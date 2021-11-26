МАРЕ ХАНС ФОН

МАРЕ ХАНС ФОН - немецкий живописец.

Учил­ся в бер­лин­ской Академии Художеств (1853-1855 годы) у ба­та­ли­ста К. Штеф­фе­ка. Ра­бо­тал в Мюнхене (1857-1864 годы), Бер­ли­не и Дрез­де­не (1871-1873 годы). В 1864-1870 годах ра­бо­тал в Ри­ме; по­сто­ян­но жил в Ита­лии с 1873 года (с 1875 года - в Ри­ме). По­се­тил Ис­па­нию, Бель­гию, Гол­лан­дию и Фран­цию (1869 год).

В ран­ний пе­ри­од пи­сал ба­таль­ные кар­ти­ны , тя­го­тея к их жан­ро­во-пей­заж­ной трак­тов­ке в духе барбизонской школы («От­ды­хаю­щие ки­ра­си­ры», 1861-1862 годы, Государственные му­зеи, Бер­лин), а так­же портре­ты , обо­ст­рён­ный пси­хо­ло­гизм и кон­тра­ст­ная све­то­тень ко­то­рых сви­де­тель­ст­ву­ют о влиянии Рембрандта. Наи­бо­лее ори­ги­на­лен ро­ман­ти­че­ский «Ав­то­порт­рет с Ф. Лен­ба­хом» (1863 год, Но­вая пинако­те­ка, Мюн­хен), где Маре изо­бра­зил се­бя на яр­ко ос­ве­щён­ном вто­ром пла­не, по­за­ди погружённого в тень Ф. Ленбаха . К жан­ру порт­ре­та ху­дож­ник не­од­но­крат­но об­ра­щал­ся на протяжении всей жиз­ни (скульп­тор К. Кнолль, 1863 год, Кун­ст­хал­ле, Гам­бург; ав­то­порт­ре­ты и др.). В 1863 году по­лу­чил за­каз на мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ную рос­пись для до­ма ба­ро­на А. Л. Штиглица в Санкт-Пе­тер­бур­ге (не осу­ще­ст­в­ле­на); в ка­че­ст­ве эс­ки­за на­пи­сал свою пер­вую кар­ти­ну на ан­тич­ную те­му «Ку­па­ние Диа­ны» (1863 год, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен), на­сы­щен­ный ко­ло­рит ко­то­рой свидетельствует о влия­нии венецианской школы.

В Ита­лии Маре с 1864 года ко­пи­ро­вал ста­рых мас­те­ров по за­ка­зу графа А. Ф. фон Ша­ка, соз­да­вая не точ­ное вос­про­из­ве­де­ние ори­ги­на­лов, а их воль­ную жи­во­пис­ную ин­тер­пре­та­цию. Здесь он во­шёл в круг «не­мец­ких рим­лян», по­зна­ко­мив­шись с А.Бёклином, А.Фейербахом; осо­бен­но близ­ко со­шёл­ся с А. фон Хильдебрандом и К. Фидлером, вме­сте с ко­то­ры­ми раз­ра­бо­тал прин­ци­пи­аль­но но­вую кон­цеп­цию искусства - неоидеализм , про­ти­во­пос­та­вив его салонному искусству и реализму XIX века. В 1873-1874 годах Маресоз­дал для биб­лио­те­ки немецкой Зоо­ло­ги­че­ской стан­ции А. Дор­на в Не­апо­ле цикл фре­сок, изобра­жаю­щих жизнь кре­сть­ян и ры­ба­ков. Ла­ко­нич­ные по ком­по­зи­ции, по­стро­ен­ные по прин­ци­пу рельефа, фре­ски Маре не на­ру­ша­ют вос­при­ятия плос­ко­сти сте­ны; они ис­пол­не­ны под­лин­ной монументаль­но­сти, на­пи­са­ны ре­ши­тель­ны­ми маз­ка­ми обоб­щён­но­го и на­сы­щен­но­го цве­та. Этот цикл стал вершиной твор­че­ст­ва Маре, од­ним из луч­ших про­из­ве­де­ний ев­ропейской мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной живописи XIX века

Мо­ти­вы и пла­стические прин­ци­пы не­апо­ли­тан­ских фре­сок Маре раз­ви­вал в позд­них трип­ти­хах («Суд Па­ри­са», 1880-1881 годы, Государственные му­зеи, Бер­лин; «Гес­пе­ри­ды», 1884-1887 годы, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен; «Три св. вои­на - св. Мар­тин, св. Гу­берт и св. Ге­ор­гий», 1885-1887 годы, там же) и кар­ти­нах («Зо­ло­той век», 1879-1885 годы и 1880-1883 годы, оба ва­ри­ан­та - там же). От­ка­зы­ва­ясь от раз­вёр­ну­то­го по­ве­ст­во­ва­ния, Маре разраба­ты­ва­ет мо­тив «фи­гу­ры в пей­за­же», стре­мясь во­пло­тить пре­крас­ный мир меч­ты и дос­ти­гая гар­мо­нич­ных объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ных и цве­то­вых от­но­ше­ний, ве­ли­ча­во­го рит­ма, ком­по­зи­ци­он­ной це­ло­ст­но­сти. Маре ос­та­вил зна­чительное гра­фическое на­сле­дие (около 800 эс­ки­зов, на­бро­сков и шту­дий).

В об­шир­ной пе­ре­пис­ке Маре со­дер­жат­ся его су­ж­де­ния об искусстве, в т. ч. мысль о том, что ху­дож­ник дол­жен не ко­пи­ро­вать дей­ст­ви­тель­ность, а ви­деть её иде­аль­ную ос­но­ву («лишь тот ху­дож­ник, ко­му от­кры­ва­ет­ся сущ­ность яв­ле­ния»). Поч­ти не­из­вест­ный при жиз­ни, на ру­бе­же XIX-XX веков Маре был про­воз­гла­шён круп­ней­шим немецким ху­дож­ни­ком XIX века. Влия­ние Маре ис­пы­та­ли мас­те­ра ев­ропейского символизма, жи­во­пис­цы неоклассицизма ; он по­вли­ял так­же на ста­нов­ле­ние фор­маль­но­го ме­то­да Г. Вёльфлина.