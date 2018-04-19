Краткий курс истории. Тот, кто описал эволюцию 19 апреля 1882 года скончался Чарльз Роберт Дарвин, основоположник эволюционного учения о происхождении видов животных и растений путем естественного отбора. Богослов, агностик Дарвин родился 12 февраля 1809 года в английском городе Шрусбери. Его многодетный отец (Чарльз – пятый из шести детей) был состоятельным врачом и финансистом. В школьные годы Чарльз увлекся естественными науками, собирал растения и насекомых. Решив пойти по стопам отца, Дарвин в 1825 году поступил на медицинский факультет, но был вынужден его оставить, поскольку не переносил вида крови. В 1831 году он, выходец из весьма религиозной семьи, окончил богословский факультет и отправился в пятилетнее кругосветное путешествие в качестве...

19 апреля 1882 года скончался Чарльз Роберт Дарвин, основоположник эволюционного учения о происхождении видов животных и растений путем естественного отбора.

Богослов, агностик

Дарвин родился 12 февраля 1809 года в английском городе Шрусбери. Его многодетный отец (Чарльз – пятый из шести детей) был состоятельным врачом и финансистом. В школьные годы Чарльз увлекся естественными науками, собирал растения и насекомых. Решив пойти по стопам отца, Дарвин в 1825 году поступил на медицинский факультет, но был вынужден его оставить, поскольку не переносил вида крови.

Долгое время он обучался на таксидермиста, занимаясь исследованием экзотических животных, а в 1826 году, становится студентом кабинета естественной истории Эдинбургского университета. Изучая зоологию, Дарвин делает несколько открытий касательно природы морских микроорганизмов, в частности, доказывает, что мшанки являются не водорослями, а примитивными животными. Также Дарвин посещает курс естественной истории Роберта Джемсона, который охватывал геологию, к которой он не испытывал большого стремления, хотя и изучил ее достаточно подробно для своего времени. Помимо этого он изучил классификацию растений и принимал участие в работе с обширными коллекциями в Университетском музее, одном из крупнейших музеев Европы того периода.

В 1831 году он, выходец из весьма религиозной семьи, окончил богословский факультет и отправился в пятилетнее кругосветное путешествие в качестве натуралиста на экспедиционном корабле королевского флота «Бигль». В этой экспедиции Дарвин собрал коллекцию животных, дал краткое описание внешнего вида и анатомии множества морских беспозвоночных, а также описал геологию различных регионов. Кстати, вера в библейскую версию о сотворении мира пошатнулась у Дарвина именно во время кругосветного путешествия. Впоследствии, отвечая на вопросы о своей вере, он говорил, что является агностиком (не придерживается какого-либо вероучения, но и не отрицает возможности существования Бога).

Происхождение видов

Вернувшись в Англию, Дарвин стал членом Лондонского геологического общества, а впоследствии несколько лет был его секретарем. Начиная с 1839 года Чарльз публиковал крупные работы по геологии, используя обширный материал, полученный в кругосветном путешествии. В 1842 году появились первые заметки о происхождении видов, также им были написаны важные работы по почвоведению, ботанике и другим наукам. Основной труд Дарвина – «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» – в расширенном виде впервые увидел свет в ноябре 1859 года. Именно в ней он показал изменчивость видов растений и животных, их естественное происхождение от более ранних видов. Первый тираж в 1250 экземпляров был полностью распродан в течение двух дней. Книга издаётся и продаётся до сих пор.

Книга оказалась очень популярна и еще при жизни Дарвина была переведена на многие языки мира. Другой капитальный труд Дарвина – «Происхождение человека и половой отбор» – вышел в 1871 году – это в нем ученый теоретизировал на тему общего предка у человека и современной обезьяны.

Многодетный семьянин

К вопросу брака Чарльз отнесся крайне серьезно. Он записал на бумаге все аргументы за и против. И принял однозначное решение – жениться надо. В 1839 году супругой ученого стала его кузина Эмма Веджвуд. У них родилось десять детей, трое из них умерли в детстве, некоторые были болезненными. Причину последнего обстоятельства Дарвин усматривал в своем кровном родстве с Эммой. Проблему близкородственных скрещиваний и преимуществ далеких скрещиваний Дарвин затем отразил в некоторых трудах. Впрочем, потомки Дарвина добились значительных успехов в жизни. По настоянию общественности Чарльз Роберт Дарвин был похоронен в Вестминстерском аббатстве – традиционном месте коронации и захоронения английских монархов.