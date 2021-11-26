ЛОЗАННСКАЯ ШКОЛА
ЛОЗАННСКАЯ ШКОЛА - одна из ведущих научных школ неоклассического направления в экономической науке сформировавшаяся в последней четверти XIX века в результате «маржинальной революции» 1871-1874 годов.
В своём развитии прошла четыре этапа: «вальрасианский» (1874-1892), «паретианский» (1893 - начало 1930-х годов), «синтетический», связанный с возникновением «неовальрасианства» (середина 1930-х - конец 1950-х гг.), «радикальный» (с середины 1970-х годов). Из-за настойчивости в применении математических методов в экономике, а также вследствие национальной принадлежности большей части её ранних представителей часто именовалась в литературе «математической школой» и «франко-итальянской школой». С этими особенностями были связаны и трудности распространения её взглядов в англоязычном мире вплоть до начала 1950-х годов (исключение составляют И. Фишер, Р. Аллен, Дж. Хикс, П. Сэмюэлсон и некоторые другие).
Первый этап
Основателем Лозаннской школы был М. Э. Л. Вальрас, создавший теорию общего экономического равновесия. Исходя из понимания экономической науки как учения об обществ. богатстве, состоящем из материальных и нематериальных благ, обладающих полезностью и, главное, редкостью (rareté), Вальрас делил науку на «чистую» (pure), прикладную и социальную. Предметом первой является обмен благ и соответственно их меновая ценность, это область науки; второй - производство благ и сфера индустрии, это область искусства; третьей - собственность на блага, т. е. проблема распределения, это область морали. Главную свою задачу Вальрас видел в создании науки - «чистой» экономии, которая понималась им как теория определения цен при гипотетическом режиме абсолютной свободной конкуренции.
Проведя различие между благами длительного пользования (капиталами) и благами разового пользования (доходами), выделив соответственно рынки производительных и потребительских услуг, а также введя принцип взаимозависимости в поведении всех участников экономической деятельности, М. Э. Л. Вальрас сумел описать последнюю системой линейных одновременных уравнений. Её конструкция базируется на принципе максимума удовлетворения (полезности) и равенстве спроса и предложения по каждому благу для всех участников. Оба основоположения нацелены на достижение состояния равновесия, причём первое из них фиксирует равновесие для индивида, а второе - равновесие системы для всех взаимодействующих субъектов в целом (земельных собственников, работников и предпринимателей).
Вплоть до распространения идей кембриджской школы (А. Маршалл) в континентальной Европе в начале XX века система М. Э. Л. Вальраса безусловно занимала лидирующие позиции в области применения математических методов в экономике, а его имя стояло первым (не считая А. О. Курно, которого сам Вальрас считал своим предшественником) в небольшом ряду экономистов-математиков: У. С. Джевонса, К. Ф. В. Лаунхардта, Р. Ауспица, Р. Либена и др.
В эти годы М. Э. Л. Вальрас оказал значительное влияние на становление российской экономико-математической мысли; в частности, его принцип выведения кривой спроса из кривой полезности расценивался как важный этап в реализации программы «органического синтеза» трудовой теории ценности и теории предельной полезности (В. К. Дмитриев, В. И. Борткевич, Н. Н. Шапошников). Впоследствии масштабную программу по соединению системы Вальраса, в которой содержалась идея «производственных коэффициентов», со статистической информацией о реальном мире предпринял В. В. Леонтьев, а программа синтеза системы Вальраса и экономической теории К. Маркса, составившая с 1930-х годов предмет изучения японской экономической школы, во многом повторяет идеи российского экономиста-математика Г. А. Харазова (1877-1931).
Второй этап
Главным последователем М. Э. Л. Вальраса стал В. Парето. Считая, что задачей политической экономии является изучение механизма установления общего экономического равновесия, он был сторонником теории Вальраса и принципа взаимозависимости всех экономических переменных, но стремился их усовершенствовать. Парето рассматривал общество как механическую систему, которая приходит в равновесие в результате взаимодействия противоположно направленных интересов отдельных её частей (индивидов, классов, «элит»). Сформулировал критерий оптимальности («Парето-оптимум»), в соответствии с которым благосостояние одного элемента системы может увеличиваться только до тех пор, пока это не приводит к снижению благосостояния остальных её элементов. Однако главной заботой Парето было развитие «чистой» экономии, которая в его постановке означала создание теории рационального выбора индивида, прежде всего потребителя. В цикле статей (1892) он пришёл к необходимости освободить теорию полезности от элементов субъективизма и психологизма. В 1920-х годах П. Сраффа существенно продвинул теорию организации промышленных предприятий; в 1925-1926 годы Сраффа в развитие принципа постоянной отдачи от масштаба (вытекающего из «законов доходности» А. Маршалла) разработал теорию несовершенных форм конкуренции в микроэкономике. Дальнейшая заслуга в создании теории принадлежит Е. Е. Слуцкому, который развил её сначала в диссертации «Теория предельной полезности» (1910), а затем в статье (1915), помещённой в «паретианском» итальянском журнале «Giornale degli economisti».
Третий этап
Возвращением к экономической теории М. Э. Л. Вальраса послужила работа К. Г. Касселя «Теория общественного хозяйства» (1918), в которой, используя «принцип редкости» благ, он сформулировал т. н. модель Вальраса - Касселя, где равновесные цены и количества определяются уже не причинным образом, а одновременно. Тем не менее господство маршаллианской ортодоксии в Великобритании и взглядов немецкой исторической школы в континентальной Европе (в сочетании со слабой распространённостью математических методов и малодоступными средствами коммуникации) отодвинуло разработку теории Вальраса до середины 1930-х годов. Начавшиеся в «Венском коллоквиуме» (под руководством математика К. Менгера) исследования, в частности, Дж. фон Неймана по проблеме существования и единственности равновесия, с одной стороны, и Дж. Хикса и П. Сэмюэлсона по проблеме его устойчивости - с другой, способствовали более глубокому пониманию равновесия, оснастили экономистов аппаратом теории игр. Теорема Какутани о неподвижной точке в теории множеств (1941), а также применение эконометрических методов Т. Купмансом в рамках известной организации «Комиссии Коулза» в 1940-е годы привели в итоге к созданию общей неовальрасианской теории в трудах К.Дж. Эрроу и Дж. Дебрё (1954), в которых доказана эквивалентность конкурентного равновесия в модели Вальраса и оптимума по Парето. Так развивалось «микроэкономическое» направление в теории общего экономич. равновесия, завершённое в «Теории ценности» Дебрё (1959) и открывшее перспективы анализа её этических оснований. С этой точки зрения главное отличие системы общего экономического равновесия В. Парето от аналогичной системы Вальраса, состоявшее как раз в анализе эффективности и оптимальности равновесия общества в целом, снимается в теории общественного благосостояния.
«Макроэкономическое» направление в развитии теории общего экономического равновесия в конечном счёте связано с работой Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936), в которой созданы основы теории макроэкономики. Через призму кейнсианства в теории М. Э. Л. Вальраса были заново поставлены проблемы денег, ожиданий и неопределённости, краткосрочной динамики.
Четвёртый этап
Начиная с 1960-х годов тесное переплетение систем М. Э. Л. Вальраса и В. Парето выразилось и в постепенном отказе от чисто формализованных методов изучения экономических систем и возврате к изучению их общественных аспектов. Причиной этих процессов стала и критика основных методологических и общетеоретических позиций К.Дж. Эрроу и Дж. Дебрё со стороны Ф. Перру (1975), который предложил отказаться от понимания экономики как замкнутой самодовлеющей системы совершенного конкурентного рынка, нейтральной к имущественному состоянию составляющих её субъектов, и заменить его анализом более реалистичной экономики. В его концепции общего экономического равновесия главное место занимает активный субъект или экономическая организация (фирма или государство), выполняющие определённые экономические функции, а их поведение обусловливается не механизмом обмена товаров, а соотношением сил партнёров по экономической деятельности.