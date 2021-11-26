МЕНЦЕЛЬ Адольф фон

Немецкий жи­во­пи­сец и гра­фик , член (1853) и профессор (1856) Ко­ро­лев­ской АХ, почетный член Императорской АХ (1886) в Бер­ли­не.

(Адольф Фрид­рих Эрд­ман) В 1830 пе­ре­ехал с семь­ёй в Бер­лин и ра­бо­тал в ли­то­граф­ской мас­тер­ской от­ца, Кар­ла Эрд­ма­на Мен­це­ля (?–1832); по­се­щал ри­со­валь­ный класс бер­лин­ской АХ (1833). С 1837 об­ра­тил­ся к жи­во­пи­си (ос­во­ив её са­мо­стоя­тель­но); ран­ние пей­за­жи М. («Вид на парк прин­ца Аль­бер­та», 1846; «Же­лез­ная до­ро­га Бер­лин – Пот­сдам», 1847, оба – Ста­рая нац. га­ле­рея, Бер­лин), пе­ре­даю­щие из­мен­чи­вость жиз­ни при­ро­ды и на­пи­сан­ные сво­бод­ным, экс­прес­сив­ным маз­ком, пред­вос­хи­ща­ют не­ко­то­рые от­кры­тия им­прес­сио­низ­ма. От­зву­ки иск-ва би­дер­май­е­ра с его по­эти­за­ци­ей обы­ден­ных мо­ти­вов ощу­ти­мы в кар­ти­нах «Ком­на­та с бал­ко­ном» (1845, там же), «Се­ст­ра ху­дож­ни­ка со све­чой» (1847, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен). Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Гер­ма­нии, по­се­тил Ве­ну и Пра­гу (1852), Па­риж (1855, 1867, 1868), Ве­ро­ну (1880–1882), так­же Ни­дер­лан­ды (1876). Из по­ез­док по Ду­наю и Рей­ну ху­дож­ник при­во­зил мно­го на­тур­ных ри­сун­ков, ак­ва­ре­лей, гуа­шей, пас­те­лей, в ко­то­рых пе­ре­да­ны бы­то­вые сцен­ки, пей­заж­ные мо­ти­вы, порт­ре­ты-ти­пы. Во вре­мя Все­мир­ной вы­став­ки 1867 в Па­ри­же по­зна­ко­мил­ся с Э. Мейс­со­нье ; силь­ное впе­чат­ле­ние на М. про­из­ве­ли ра­бо­ты Г. Кур­бе.

Од­ним из пер­вых в нем. иск-ве 19 в. М. об­ра­тил­ся к совр. ис­то­рии, соз­дав кар­ти­ну «По­хо­ро­ны мар­тов­ских жертв» (1848, Кун­ст­хал­ле, Гам­бург), изо­бра­жаю­щую тра­ур­ную ма­ни­фе­ста­цию в дни Ре­во­лю­ции 1848 в Бер­ли­не, и гран­ди­оз­ное по­лот­но «Ко­ро­на­ция Виль­гель­ма I в Кё­нигс­бер­ге» (1861–65, Гос. му­зеи, Бер­лин). Идеа­ли­за­ция ис­то­рич. про­шло­го Гер­ма­нии ощу­ти­ма в се­рии из 8 по­ло­тен о прав­ле­нии Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го (1849–61; сохр. час­тич­но – Гос. му­зеи, Бер­лин; Кун­ст­хал­ле). Те­ма те­ат­ра на­шла от­ра­же­ние в кар­ти­нах «Те­атр Жим­наз в Па­ри­же» (1856, Гос. му­зеи, Бер­лин), «Кре­сть­ян­ский те­атр в Гаш­тай­не» (1859, Кун­ст­хал­ле), «Стран­ст­вую­щий цирк» (гу­ашь, 1884, ГМИИ). Ра­бо­ты М., по­свя­щён­ные жиз­ни го­ро­жан («По­сле по­луд­ня в Тю­иль­ри», 1867, КГ, Дрез­ден; «Па­риж­ские буд­ни», 1869, Ху­дож. му­зей, Дюс­сель­дорф; «Вос­по­ми­на­ния о Люк­сем­бург­ском са­де», 1876, ГМИИ; «Про­цес­сия в Гаш­тай­не», 1880, Но­вая пи­на­ко­те­ка; «Ры­нок на Пьяц­ца д’Эрбе в Ве­ро­не», 1884, КГ, Дрез­ден), сво­ей те­ма­ти­кой и пле­нэр­ны­ми ис­ка­ния­ми пе­ре­кли­ка­ют­ся с жи­во­пи­сью франц. им­прес­сио­ни­стов.

Пер­вым из ев­роп. ху­дож­ни­ков М. об­ра­тил­ся к ин­ду­ст­ри­аль­ной те­ма­ти­ке, со­з­дав эпич. по­лот­на, по­свя­щён­ные тру­ду за­вод­ских ра­бо­чих Верх­ней Си­ле­зии и бер­лин­ских ка­мен­щи­ков: «Же­ле­зо­про­кат­ный за­вод» (1872–75, Гос. му­зеи, Бер­лин), «На строй­ке» (1875, ча­ст­ное собрание, Бер­лин), «Точ­ка но­жей в Хоф­гаш­тай­не» (1881, ча­ст­ное собрание, Лон­дон). Мно­го ра­бо­тал в книж­ной гра­фи­ке (400 ил­лю­ст­ра­ций к «Ис­то­рии Фрид­ри­ха Ве­ли­ко­го» Ф. Куг­ле­ра, 1839–42; ил­лю­ст­ра­ции к про­из­ве­де­ни­ям И. В. Гё­те, А. фон Ша­мис­со, Г. фон Клей­ста и др.). Де­мо­кра­тич. тен­ден­ции иск-ва М. ока­за­ли влия­ние на по­сле­дую­щие по­ко­ле­ния нем. ху­дож­ни­ков (В. Лейбль, М. Ли­бер­ман и др.).

Сочинение:

Briefe / Hrsg. C. Keisch, M. Riemann- Reyher. B., 2009. Bd 1–4.

Автор статьи: Е. Д. Фе­до­то­ва.