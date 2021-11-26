МАНГЕЙМСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА

МАНГЕЙМСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА - сис­те­ма диф­фе­рен­циа­ции обу­че­ния.

Пред­ло­же­на немецким пе­да­го­гом Й.А. Зик­кин­ге­ром в начале XX века для на­род­ных школ города Ман­гейм (Гер­ма­ния). Ис­хо­дя из прин­ци­па со­от­вет­ст­вия учеб­ной на­груз­ки и ме­то­дов обу­че­ния ре­аль­ным спо­соб­но­стям и воз­мож­но­стям уча­щих­ся, он соз­дал 4 так называемых ря­да клас­сов: ос­нов­ные (нор­маль­ные; 8 лет обу­че­ния) - для де­тей, имею­щих сред­ние спо­соб­но­сти; клас­сы раз­ви­тия (4 го­да) - для ма­ло­спо­соб­ных; вспо­мо­га­тель­ные (4 го­да) - для ум­ст­вен­но от­ста­лых; пе­ре­ход­ные (клас­сы иностранных язы­ков; 6 лет) - для спо­соб­ных уча­щихся, же­лаю­щих про­дол­жить об­ра­зо­ва­ние в ре­аль­ных шко­лах и гим­на­зи­ях. От­бор уча­щих­ся в со­от­вет­ст­вую­щие клас­сы осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ос­но­ве ре­зуль­та­тов пси­хо­мет­рических об­сле­до­ва­ний.

Пе­ред 1-й ми­ро­вой вой­ной Мангеймская школьная система име­ла мно­го сто­рон­ни­ков в Гер­ма­нии, не­ко­то­рые её по­ло­же­ния бы­ли ис­поль­зо­ва­ны в Бель­гии, Да­нии, Фран­ции, Швей­ца­рии, США, Рос­сии и Поль­ше . Впо­след­ст­вии эта сис­те­ма под­вер­глась кри­ти­ке, так как в её ос­но­ву бы­ло по­ло­же­но пред­став­ле­ние о ре­шаю­щем влия­нии био­пси­хо­ло­гических фак­то­ров на раз­ви­тие че­ло­ве­ка, что при­ни­жа­ет воз­мож­но­сти це­ле­на­прав­лен­но­го вос­пи­та­ния.

Исторические источники:

Зи­кин­гер Й.А. Ор­га­ни­за­ция на­род­ных школ, по­стро­ен­ная со­об­раз­но при­род­ной ра­бо­то­спо­соб­но­сти де­тей. СПб., 1911;

Зи­кин­гер Й.А., Ганс­берг Ф. Шко­ла тру­да. 2-е изд. П., 1920.

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