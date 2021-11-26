МАРЕТТ РОБЕРТ РЕЙНАЛФ
МАРЕТТ РОБЕРТ РЕЙНАЛФ - британский религиовед и этнолог.
Сын журналиста, поэта и политического деятеля Р.П. Маретта (1820-1884 годы). Изучал классические языки и философию в Бейллиол-колледже Оксфордского университета (окончил в 1888 году), стажировался по философии в Берлинском университе (1888-1889 годы). С 1891 года преподавал философию в Эксетер-колледже Оксфордского университета (с 1928 года ректор Эксетер-колледжа). Основатель Оксфордского антропологического общества (1909 год). С 1910 года в качестве преемника Э. Б. Тайлора преподавал антропологию, в 1914 году основал кафедру социальной антропологии в Оксфордском университете, которую возглавлял до 1936 года. В 1910-1914 годах руководил раскопками палеолитической стоянки на острове Джерси. Член Британской академии (1931 год).
Взгляды Маретта были подвержены влиянию французских социологов Э. Дюркгейма и его школы, Л. Леви-Брюля, а также англо-американского социолога и психолога У. Макдугалла (1871-1938 годы). Основной научный вклад Маретта заключается в развитии критического диалога с его предшественниками в религиоведении Тайлором, Э. Лэнгом и Дж.Дж. Фрэзером, представленном в серии религиоведческих работ первой четверти XX века.
Общей предпосылкой идей Маретта является ориентирующаяся на теорию Ч. Дарвина эволюционистская антропология, в соответствии с которой психологическая эволюция человека понимается как восхождение от эмоционально-чувственных состояний к рефлексивным. Поэтому для Маретта были неприемлемы интеллектуалистические концепции первобытной религии. Так, выступая против анимистической теории Тайлора, согласно которой религия в своей первичной стадии представляет собой веру в духов, Маретт утверждал, что первобытная религия есть не рационалистическое представление, а эмоциональная реакция на опыт безличных сверхъестественных сил.
В отличие от Дж.Дж. Фрэзера и в согласии с идеями школы Э. Дюркгейма Маретт полагал, что в становлении первобытной религии первичными являются не догматическо-мифические представления, а практика и ритуал. Для описания опыта встречи человека со сверхъестественной силой он использовал заимствованное из верований народов Океании понятие мана. Негативный аспект страха и боязни, свойственный этому опыту, Маретт обозначал как табу. Понятийная пара мана - табу, согласно Маретту, точнее всего обозначает ядро первобытной религии.