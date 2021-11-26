КЛАИЧ ВЕКОСЛАВ

КЛАИЧ ВЕКОСЛАВ - хорватский и югославский историк, писатель и музыкант.

Член Югославянской академии наук и искусств. Из учительской семьи. Изучал историю и географию в Венском университете (1869-1873 годы), по окончании университета преподавал в гимназии. В 1893-1922 годах профессор философского факультета Загребского (до 1918 года Аграмского) университета, почётный доктор Пражского университета (с 1922 года).

Автор фундаментальных трудов по истории Хорватии и Боснии, в том числе первой научной монографии о средневековой Боснии («Poviest Bosne do propasti kraljevstva», 1882 год), написанной по заданию австро-венгерского правительства после передачи Боснии и Герцеговины в 1878 году под власть Ав­ст­ро-Венг­рии .

Главный труд Клаича - пятитомная «История хорватов» («Povijest Hrvata», 1899-1911 годы), посвящённая хорватской истории с древности до 1609 года, написана с привлечением широчайшего круга источников. Опираясь на свидетельства Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го о двух волнах заселения славянами Балкан, Клаич сформулировал концепцию, согласно которой возникновение хорватского государства связано с приходом нескольких хорватских племён на земли, ранее уже заселённые славянами.

Активно сотрудничал с хорватскими политическими журналами. Создатель и дирижёр любительского оркестра в Загребе (1882-1891 годы), основатель и редактор музыкального журнала «Gusle» (1892 год); автор песен и других музыкальных произведений.

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