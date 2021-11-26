МАНГЕЙМСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА
МАНГЕЙМСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА - система дифференциации обучения.
Предложена немецким педагогом Й.А. Зиккингером в начале XX века для народных школ города Мангейм (Германия). Исходя из принципа соответствия учебной нагрузки и методов обучения реальным способностям и возможностям учащихся, он создал 4 так называемых ряда классов: основные (нормальные; 8 лет обучения) - для детей, имеющих средние способности; классы развития (4 года) - для малоспособных; вспомогательные (4 года) - для умственно отсталых; переходные (классы иностранных языков; 6 лет) - для способных учащихся, желающих продолжить образование в реальных школах и гимназиях. Отбор учащихся в соответствующие классы осуществляется на основе результатов психометрических обследований.
Перед 1-й мировой войной Мангеймская школьная система имела много сторонников в Германии, некоторые её положения были использованы в Бельгии, Дании, Франции, Швейцарии, США, России и Польше. Впоследствии эта система подверглась критике, так как в её основу было положено представление о решающем влиянии биопсихологических факторов на развитие человека, что принижает возможности целенаправленного воспитания.
Исторические источники:
Зикингер Й.А. Организация народных школ, построенная сообразно природной работоспособности детей. СПб., 1911;
Зикингер Й.А., Гансберг Ф. Школа труда. 2-е изд. П., 1920.