­жа­щие для не­по­средств. по­треб­ле­ния, и бла­га 2-го и бо­лее вы­со­ких по­ряд­ков, вы­сту­паю­щие сред­ст­ва­ми соз­да­ния др. благ. В от­ли­чие от У. С. Дже­вон­са и Л. Валь­ра­са, М. от­верг пред­по­сыл­ку бес­ко­неч­ной де­ли­мо­сти благ и тем са­мым при­ме­не­ние ап­па­ра­та ма­те­ма­тич. ана­ли­за к эко­но­мич. тео­рии. Но вве­дён­ное М. по­ня­тие ком­пле­мен­тар­но­сти (раз­ли­чий в цен­но­сти бла­га в от­дель­но­сти и в до­пол­не­нии с дру­ги­ми) сыг­ра­ло важ­ную роль в даль­ней­шем раз­ви­тии мик­ро­эко­но­мич. ана­ли­за. М. раз­ра­бо­тал эво­лю­ци­он­ную кон­цеп­цию де­нег как то­ва­ра с наи­боль­шей спо­соб­но­стью к об­ме­ну (Absatzfahigkeit) – свой­ст­вом, на­зы­вае­мым в совр. экон. лит-ре ликвидностью.

Кни­гой «Untersuchungen über die Me­thode der Sozialwissenschaften und der po­litischen Ökonomie insbesondere» (1883) М. вы­звал Г. фон Шмоллера на «спор о ме­то­дах», в хо­де ко­то­ро­го он кри­ти­ко­вал эм­пи­ризм и мо­ра­лизм ис­то­рич. шко­лы и от­стаи­вал де­дук­тив­ное по­строе­ние эко­но­мич. тео­рии на пред­по­сыл­ке эгои­сти­че­ско­го стрем­ле­ния ин­ди­ви­да к «за­бот­ли­во­му обес­пе­че­нию сво­их ве­ще­ст­вен­ных по­треб­но­стей». М. вы­сту­пил про­тив пред­став­ле­ний о нар. хо­зяй­ст­ве как об осо­бой ор­га­ни­че­ской це­ло­ст­но­сти.

Сочинение:

Из­бран­ные ра­бо­ты. М., 2005.

Автор статьи: Г. Д. Гло­ве­ли.