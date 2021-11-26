ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (University of London) - один из крупнейших вузов и научно-исследовательских центров Великобритании.
Основан в 1836 году в соответствии с указом короля Вильгельма IV как учреждение, правомочное присуждать учёные степени студентам определённых университетов страны (после соответствующих экзаменов). С 1898 года Лондонский университет в результате реорганизации стал выполнять также функции высшего учебного заведения. В 1907 и 1910 годы в состав Лондонского университета по специальному постановлению парламента включены соответственно Университетский (основан в 1826 году) и Королевский (1829) колледжи. Деятельность Лондонского университета регламентируется Уставом 1926 года. В разное время в Лондонском университете учились Х. Ю. Айзенк, М. Брэдбери, М. Ганди, А. Кларк, Д. Ливингстон, Р. Проди, Дж. Сорос, Г. Уэллс, Т. Харди, Г. К. Честертон и др. Среди бывших студентов и преподавателей Лондонского университета - 56 лауреатов Нобелевской премии, в т. ч. Дж. Блэк, Ф. Крик, Р. Франклин, Ч. Баркла, Дж. Максвелл, А. Флеминг, Р. Тагор, Б. Рассел, А. Хилл.
В составе Лондонского университета (2009): 19 колледжей, в т. ч. Хейтроп (1614), Королевский ветеринарный (1791), Беркбек (1823), Королевский Холлоуэй (1849, с 1985 года современное название), Голдсмит (1891), исследования онкологических заболеваний (1909, современный статус с 1921 года), Королевы Марии (1989, современное название с 2000 года) и др.; 12 НИИ, в т. ч. Британский институт в Париже (1894), Институт образования (1902), Институт Курто (1932, с 2002 года при Лондонском университете) и др.; Школа фармацевтики (1842), Лондонская школа экономических и политических наук (1895), Школа изучения Востока и Африки (1916, современное название с 1941 года), Лондонская школа гигиены и тропической медицины (1924, открыта в 1929 году), Лондонская бизнес-школа (1964), Школа специальных исследований (1994; в её составе 10 институтов - Институт исторических исследований, Институт изучения Германии и Италии, Институт изучения Америки, Институт философии и др.). В структуру Лондонского университета также входят: больница Св. Георга (1733), Королевская академия музыки (1822), Морская биологическая станция в Милпорте (1970); библиотеки колледжей, институтов и школ; Главный зоологическиий музей (1827) и др. Издаёт научную и научно-методическую литературу. Обучаются свыше 130 тысяч студентов (в т. ч. 40 тысяч - дистанционно)