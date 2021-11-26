ЛАЙТФУТ БАРБЕР

ЛАЙТФУТ БАРБЕР - анг­ли­кан­ский бо­го­слов.

В 1851 году окон­чил Три­ни­ти-кол­ледж в Кем­брид­же, где изу­чал ис­то­рию и ма­те­ма­ти­ку. В 1854 году стал диа­ко­ном, в 1858 году - свя­щен­ни­ком Анг­ли­кан­ской церк­ви. В 1861 году по­лу­чил зва­ние доктора бо­го­сло­вия. В 1871-1879 годах Лайтфут - ка­но­ник со­бо­ра Святого Пав­ла в Лон­до­не, с 1879 года епископ Да­рем­ский. В 1870-1880 годах вхо­дил в груп­пу пе­ре­во­дчи­ков, под­го­то­вив­ших но­вое из­да­ние английской Биб­лии (Revised Ver­sion).

Лайтфут - ав­тор многих ра­бот по но­во­за­вет­ной биб­леи­сти­ке, в ко­то­рых оп­ро­вер­гал основные пред­по­сыл­ки и ре­зуль­та­ты биб­лей­ской кри­ти­ки немецкой Тю­бин­ген­ской шко­лы бо­го­сло­вия (Ф. К. Ба­ур, Д. Ф. Штра­ус и др.), от­но­сив­шей но­во­за­вет­ные тек­сты ко II веку. В об­зо­рах со­бы­тий апо­столь­ско­го пе­рио­да Лайтфут при­шёл к вы­во­ду, что ис­то­рия ран­не­го хри­сти­ан­ст­ва не оп­ре­де­ля­лась, как по­ла­гал Ба­ур, борь­бой двух «пар­тий» (иу­де­ох­ри­стиа­не и хри­стиа­не из языч­ни­ков).

В по­ле­ми­ке с Бау­ром Лайтфут до­ка­зы­вал под­лин­ность 7 по­сла­ний священномученика Иг­на­тия Ан­ти­охий­ско­го, по­сла­ния священномученика По­ли­кар­па Смирн­ско­го и 1-го по­сла­ния священномученика Кли­мен­та I, да­ти­руя но­во­за­вет­ные пи­са­ния I веком. Позд­ней­шие на­ход­ки па­пи­ру­сов (фраг­мент Дж. Рай­лен­да - Р52, об­на­ру­жен­ный в 1929 году в Егип­те, и па­пи­рус Эд­жер­то­на, най­ден­ный около 1934 года там же) под­твер­ди­ли вы­во­ды Лайтфута о да­ти­ров­ке Еван­ге­лия от Ио­ан­на I веком.

Сочинения:

The Epistles of St. Paul. L.; Camb., 1865–1875. Vol. 1–3

The Apostolic Fathers. Part I: St. Clement of Rome. L., 1869–1877. Vol. 1–2

The Apostolic Fathers. Part II: St. Ignatius, St. Polycarp. 2nd ed. L., 1889. Vol. 1–3.