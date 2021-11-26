МАК-КУЛЛОХ ДЖОН РАМСЕЙ
МАК-КУЛЛОХ ДЖОН РАМСЕЙ - английский экономист, последователь и популяризатор учения Д. Рикардо.
В 1818-1820 годы редактировал эдинбургскую газету «The Scotsman». В 1816-1837 годы сотрудничал в «Edinburgh Review», где печатались его статьи на экономические темы. В 1828 году издал работу А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» со своими примечаниями и дополнениями. В 1828-1832 годы профессор политической экономии Лондонского университетского колледжа; с 1838 по 1864 годы на государственной службе.
В своей главной работе «Основы политической экономии» (1825 год), признавая труд источником стоимости, Мак-Куллох толковал его как род действий или операций, независимо от того, выполняются они людьми, машинами, животными или силами природы. К. Маркс характеризовал Мак-Куллоха как вульгарного экономиста. По мнению Мак-Куллоха, в обществе, основанном на праве частной собственности и свободе промышленности, существует полная гармония интересов отдельных классов; поэтому единственным правильным началом экономической политики является предоставление личности полной свободы в преследовании ею своих частных интересов. Не утратило значения составленное Мак-Куллохом библиографическое пособие «Литература политической экономии» (1845 год). Значительны его статистические труды.
Сочинения:
A discourse on the rise, progress, peculiar objects and importance of political economy. Edinburgh, 1824;
A descriptive and statistical account of the British empire. 3rd ed. L., 1847;
Treatises and essays on money... 2nd ed. Edinburgh, 1859;
A dictionary practical, theoretical and historical of commerce and commercial navigation. 9th ed. L., 1882.