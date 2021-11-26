МАК-КУЛЛОХ ДЖОН РАМСЕЙ

МАК-КУЛЛОХ ДЖОН РАМСЕЙ - английский эко­но­мист, по­сле­до­ва­тель и по­пу­ля­ри­за­тор уче­ния Д. Ри­кар­до.

В 1818-1820 годы ре­дак­ти­ро­вал эдин­бург­скую газету «The Scots­man». В 1816-1837 годы со­труд­ни­чал в «Edinburgh Re­view», где пе­ча­та­лись его ста­тьи на эко­но­мические те­мы. В 1828 году из­дал ра­бо­ту А. Сми­та «Ис­сле­до­ва­ние о при­ро­де и при­чи­нах бо­гат­ст­ва на­ро­дов» со свои­ми при­ме­ча­ния­ми и до­пол­не­ния­ми. В 1828-1832 годы профессор по­ли­тической эко­но­мии Лон­дон­ско­го универ­си­тет­ско­го кол­лед­жа; с 1838 по 1864 годы на государственной служ­бе.

В сво­ей главной ра­бо­те «Ос­но­вы по­ли­ти­че­ской эко­но­мии» (1825 год), при­зна­вая труд ис­точ­ни­ком стои­мо­сти, Мак-Куллох тол­ко­вал его как род дей­ст­вий или опе­ра­ций, не­за­ви­си­мо от то­го, вы­пол­ня­ют­ся они людь­ми, ма­ши­на­ми, жи­вот­ны­ми или си­ла­ми при­ро­ды. К. Маркс ха­рак­те­ри­зо­вал Мак-Куллоха как вуль­гар­но­го эко­но­ми­ста. По мне­нию Мак-Куллоха, в об­ще­ст­ве, ос­но­ван­ном на пра­ве ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и сво­бо­де про­мыш­лен­но­сти, су­ще­ст­ву­ет пол­ная гар­мо­ния ин­те­ре­сов отдельных клас­сов; по­это­му един­ст­вен­ным пра­виль­ным на­ча­лом эко­но­мической по­ли­ти­ки яв­ля­ет­ся пре­дос­тав­ле­ние лич­но­сти пол­ной сво­бо­ды в пре­сле­до­ва­нии ею своих ча­ст­ных ин­те­ре­сов. Не ут­ра­ти­ло зна­че­ния со­став­лен­ное Мак-Куллохом биб­лио­гра­фическое по­со­бие «Ли­те­ра­ту­ра по­ли­ти­че­ской эко­но­мии» (1845 год). Зна­чи­тель­ны его ста­ти­стические тру­ды.

Сочинения:

A discourse on the rise, progress, pecu­liar objects and importance of political eco­nomy. Edinburgh, 1824;

A descriptive and sta­tistical account of the British empire. 3rd ed. L., 1847;

Treatises and essays on money... 2nd ed. Edinburgh, 1859;

A dictionary practi­cal, theoretical and historical of commerce and commercial navigation. 9th ed. L., 1882.