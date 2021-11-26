МЕНЦЕЛЬ Адольф фон
Немецкий живописец и график, член (1853) и профессор (1856) Королевской АХ, почетный член Императорской АХ (1886) в Берлине.
(Адольф Фридрих Эрдман) В 1830 переехал с семьёй в Берлин и работал в литографской мастерской отца, Карла Эрдмана Менцеля (?–1832); посещал рисовальный класс берлинской АХ (1833). С 1837 обратился к живописи (освоив её самостоятельно); ранние пейзажи М. («Вид на парк принца Альберта», 1846; «Железная дорога Берлин – Потсдам», 1847, оба – Старая нац. галерея, Берлин), передающие изменчивость жизни природы и написанные свободным, экспрессивным мазком, предвосхищают некоторые открытия импрессионизма. Отзвуки иск-ва бидермайера с его поэтизацией обыденных мотивов ощутимы в картинах «Комната с балконом» (1845, там же), «Сестра художника со свечой» (1847, Новая пинакотека, Мюнхен). Много путешествовал по Германии, посетил Вену и Прагу (1852), Париж (1855, 1867, 1868), Верону (1880–1882), также Нидерланды (1876). Из поездок по Дунаю и Рейну художник привозил много натурных рисунков, акварелей, гуашей, пастелей, в которых переданы бытовые сценки, пейзажные мотивы, портреты-типы. Во время Всемирной выставки 1867 в Париже познакомился с Э. Мейссонье; сильное впечатление на М. произвели работы Г. Курбе.
Одним из первых в нем. иск-ве 19 в. М. обратился к совр. истории, создав картину «Похороны мартовских жертв» (1848, Кунстхалле, Гамбург), изображающую траурную манифестацию в дни Революции 1848 в Берлине, и грандиозное полотно «Коронация Вильгельма I в Кёнигсберге» (1861–65, Гос. музеи, Берлин). Идеализация историч. прошлого Германии ощутима в серии из 8 полотен о правлении Фридриха II Великого (1849–61; сохр. частично – Гос. музеи, Берлин; Кунстхалле). Тема театра нашла отражение в картинах «Театр Жимназ в Париже» (1856, Гос. музеи, Берлин), «Крестьянский театр в Гаштайне» (1859, Кунстхалле), «Странствующий цирк» (гуашь, 1884, ГМИИ). Работы М., посвящённые жизни горожан («После полудня в Тюильри», 1867, КГ, Дрезден; «Парижские будни», 1869, Худож. музей, Дюссельдорф; «Воспоминания о Люксембургском саде», 1876, ГМИИ; «Процессия в Гаштайне», 1880, Новая пинакотека; «Рынок на Пьяцца д’Эрбе в Вероне», 1884, КГ, Дрезден), своей тематикой и пленэрными исканиями перекликаются с живописью франц. импрессионистов.
Первым из европ. художников М. обратился к индустриальной тематике, создав эпич. полотна, посвящённые труду заводских рабочих Верхней Силезии и берлинских каменщиков: «Железопрокатный завод» (1872–75, Гос. музеи, Берлин), «На стройке» (1875, частное собрание, Берлин), «Точка ножей в Хофгаштайне» (1881, частное собрание, Лондон). Много работал в книжной графике (400 иллюстраций к «Истории Фридриха Великого» Ф. Куглера, 1839–42; иллюстрации к произведениям И. В. Гёте, А. фон Шамиссо, Г. фон Клейста и др.). Демократич. тенденции иск-ва М. оказали влияние на последующие поколения нем. художников (В. Лейбль, М. Либерман и др.).
Сочинение:
Briefe / Hrsg. C. Keisch, M. Riemann- Reyher. B., 2009. Bd 1–4.
Автор статьи: Е. Д. Федотова.