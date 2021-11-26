МАЛЬТУС ТОМАС РОБЕРТ
МАЛЬТУС ТОМАС РОБЕРТ - английский экономист, член Лондонского королевского общества (1819 год) и Французской академии (1833 год), иностранный почётный член Петербургской АН (1826 год).
Родился в дворянской семье.
Окончил Кембриджский университет (1788 год), в 1798-1804 годы приходской священник англиканской церкви, с 1805 года профессор истории и политической экономии колледжа Ост-Индской компании в Хейлибери (графство Хартфордшир). Основатель Клуба политической экономии (1831 год).
Прославился «Опытом о законе народонаселения...» (1798 год; русский перевод, т. 1-2, 1868 год), содержавшим критику оптимистичных просветительских теорий прогресса У. Годвина и М.Ж. Кондорсе и положившим начало мальтузианству. Мальтус сводил причины бедности в обществе к неизбежному отставанию (первоначально как соотношение арифметической и геометрической прогрессий) производства средств существования от «естественного» размножения населения и рассматривал бедность как неизбежность. Мальтус и ставший его другом Д. Рикардо были едины в том, что потребление бедных неизбежно ограничено «рабочим фондом», предоставляющим каждому в среднем только прожиточный минимум; увеличение доходов низших классов лишь поощряет их размножение, которое усугубляет «борьбу за существование» и влечёт обратное падение доходов и сокращение населения. Под воздействием этих идей британский парламент в 1834 году пересмотрел законы о бедных, отменив приходские денежные пособия неимущим пропорционально численности семей и нацелив бедных на поиски самой низкооплачиваемой работы вместо ожидания помощи от государства.
В книге «Принципы политической экономии с точки зрения их практического применения» (1820 год) Мальтус подверг критике представления Рикардо и Ж.Б. Сэя об автоматическом соответствии между совокупным предложением товаров и совокупным спросом и вслед за Ж.Ш.Л. де Сисмонди обосновывал необходимость «третьих лиц» для реализации капиталистически произведённого продукта. Однако в отличие от Сисмонди Мальтус относил к «третьим лицам» состоятельные непроизводительные классы, предъявляющие дополнительный спрос, - аристократию, чиновников, духовенство.
Идеи Мальтус - предмет острой полемики, обусловившей крайности его репутации от «человеконенавистника» до «провидца». Демография выделилась из статистики в отдельную науку (А. Гийар, 1855 год) в результате критики «Опыта о законе народонаселения...» во Франции. С формированием экономической истории как особой научной дисциплины за Мальтусом был признан приоритет в систематическом исследовании демографического фактора общественного развития, но если представители немецкой исторической школы в политэкономии (В. Рошер, Г. фон Шмоллер) оценивали вклад Мальтуса положительно, то другие учёные (Ф. Оппенгеймер в Германии, Н.П. Огановский в России) - отрицательно за игнорирование различий экономической формаций.
Наиболее резкими противниками идей Мальтус были социалисты во главе с К. Марксом, обвинившим Мальтус в том числе в плагиате и подчёркивавшим социально-экономические, а не естественно-биологические причины бедности («капиталистический закон народонаселения»). Однако неразработанность теории народонаселения в самой социалистической доктрине была признана К. Каутским (книге «Влияние прироста населения на прогресс общества», 1880 год), учитывавшим влияние формулы Мальтуса о «борьбе за существование» на дарвинизм. Дж.С. Милль возвёл «закон народонаселения» Мальтуса в ряд основополагающих для классической политической экономии; председатель 1-го конгресса неомальтузианцев (1910 год) шведский экономист К. Викселль считал отрицание этого закона ошибкой социал-демократов.
Современная макроэкономика вслед за её основателем Дж. М. Кейнсом считает заслугой Мальтуса предвосхищение принципа «эффективного спроса».