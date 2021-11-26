МАРКЕМ КЛЕМЕНТС

Ранние годы и военная карьера

Клементс Маркем родился 20 июля 1830 г. в дер. Стиллингфлит в семье священника и баронеты. Обучался в подготовительной школе Cheam School, затем – в Вестминстерской школе. С детских лет его интересовали геология и астрономия.

М. готовился к военной карьере. В 1844 г. стал кадетом Королевского военно-морского флота. Четыре года плавал на HMS Collingwood по Тихому океану. С 1846 г. – мичман. К концу четырехлетнего путешествия М. решил оставить военную карьеру и сосредоточиться на географии, однако стараниями отца остался на военной службе. Плавал на судах в Средиземном море.

Северные моря

Стараниями влиятельных родственников в 1850 г. М. стал участником арктической экспедиции по поиску пропавшей группы Дж. Франклина, отправившейся на поиски Северо-Западного прохода.

На корабле HMS Assistance М. 4 мая 1850 г. отправился на север. Экипаж прошел южную точку Гренландии 28 мая, а уже 24 июня оказался перед льдами залива Мелвилл. Только после 18 августа экспедиция вышла к проливу Ланкастер. 23 августа экипаж HMS Assistance обнаружил пирамиду из камней и консервные банки. Спустя несколько дней на о-ве Бичи нашли три могилы членов отряда Дж. Франклина, которые погибли в январе – апреле 1846 г. После зимовки начались санные походы, но найти так ничего и не смогли. В Британию экспедиция вернулась в октябре 1851 г. По возвращении из экспедиции М. оставил службу в Королевском военно-морском флоте.

Путешествие в Перу

В 1852 г. М. решил побывать в Перу. Сначала он отплыл в Новую Шотландию. Побывал в Галифаксе, затем – в Винзоре, после чего отправился в Сент-Джон. Посетив Сент-Джон, М. сухопутным путем прибыл в Бостон и Нью-Йорк, оттуда – морем в провинцию Панамы Колон. Посетил окрестности Лимы, затем отправился в Писко. 6 января 1853 г. М. продолжил странствия по Перу; вышел к г. Еа у подножия Кордильер. Перешел через Анды и оказался в г. Аякучо. В конце марта 1853 г. М. вышел к городу инков Куско. После нескольких недель изучения культуры инков М. продолжил путь на юг. 23 июня он достиг Лимы. Дальнейшее путерешствие было невозможным ввиду смерти отца М. 17 сентября 1853 г. он вернулся в Англию.

Гражданская служба

После смерти отца М. устроился младшим клерков в Наследственное налоговое управление при Управлении внутрибюджетных поступлений Британии. Спустя шесть месяцев перевелся в службу, получившую в 1857 г. название Управление по делам Индии.

В 1860 г. М. в составе экспедиции Управления по делам Индии возвращается в Лиму. Здесь он собрал образцы растений, прежде всего, хины, которые были высажены в Бирме и на Цейлоне.

В 1867 г. М. встал во главе Географического департамента Управления по делам Индии. Кроме того, как географ должен был сопровождать военный отряд Р. Нейпира в Абиссинию. На него возлагалась обязанность изучения местности и определения маршрута до Магдалы. После падения Магдалы М. в июле 1868 г. М. возвратился в Англию.

В 1875 г. М. согласился стать участником новой арктической экспедиции на HMS Alert, три месяца проведя у о-ва Диско в море Баффина.

С 1877 г. – на пенсии.

Королевское географическое общество

С 1854 г. – член Королевского географического общества. С 1863 г. – почетный секретарь общества (на протяжении 25 лет). Часто бывал в Европе. В 1885 г. посетил Америку. Много писал о путешествиях. С 1873 г. – член Королевского общества. В мае 1888 г. М. ушел с поста секретаря Королевского географического общества.

Возвращение в Королевское географическое общество последовало в 1893 г., когда М. избрали его президентом. На этом посту он находился двенадцать лет. В эти годы М. содействовал организации Национальной британской антарктической экспедиции, многое сделал для антарктических исследований Р. Скотта, Э. Шеклтона и др.

Умер М. 29 января 1916 г. в Лондоне.

Семья

Супруга – Минна Чичестер. Дочь – Мария Луиза.