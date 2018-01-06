Краткий курс истории. Человек, нашедший Трою 6 января 1822 года родился немецкий археолог, нашедший легендарную Трою, Генрих Шлиман. Его не принимало научное сообщество, не любили местные власти, он не пользовался популярностью у женщин, но ему благоволила сама Фортуна. Современник Кропоткина, Пирогова и Дарвина, человек своего времени и в то же время опередивший его. Он мечтал не просто разбогатеть, а войти в историю. Коммерсант и путешественник География перемещений Генриха Шлимана поистине поражает. Родившись в Германии, коммерческую деятельность он начал в Голландии, а состояние сделал уже в России, куда был направлен торговым агентом амстердамской фирмы. Предприимчивость была у него в крови, и, где бы он ни оказался в... На чтение: 1 минута

6 января 1822 года родился немецкий археолог, нашедший легендарную Трою, Генрих Шлиман. Его не принимало научное сообщество, не любили местные власти, он не пользовался популярностью у женщин, но ему благоволила сама Фортуна. Современник Кропоткина , Пирогова и Дарвина, человек своего времени и в то же время опередивший его. Он мечтал не просто разбогатеть, а войти в историю.

Коммерсант и путешественник

География перемещений Генриха Шлимана поистине поражает. Родившись в Германии, коммерческую деятельность он начал в Голландии, а состояние сделал уже в России, куда был направлен торговым агентом амстердамской фирмы. Предприимчивость была у него в крови, и, где бы он ни оказался в дальнейшем – в США, Сингапуре или Франции, – везде он находил возможность получения прибыли. Шлиману была свойственна сознательная мистификация. В автобиографии, дневниках и письмах он неоднократно приукрашивал действительность, зачастую, впрочем, разоблачал себя в какой-нибудь параллельной переписке. По-видимому, уже начиная с 20 лет Генрих Шлиман стремился не просто к богатству и славе, но и к тому, чтобы войти в историю.

Троя его мечты

Когда Шлиман принялся за раскопки холма Гиссарлык (ныне в Турции), он был совершенно убежден, что под землей находится легендарная Троя. Будучи знакомым с раскопками в Помпеях и еще нескольких местах, он считал верхние слои земли ненужным мусором, и те были нещадно срыты рабочими. Открывшиеся взору монументальные сооружения Шлиман интерпретировал как стены Трои, а золотой клад, найденный там же, получил название «сокровища троянского царя Приама». Однако еще при жизни Генриха Шлимана выяснилось, что и стены, и древнее золото гомеровской Трои, и культурные слои, которые соответствовали по времени Троянской войне, безвозвратно утрачены в ходе раскопок. Уже после этого Шлиман продолжал раскопки на этом месте и применял небывалые новшества: привлекал архитекторов и рисовальщиков, делал фото находок, педантично записывал, на какой глубине был найден тот или иной объект. Впервые заинтересовался глиняными черепками (его современников-археологов привлекали более эксклюзивные находки: драгоценности, крупные архитектурные формы, мумии и т. д., но никак не битая керамика), что впоследствии стало для археологии нормой. Копал слоями, траншеями и «колодцами» для получения более точного представления о расположении слоев. Также он вел полевой дневник, где подробно описывал ход работ, это тоже в наши дни общепринятая практика. Шлиман одним из первых стал привлекать к раскопкам женщин, доверяя им самую мелкую и кропотливую работу.

Критика

Часто в вину Шлиману ставят отсутствие специального образования, но по большому счету в то время выучиться на археолога в современном понимании было просто негде. Не существовало еще методики ведения раскопок и интерпретации находок, и каждый ученый, работавший «на земле», постепенно вырабатывал свои методы, учась на собственных ошибках. При этом Шлиман учиться на них не собирался. Найдя многослойный городской памятник, он не стал заниматься разбором каждого слоя и его детальным описанием - это интересовало его в последнюю очередь. Все, что он хотел - это доказать, что его находка - тот самый легендарный город из классических древнегреческих произведений, и не принимал никаких возражений.. Научное сообщество раздражали одержимость и безапелляционность бизнесмена Шлимана. Среди ученых он был белой вороной.

«Пробив» все слои памятника насквозь, на самом нижнем из них он решил пойти «ва-банк» и создал из разрозненных находок знаменитую подделку, объявив ее кладом Приама. Набор золотых украшений разных эпох конечно же, стал сенсацией и принес ему огромную славу. Но никак не давал ответа на настоящие вопросы науки.

Его часто обвиняли в том, что его находки моложе, чем он считает, однако на самом деле все объекты Шлимана в итоге оказались даже значительно древнее, чем он сам предполагал. Будучи успешным бизнесменом, он имел финансовую независимость и вел раскопки на собственные средства, имел возможность издавать полностью свои отчеты и книги, а еще копать там, где пожелает. Скончался археолог 26 декабря 1890 года. Любопытно, что прах Шлимана покоится в Греции, которую он нежно любил и которой посвятил вторую половину жизни.