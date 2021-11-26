МАРЕТТ РОБЕРТ РЕЙНАЛФ

МАРЕТТ РОБЕРТ РЕЙНАЛФ - британский ре­ли­гио­вед и эт­но­лог.

Сын жур­на­ли­ста, по­эта и по­ли­тического дея­те­ля Р.П. Ма­рет­та (1820-1884 годы). Изу­чал клас­сические язы­ки и фи­ло­со­фию в Бейл­лиол-кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета (окон­чил в 1888 году), ста­жи­ро­вал­ся по фи­ло­со­фии в Бер­лин­ском университе (1888-1889 годы). С 1891 года пре­по­да­вал фи­ло­со­фию в Эк­се­тер-кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета (с 1928 года рек­тор Эк­се­тер-кол­лед­жа). Ос­но­ва­тель Окс­форд­ско­го ан­т­ро­по­ло­гического общества (1909 год). С 1910 года в ка­че­ст­ве пре­ем­ни­ка Э. Б. Тай­ло­ра пре­по­да­вал ан­тро­по­ло­гию , в 1914 году ос­но­вал ка­фед­ру со­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­гии в Окс­форд­ском университете, ко­то­рую воз­глав­лял до 1936 года. В 1910-1914 годах ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми па­лео­ли­тической сто­ян­ки на острове Джер­си. Член Британской ака­де­мии (1931 год).

Взгля­ды Маретта бы­ли под­вер­же­ны влия­нию французских со­цио­ло­гов Э. Дюрк­гей­ма и его шко­лы, Л. Ле­ви-Брю­ля, а так­же анг­ло-американского со­цио­ло­га и пси­хо­ло­га У. Мак­ду­гал­ла (1871-1938 годы). Основной на­учный вклад Маретта за­клю­ча­ет­ся в раз­ви­тии кри­тического диа­ло­га с его пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми в ре­лигио­ве­де­нии Тай­ло­ром, Э. Лэн­гом и Дж.Дж. Фрэ­зе­ром, пред­став­лен­ном в се­рии ре­ли­гио­ведческих ра­бот первой четверти XX века.

Об­щей пред­по­сыл­кой идей Маретта яв­ля­ет­ся ори­ен­ти­рую­щая­ся на тео­рию Ч. Дар­ви­на эво­лю­цио­ни­ст­ская ан­тро­по­ло­гия, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой пси­хо­ло­гическая эво­лю­ция че­ло­ве­ка по­ни­ма­ет­ся как вос­хо­ж­де­ние от эмо­цио­наль­но-чув­ст­вен­ных со­стоя­ний к реф­лек­сив­ным. По­это­му для Маретта бы­ли не­при­ем­ле­мы ин­тел­лек­туа­ли­стические кон­цеп­ции пер­во­быт­ной ре­ли­гии. Так, вы­сту­пая про­тив ани­ми­стической тео­рии Тай­ло­ра, со­глас­но ко­то­рой ре­ли­гия в сво­ей пер­вич­ной ста­дии пред­став­ля­ет со­бой ве­ру в ду­хов, Маретт ут­вер­ждал, что пер­во­быт­ная ре­ли­гия есть не ра­цио­на­ли­стическое пред­став­ле­ние, а эмо­цио­наль­ная ре­ак­ция на опыт без­лич­ных сверхъ­ес­те­ст­вен­ных сил.

В от­ли­чие от Дж.Дж. Фрэ­зе­ра и в со­гла­сии с идея­ми шко­лы Э. Дюрк­гей­ма Маретт по­ла­гал, что в ста­нов­ле­нии пер­во­быт­ной ре­ли­гии пер­вич­ны­ми яв­ля­ют­ся не дог­ма­ти­че­ско-ми­фические пред­став­ле­ния, а прак­ти­ка и ри­ту­ал. Для опи­са­ния опы­та встре­чи че­ло­ве­ка со сверхъ­ес­те­ст­вен­ной си­лой он ис­поль­зо­вал за­им­ст­во­ван­ное из ве­ро­ва­ний на­ро­дов Океа­нии по­ня­тие ма­на. Не­га­тив­ный ас­пект стра­ха и бо­яз­ни, свой­ст­вен­ный это­му опы­ту, Маретт обо­зна­чал как та­бу. По­ня­тий­ная па­ра ма­на - та­бу, со­глас­но Маретту, точ­нее все­го обо­зна­ча­ет яд­ро пер­во­быт­ной ре­ли­гии.