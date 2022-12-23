МАКИНТОШ ДЖЕЙМС

Макинтош ( анг . Machintosh), ­ Джеймс (21.10.1765, Олдоури — 30.05.1832, Лондон) — британский историк, публицист, философ и политический деятель. Родился в семье отставного офицера. В 1787 окончил медицинский факультет Эдинбургского университета. В 1788 приехал в Лондон, где занялся политической публицистикой в поддержку вигов . В 1791 М. опубликовал памфлет «Иск галлов» ( лат . «Vindiciae Gallicae») в защиту Французской революции XVIII в . от критики Э. Бёрка . Книга получила широкую известность в Европе и позволила М. войти в круг левых вигов. Законодательное собрание Франции 24 августа 1792 присвоило М. звание почетного гражданина. Радикализация Французской революции оттолкнула М. от нее. В 1796 он признал, что Бёрк лучше его понял суть революции. В 1797 и 1800 в серии публичных лекций о юриспруденции М. подверг резкой критике рационалистические идеи философии Просвещения , что поссорило его с левыми вигами. В 1803 выступил защитником французского роялистского журналиста Ж. Пелтье, которого за его статьи по требованию Наполеона Бонапарта привлекли к суду. Яркая речь М. в защиту свободы слова вызвала восхищение и вигов, и тори. Он получил титул рыцаря и пост в колониальной администрации Индии (1803—1812). По возвращении в Англию М. в 1813 был избран в Палату общин от вигов и оставался ее членом до конца жизни. В 1818—1824 преподавал политику и право в Колледже Ост-Индской компании. В 1830 опубликовал «Диссертацию о прогрессе философии этики» («Dissertation on the Progress of Ethical Philosophy»), в 1830—1832 — трехтомную «Историю Англии» («History of England». 3 Vols.). В 1830 вошел в правительство лорда Ч. Грея . Принимал активное участие в борьбе за парламентскую реформу 1832, но накануне ее умер от воспаления горла. Фундаментальный труд М. по истории Славной революции 1688 («History of the Revolution in England in 1688», 1834) остался неоконченным и был опубликован посмертно в незавершенном виде.

Соч. : Mackintosh J. The Miscellaneous Works. Philadelphia, 1846.

Лит. : Memoirs of the Life of the Right Honorable Sir J. Mackintosh / Ed. by His Son R. J. Mackintosh. 2 vol. London, 1835; O’Leary P . Sir James Mackintosh: the Whig Cicero. Aberdeen, 1989; Чудинов А. В. Размышления англичан о Французской революции: Э. Бёрк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М., 1996; Blakemore S . Intertextual war: Edmund Burke and the French Revolution in the Writings of Mary Wollstonecraft, Thomas Paine, and James Mackintosh. London, 1997. А. В. Чудинов.