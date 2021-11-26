КУК ФРЕДЕРИК АЛЬБЕРТ

Образование и начало карьеры Ф. Кук появился на свет 10 июня 1865 г. в дер. Хортонвилл округа Салливан штата Нью-Йорк в семье немецких иммигрантов. Его отцом был Теодор Альбрехт Кох, а матерью Маргарета Ланге. После смерти отца в 1870 г. семья оставалась на ферме, но в 1878 г. перебралась нью-йоркское предместье Порт-Джервис. С тринадцати лет Кук трудился на стекольной фабрике. Позднее работал фонарщиком, занимался овощами. Учился в муниципальной школе. Основанная тремя братьями Кук фирма «Братья Кук, молоко и сливки» занималась доставкой молочных продуктов. Эта деятельность начала приносить прибыль. Кук много времени проводил за работой. Но мечта стать врачом не утихала. Кук поступил в медико-хирургическую школу. В 1877 г. он перевелся на медицинский факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке, который закончил в 1890 г. Продав долю в бизнесе брату и перебравшись в Бруклин (Нью-Йорк), занялся медицинской практикой. Увлекся литературой об арктических исследованиях. Экспедиции Кука Первая экспедиция состоялась в 1891 – 1892 гг., когда он в числе членов отряда Р.Э. Пири направился в Северную Гренландию. Пири искал врача на корабль, в связи с чем Кук и стал членом экспедиции. Летом 1893 г. и летом 1894 г. Кук совершил два плавания к побережью Гренландии. В 1897 – 1898 гг. он принял участие в Бельгийской антарктической экспедиции. Здесь он повстречал Р. Амундсена, с которым долгие годы дружил впоследствии. После долгого нахождения во льдах экспедиция прибыла в Бельгию. Кука наградили бельгийским орденом Леопольда, а также золотыми медалями брюссельского Географического общества и Бельгийской королевской Академии наук. В 1894 – 1913 гг. Кук состоял действительным членом Арктического клуба, причем был в числе основоположников клуба. В 1900 г. Кук отправился в Гренландию, где в то время находился Р.Э. Пири, но отказался остаться там на зимовку. В 1902 г., женившись во второй раз, он вновь вернулся к врачебной практике в Бруклине (Нью-Йорк). Однако уже в 1903 г. предпринял экспедицию на Аляскинский хребет для покорения высочайшей вершины Северной Америки – горы Мак-Кинли. Несмотря на то, что цель экспедиции достигнута не была, Кук изучил более 5000 квадратных километров хребта, определил истоки реки Чулитны. Неудачу предыдущей экспедиции удалось преодолеть в сентябре 1906 г., когда Кук первым взошел на гору Мак-Кинли. В 1904 г. вместе с другими путешественниками основал так называемый Клуб Исследователей, став в 1907 – 1908 гг. почетным президентом этой организации. Экспедиция на Северный полюс В марте 1908 г. Кук решил совершить экспедицию на Северный полюс. В ходе экспедиции он открыл крупную полынью среди паковых льдов и опроверг существование вымышленной «Земли Брэдли». Им был описан дрейфующий ледяной остров. 21 апреля 1908 г., как считал Кук, он смог достичь Северного полюса. Как оказалось, Кук не дошел до полюса всего несколько километров. Возвращаясь домой, Кук открыл остров Миен, вторично открытый в 1916 г. На острове Девон он зазимовал и весной 1909 г. на собаках направился на юг. Однако после ожесточенных споров специалисты отказались признать приоритет Кука в покорении полюса. Являлся ли Кук лжецом? Между Куком и Р.Э. Пири завязался спор о подлинности результатов экспедиций Кука. В 1910 г. Пири снарядил экспедицию, которая предприняла попытку повторить маршрут Кука. Вернувшись с Аляски, отряд сообщил, что маршрутом Кука на вершину горы Мак-Кинли выйти невозможно. Аналогичные действия предпринимались и в дальнейшем. С 1950-х гг. Б. Вашберн, Б. Оконек пытались пройти маршрутом Кука и обосновывали его несостоятельность. Позднее российский путешественник Д.И. Шпаро смог доказать возможность достижений Кука. В 1910 – 1916 гг. Кук организовал несколько лекционных туров. В 1915 г. Кук решил совершить восхождение на Эверест и снять об этом документальный фильм. Британские власти в Индии не пустили его на Тибет. Поэтому исследователь отправился на Борнео, где изучал племя даяков. В январе 1916 г. он вернулся в США. Дальнейшая судьба Ф.А. Кук заинтересовался разведкой и продажей нефтеносных земель в западной части США. Был обвинен в мошенничестве и осужден на длительный срок (14 лет). В 1924 – 1930 гг. находился в тюрьме. После освобождения за отсутствием состава преступления вернулся к профессии врача, пытаясь восстановить свою репутацию. Указом президента США Ф. Рузвельта Кука реабилитировали по всем пунктам обвинения. Кук скончался 5 августа 1940 г. Семья Первой женой Кука была Либби Форбс, которая умерла спустя неделю после родов. Дочь умерла при рождении. Вторая супруга – Мэри Фидель Хант. Дочь – Хелен.