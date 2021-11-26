ЛАМАРК ЖАН-БАТИСТ

Ученый-натуралист. Автор первой в науке цельной эволюционной теории (ламаркизм).

Биография и карьера

Происходил из мелкого дворянства. Отец и старшие братья (всего в семье было одиннадцать детей) были военными. Однако Жан должен был пойти по духовной стезе. С этим он был определен на учебу в коллеж иезуитов. Здесь он изучал математику и физику, философию и древние языки. В 1760 году юный Ламарк покинул учебное заведение и поступил добровольцем на военную службу для участия в Семилетней войне. Храбрый солдат стал офицером.

Пробыв военным до 24 лет, Ламарк уехал в столицу для освоения медицинских наук. Также он изучал естественные науки, в частности, ботанику. Талантливый натуралист в 1778 году издал свою трехтомную монографию «Французская флора», где ввел аналитическую систему классификации растений. После написания данного труда Ламарк был признан в научном сообществе. В 1783 году он стал членом Парижской академии наук.

К Великой французской революции, начавшейся в 1789 году, ученый отнесся положительно. По его инициативе Королевский ботанический сад, в котором он трудился, в 1793 году превратился в Музей естественной истории. В преобразованном учреждении натуралист возглавил кафедру зоологии (в этой области он стал таким же хорошим специалистом, как и в ботанике), бессменно руководя ей в течение двадцати четырех лет. Ламарк исследовал группу животных, по его предложению получивших наименование беспозвоночных (1796). В 1801 году вышел его труд «Система беспозвоночных животных». В 1815-1822 годах натуралист выпускал семь томов описательного труда «Естественная история беспозвоночных», в котором составил десять классов животных данного типа (сейчас их насчитывают 30). Создатель научных терминов, Ламарк ввел еще один – «биология» (1802), одновременно с немецким ученым. В том же году была опубликована его «Гидрогеология», демонстрировавшая интерес ученого не только к проблемам ботаники и зоологии.

Пик научной карьеры натуралиста пришелся на 1809 год, когда свет увидел его знаменитый труд «Философия зоологии», излагающий первую эволюционную теорию. В отличие от более проработанной и точной теории Чарльза Дарвина, Ламарк и его последователи считали движущей силой эволюции стремление живых существ к самосовершенствованию через упражнение тех или иных органов. Ученый писал о том, что изменения в окружающей среде ведут к изменению потребностей живых организмов, а это, в свою очередь, к перемене в их образе действий. По его мнению, при длительном существовании новых привычек, ведущих к упражнениям тех или иных органов, меняется и внутренняя организация живых существ. Эти изменения наследуется следующими поколениями (закон наследования приобретенных признаков). Самым знаменитым примером таких упражнений и изменений, приводимым Ламарком, был жираф, вынужденный тянуться к зелени деревьев при бедной африканской почве и тем самым получивший такую длинную шею. Теория Жана Ламарка, в отличие от более поздней – Дарвина, была умозрительной и не имела практических доказательств, она не отвечала на вопрос о том, как конкретно происходят эволюционные изменения в организмах живых существ. Современники ученого в большинстве своем не приняли его идеи.

Последним научным трудом Ламарка, помимо продолжавшей публиковаться «Естественной истории беспозвоночных», стал «Анализ сознательной деятельности человека», вышедший в 1820 году. Именно тогда натуралист стал полностью слепым. Он был вынужден диктовать свои научные тексты дочери Корнелии.

Знаменитый ученый скончался в конце 1829 года. В 1909 году во французской столице был установлен памятник Ламарку.