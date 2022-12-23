МАЛЬТУС , ТОМАС РОБЕРТ

Мальтус ( англ . Malthus) , Томас Роберт (13.02[17.02?].1766, Рукери, Доркинг, графство Суррей — 29.12.1834, Бат, графство Сомерсет) — английский экономист и демограф. Член Лондонского королевского общества (1819), Французской академии (1833), иностранный почетный член Петербургской академии наук (1826). Основатель клуба Политической экономии (1831). Из дворянской семьи. В 1788 кончил колледж Иисуса в Кембридже. Был рукоположен в священники (1791), в 1798—1804 являлся приходским священником англиканской церкви. С 1805 — профессор истории и политической экономии колледжа Ост-Индской компании в Хейлибери. Автор ряда работ по политической экономии, проблемам бедности и демографии. Основная книга — «Опыт о законе народонаселения» (An Essay on the Principle of the Population, 1798, рус. пер. Т. 1—2, 1868) — принесла М. известность и выдержала после доработки при его жизни 6 изданий. М. высказал идею о том, что население всегда растет быстрее, чем производство продовольствия, поэтому любые попытки улучшить уровень жизни людей обречены на неудачу. В природе численный рост живых существ регулируется естественным образом и сдерживается недостатком продовольствия. В человеческом обществе причинно-следственная связь между ростом численности населения и количеством производимых продуктов питания не столь заметна, но столь же непреложна. Увеличивающийся разрыв между долго живущим и растущим численно в геометрической прогрессии населением и увеличивающимся медленнее в арифметической прогрессии продовольствием может быть приведен к балансу, как в природе, посредством эпидемических болезней, голода и катастроф. Средством предотвращения такого негативного сценария должен стать, по М., контроль и регулирование рождаемости. Под воздействием идей М. в 1834 британский парламент пересмотрел законы о бедных, были отменены приходские денежные пособия пропорционально численности семей. Идеи М. стали предметом острой полемики ученых во Франции (против М. выступили утопические социалисты Ш. Фурье, П. Леру, П. Прудон и др.), Германии (несостоятельность теории М. показал К. Маркс) и России (В. А. Милютин, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, Д. А. Менделеев, К. А. Тимирязев). Однако с формированием экономической истории как отдельной научной дисциплины за М. признан приоритет в систематическом исследовании демографического фактора развития общества, а мальтузианство остается влиятельной доктриной в современном мире, выступающей за контроль над рождаемостью, планирование семьи, контрацепцию, обеспечение и сохранение природных ресурсов, защиту окружающей среды.

Соч. : Опыт о законе народонаселения. СПб., 2013. Лит

Лит .: Водовозов Н. В. Роберт Мальтус. Его жизнь и научная деятельность. М., 2014; Mayhew R. J. Malthus: The Life and Legacies of an Untimely Prophet. Cambridge, 2014; Bashford A., Chaplin J. E. New Worlds of Thomas Robert Malthus: Rereading Principle of Population. Princeton, 2016. С. В. Кондратьев .