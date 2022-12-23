ЛЮ ИНСОК Лю (Ю) Инсо`к (25.01.1842, Чхунчхон, пров. Канвондо — 29.01.1915, Шэньян) — корейский ученый-конфуцианец, в 1905—1911 один из идеологов и наиболее авторитетных вождей ыйбён («армий справедливости»).

Лю (Ю) Инсок (25.01.1842, Чхунчхон, пров. Канвондо — 29.01.1915, Шэньян) — корейский ученый-конфуцианец, в 1905—1911 один из идеологов и наиболее авторитетных вождей ыйбён («армий справедливости») — отрядов, действовавших против японцев после заключения договора о протекторате Японии над Кореей (ноябрь 1905), а затем и ее аннексии (август 1910). В 1907—1908 его ученик Ли Ганнён (1858—1908), руководивший значительными силами ыйбён, фактически держал под контролем часть территории Кореи. После его гибели Л. И. эмигрировал во Владивосток. В 1910 он сформировал структуру единой «Армии Справедливости тринадцати провинций» для организации вооруженного сопротивления японцам среди корейского населения Сев.-Вост. Китая. Позже во Владивостоке было создано политическое общество «Сон­мёнхве» как единый руководящий центр сопротивления. Давление со стороны Японии, раскол среди руководителей организации, а также постепенное ограничение развития антияпонского движения царским правительством в России привели к тому, что Л. И. был вынужден перебраться в Маньчжурию, где вскоре умер.

Л. И. выступал в защиту сохранения ортодоксального конфуцианского порядка в Корее, которую считал последним оплотом конфуцианской морали в мире («центром цивилизации» согласно этой консервативно-традиционалистской идеологии по-прежнему являлся Китай), против проникновения в страну «варварских» «заморских ересей»: христианства, идей свободы и равенства, появления современных школ. Его идеалом была патриархальная монархия, опирающаяся на влиятельных ученых-конфуцианцев в провинции. Экономика же страны должна была держаться на крестьянах, обрабатывающих землю в соответствии с древней системой «колодезных полей».

Лит .: Тягай Г. Д., Пак В. П. Национальная идея и просветительство в Корее в начале XX века. М., 1996; Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб., 2009; Тихонов В. М., Кан Мангиль . История Кореи: В 2 т. Т. 2: Двадцатый век. М., 2011. М. А. Стоякин.