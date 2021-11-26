КОРОЛЕВСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
КОРОЛЕВСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - научное общество в Великобритании.
Основано в 1868 году, первоначально называлось Историческое общество Великобритании, в 1872 году получило современное название.
С 1887 года под покровительством британских монархов. Долгое время было своеобразным джентльменским клубом.
В 1897 году Королевское историческое общество объединилось с Кемденским обществом (Camden Society), которое в основном занималось публикацией ранних исторических и литературных текстов.
Управляется советом, состоящим из президента, 6 вице-президентов и 12 выборных советников. Штаб-квартира - в Лондоне. В общество входит около 3 тыс. проф. историков (2008 год) из различных стран.
Королевское историческое общество оказывает финансовую поддержку исследователям, выделяет средства на проведение научной конференций, организует публичные лекции. Результаты исторических исследований Королевского исторического общества публикует в различных изданиях, в т. ч. в ежегоднике «Transactions» (доклады, представленные на заседаниях общества), в сериях «Studies in History», «Camden Series» (издаются монографические исследования).
С 1901 года публикуются библиографические ежегодники, которые с 2002 года выходят в цифровом формате, - «Bibliography of British and Irish history». Общество ежегодно присуждает премии за исторической публикации. Сотрудничает с другими научными организациями, в т. ч. с Исторической ассоциацией (Historical Association) и ежемесячным журналом «History Today».