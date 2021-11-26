ЛАЙТФУТ БАРБЕР
ЛАЙТФУТ БАРБЕР - англиканский богослов.
В 1851 году окончил Тринити-колледж в Кембридже, где изучал историю и математику. В 1854 году стал диаконом, в 1858 году - священником Англиканской церкви. В 1861 году получил звание доктора богословия. В 1871-1879 годах Лайтфут - каноник собора Святого Павла в Лондоне, с 1879 года епископ Даремский. В 1870-1880 годах входил в группу переводчиков, подготовивших новое издание английской Библии (Revised Version).
Лайтфут - автор многих работ по новозаветной библеистике, в которых опровергал основные предпосылки и результаты библейской критики немецкой Тюбингенской школы богословия (Ф. К. Баур, Д. Ф. Штраус и др.), относившей новозаветные тексты ко II веку. В обзорах событий апостольского периода Лайтфут пришёл к выводу, что история раннего христианства не определялась, как полагал Баур, борьбой двух «партий» (иудеохристиане и христиане из язычников).
В полемике с Бауром Лайтфут доказывал подлинность 7 посланий священномученика Игнатия Антиохийского, послания священномученика Поликарпа Смирнского и 1-го послания священномученика Климента I, датируя новозаветные писания I веком. Позднейшие находки папирусов (фрагмент Дж. Райленда - Р52, обнаруженный в 1929 году в Египте, и папирус Эджертона, найденный около 1934 года там же) подтвердили выводы Лайтфута о датировке Евангелия от Иоанна I веком.
Сочинения:
The Epistles of St. Paul. L.; Camb., 1865–1875. Vol. 1–3
The Apostolic Fathers. Part I: St. Clement of Rome. L., 1869–1877. Vol. 1–2
The Apostolic Fathers. Part II: St. Ignatius, St. Polycarp. 2nd ed. L., 1889. Vol. 1–3.