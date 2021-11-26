КОРОЛЕВСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

КОРОЛЕВСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - научное общество в Великобритании.

Ос­но­ва­но в 1868 году, пер­во­на­чаль­но на­зы­ва­лось Ис­то­рическое общество Ве­ли­ко­бри­та­нии, в 1872 году по­лу­чи­ло современное на­зва­ние.

С 1887 года под по­кро­ви­тель­ст­вом британских мо­нар­хов . Дол­гое вре­мя бы­ло свое­об­раз­ным джент­ль­мен­ским клу­бом.

В 1897 году Королевское историческое общество объ­е­ди­ни­лось с Кем­ден­ским обществом (Camden So­ciety), ко­то­рое в основном за­ни­ма­лось пуб­ли­ка­ци­ей ран­них ис­то­рических и литературных тек­стов.

Управ­ля­ет­ся со­ве­том, со­стоя­щим из пре­зи­ден­та, 6 ви­це-пре­зи­ден­тов и 12 вы­бор­ных со­вет­ни­ков. Штаб-квар­ти­ра - в Лон­до­не. В общество вхо­дит около 3 тыс. проф. ис­то­ри­ков (2008 год) из различных стран.

Королевское историческое общество ока­зы­ва­ет фи­нан­со­вую под­держ­ку ис­сле­до­ва­те­лям, вы­де­ля­ет сред­ст­ва на про­веде­ние на­учной кон­фе­рен­ций, ор­га­ни­зу­ет пуб­лич­ные лек­ции. Ре­зуль­та­ты ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний Королевского исторического общества пуб­ли­ку­ет в различных из­да­ни­ях, в т. ч. в еже­год­ни­ке «Transactions» (док­ла­ды, пред­став­лен­ные на за­се­да­ни­ях общества), в се­ри­ях «Studies in History», «Camden Series» (из­да­ют­ся мо­но­гра­фические ис­сле­до­ва­ния).

С 1901 года пуб­ли­ку­ют­ся биб­лио­гра­фи­че­ские еже­год­ни­ки, ко­то­рые с 2002 года вы­хо­дят в циф­ро­вом фор­ма­те, - «Bibliography of British and Irish history». Общество еже­год­но при­су­ж­да­ет пре­мии за ис­то­рической пуб­ли­ка­ции. Со­труд­ни­ча­ет с другими на­учными ор­га­ни­за­ция­ми, в т. ч. с Ис­то­рической ас­со­ци­а­ци­ей (His­tori­cal Association) и еже­ме­сяч­ным журналом «His­tory Today».

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