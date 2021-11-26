МАК-ЛЕННАН ДЖОН ФЕРГЮСОН
МАК-ЛЕННАН ДЖОН ФЕРГЮСОН - британский антрополог и юрист.
Первый получивший известность представитель классического (однолинейного) эволюционизма в антропологии Великобритании.
Родился в шотландской семье, окончил Королевский колледж в Абердине по специальности «юриспруденция» (1849 год), затем до 1855 года учился в Тринити-колледже в Кембридже. В 1855-1857 годы жил в Лондоне, занимаясь журналистикой. С 1857 года в Эдинбурге, в 1857-1870 годы член Шотландской коллегии адвокатов. С 1868 года секретарь Шотландского общества усовершенствования законодательства, в 1871-1875 годы разработчик парламентских законов для Шотландии. Доктор права Абердинского университета (1874 год).
В 1857 году, работая над статьей «Право» для энциклопедии «Британника», заинтересовался архаическими брачными обычаями. Один из первых исследователей истории брака, семьи и родства. На основе обобщения этнографических, исторических и фольклорных данных разработал «патриархальную теорию». Согласно ей, наиболее ранней универсальной стадией развития человеческого общества был матриархат, от которого впоследствии осуществился переход к патриархату (в этом Мак-Леннан сходился с И.Я. Бахофеном, с книгой которого «Материнское право» он ознакомился уже после публикации своей работы «Примитивный брак», 1865 год). Теория Мак-Леннана основывалась на предполагаемой связи между обычаями брака через умыкание, экзогамии, полиандрии и матрилинейного счёта родства, которые он объяснял нехваткой в архаических обществах женщин, якобы порождённой обычаем умерщвлять новорождённых девочек. Всеобщей стадии матриархата, согласно Мак-Леннану, соответствовала столь же универсальная фаза тотемизма, обеспечивавшего религиозно-идеологическое единство экзогамного матрилинейного рода как социальной группы. Мак-Леннан яростно полемизировал с Г.Дж.С. Мэйном и с Л.Г. Морганом по вопросу классификационной системы родства, в терминологии которой Мак-Леннан видел не отражение родственных отношений, а лишь «термины вежливости», или «систему взаимных приветствий».
Труды Мак-Леннана как одного из пионеров антропологии заложили основы для подготовки первого поколения профессиональных антропологов. Главной его заслугой считается введение в науку терминов «экзогамия» и «эндогамия», хотя его поиски истоков экзогамии в обычае умыкания отвергнуты современной наукой. Бесперспективной признаётся ныне и «патриархальная теория» в целом, оказавшая существенное влияние на социальные науки 2-й половине XIX - начале XX веков, в частности на Э. Дюркгейма, З. Фрейда, Дж. Фрэзера и других.
Сочинения:
The worship of animals and plants: totems and totemism // Fortnightly Review. 1869-1870. Vol. 6-7;
Studies in ancient history. L., 1876;
The patriarchal theory. L., 1885;
The origin of exogamy // The English Historical Review. 1888. Vol. 3. № 9.