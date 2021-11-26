МЕНГЕР Карл
Австрийский экономист, основатель австрийской школы политической экономии.
Проф. Венского ун-та (1873–1903). Родился в семье юриста, учился в Карловом (Прага) и Венском ун-тах; д-р права Ягеллонского ун-та в Кракове (1867). С 1863 работал журналистом. Составляя обзоры о состоянии рынка (гл. обр. на основе деятельности Венской фондовой биржи), обнаружил несоответствие между реальными фактами ценообразования и теорией ценности классической политической экономии, побудившее его к разработке новой теории ценности. Новый подход, изложенный М. в кн. «Grundsätze der Volkswirtschaftslehre» (1871), почти одновременно с У. С. Джевонсом и на неск. лет раньше М. Э. Л. Вальраса, положил начало «маржинальной революции». Однако М., как и его ученики Э. Бём-Баверк и Ф. Визер, был более последователен в психологическом субъективизме, развивая концепцию определения ценности блага субъективными значениями, которые придаёт индивид этому благу как необходимому условию удовлетворения своих потребностей в зависимости от количества единиц блага, находящихся в его распоряжении. М. считал, что его теория субъективной ценности опровергает мнение о непроизводительной деятельности посреднической торговли.
М. ввёл классификацию благ на экономические (редкие в той или иной степени) и неэкономические (располагаемое количество которых превышает надобность в них), а самих экономич. благ – на блага 1-го порядка, служащие для непосредств. потребления, и блага 2-го и более высоких порядков, выступающие средствами создания др. благ. В отличие от У. С. Джевонса и Л. Вальраса, М. отверг предпосылку бесконечной делимости благ и тем самым применение аппарата математич. анализа к экономич. теории. Но введённое М. понятие комплементарности (различий в ценности блага в отдельности и в дополнении с другими) сыграло важную роль в дальнейшем развитии микроэкономич. анализа. М. разработал эволюционную концепцию денег как товара с наибольшей способностью к обмену (Absatzfahigkeit) – свойством, называемым в совр. экон. лит-ре ликвидностью.
Книгой «Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere» (1883) М. вызвал Г. фон Шмоллера на «спор о методах», в ходе которого он критиковал эмпиризм и морализм историч. школы и отстаивал дедуктивное построение экономич. теории на предпосылке эгоистического стремления индивида к «заботливому обеспечению своих вещественных потребностей». М. выступил против представлений о нар. хозяйстве как об особой органической целостности.
Сочинение:
Избранные работы. М., 2005.
Автор статьи: Г. Д. Гловели.