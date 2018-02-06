Краткий курс истории. Открытие, предсказанное Менделеевым 6 февраля 1886 года немецкий химик Клеменс Винклер опубликовал статью, в которой сообщил об открытии германия – одного из химических элементов, существование которых предсказал Д. И. Менделеев, основываясь на своей периодической таблице. Суть истории Когда Менделеев разработал свою периодическую таблицу, в ней было несколько пробелов. На основании данных об известных элементах и их расположении в таблице Дмитрий Иванович еще в 1869 году, излагая периодический закон химических элементов, предсказал плотность и атомную массу пока неизвестных элементов, которые должны были закрыть «белые пятна» в таблице. Открытие новых элементов подтвердило бы теорию Менделеева и выявленный им периодический закон. И словно золотоискатели эпохи золотой...

6 февраля 1886 года немецкий химик Клеменс Винклер опубликовал статью, в которой сообщил об открытии германия – одного из химических элементов, существование которых предсказал Д. И. Менделеев, основываясь на своей периодической таблице.

О Менделееве

Д. И. Менделеев является автором фундаментальных исследований по химии, физике, метрологии, метеорологии, экономике, основополагающих трудов по воздухоплаванию, сельскому хозяйству, химической технологии, народному просвещению и других работ, тесно связанных с потребностями развития производительных сил России. Менделеев исследовал (1854—1856) явления изоморфизма, раскрывающие отношения между кристаллической формой и химическим составом соединений, а также зависимость свойств элементов от величины их атомных объёмов. Открыл в 1860 году «температуру абсолютного кипения жидкостей», или критическую температуру.

Выдвинул в 1880 году идею подземной газификации углей. Занимался вопросами химизации сельского хозяйства, пропагандировал использование минеральных удобрений, орошение засушливых земель. Совместно с Иваном Михайловичем Чельцовым принимал в 1890—1892 годах участие в разработке бездымного пороха. Автор ряда работ по метрологии. Создал точную теорию весов, разработал наилучшие конструкции коромысла и арретира, предложил точнейшие приёмы взвешивания.

Менделеев написал 432 фундаментальные работы, из которых 40 — посвящены химии, 106 — физической химии, 99 — физике, 22 — географии, 99 — технике и промышленности, 37 — экономике и общественным вопросам, 29 — сельскому хозяйству, воспитанию, другим работам.

Суть истории

Когда Менделеев разработал свою периодическую таблицу, в ней было несколько пробелов. На основании данных об известных элементах и их расположении в таблице Дмитрий Иванович еще в 1869 году, излагая периодический закон химических элементов, предсказал плотность и атомную массу пока неизвестных элементов, которые должны были закрыть «белые пятна» в таблице. Открытие новых элементов подтвердило бы теорию Менделеева и выявленный им периодический закон. И словно золотоискатели эпохи золотой лихорадки, многие химики бросили свои усилия на поиски недостающих элементов периодической таблицы.

В поисках элементов

Первым был обнаружен галлий, открытие совершил французский ученый де Буабодран в 1875 году, причем плотность и атомная масса элемента почти на сто процентов совпали с предсказанными Менделеевым. Спустя четыре года шведский профессор выявил скандий – и вновь поразительное совпадение его действительных и предсказанных свойств. Мир замер в ожидании обнаружения экасилиция (который позднее назовут германием) – элемента, чьи свойства Дмитрий Иванович предсказал наиболее детально.

Лучшее подтверждение

На одном из немецких рудников в 1885 году была обнаружена необычная серебряная руда. Разбираться в ее составе было поручено химику Клеменсу Винклеру. Все оказалось понятно на 93 %. В основе вещества было серебро, остальное – сера и известные примеси. Вот только 7 % Винклеру никак не удавалось определить. Он предположил, что столкнулся с тем самым, предсказанным Менделеевым химическим элементом. Почти пять месяцев немецкий ученый потратил на расчеты и попытки выявить элемент, едва не подорвал здоровье в кропотливых трудах. Наконец, 6 февраля 1886 года ему сопутствовал успех. Винклер выявил германий, свойства которого удивительно совпали с предсказанием Менделеева: атомная масса 72,3 при плотности 5,47 г/см3 против предсказанных 72 и 5,5 г/см3. Это открытие стало лучшим подтверждением теории Менделеева в то время.