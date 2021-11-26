КИПЛИНГ РЕДЬЯРД

КИПЛИНГ РЕДЬЯРД - английский писатель, журналист.

Родился в семье скульптора. Раннее детство провёл в Индии, откуда был отправлен на учёбу в Великобританию: сначала в частный пансион в Саутси (1871-1875 годы), затем в колледж для подготовки госслужащих в Уэстуорд-Хо (1878-1881 годы). Не доучившись, Киплинг вернулся в Индию, работал корреспондентом газеты в Лахоре (1882-1889 годы). Первые произведения Киплинга - поэтические сборники «Школьная лирика» («Schoolboy lyrics», 1881 год) и «Отзвуки» («Echoes», 1884 год) - преимущественно подражательного и пародийного характера.

Подлинным началом литературной деятельности стал поэтический сборник «Департаментские песенки» («Departmental ditties and other verses», 1886 год), состоящий из написанных «по случаю» забавных полупародий, высмеивающих убогий образ жизни колониальных чиновников в Индии. Успех Киплингу принёс сборник новелл «Простые рассказы с гор» («Plain tales from the hills», 1888 год; русский перевод 1916 год), затрагивающих проблему одиночества и отторженности от цивилизации.

Более детальная разработка индийской темы получила развитие в вызвавших восторженные отзывы критики про­за­ических сборниках: «Три солдата» («Soldiers three», 1888 год; русский перевод 1916 год), «Под сенью деодаров» («Under the deodars», 1888 год; русский перевод 1926 год), «Рикша-призрак и другие истории» («The phantom Rickshaw and other tales», 1888 год; русский перевод 1916 год), «Город страшной ночи» («The city of dreadful night», 1890 год; русский перевод 1909 год), «Сватовство Дины Шад» («The courting of Dinah Shad», 1890 год), «Жизнь даёт фору» («Life’s handicap», 1891 год) и др., лаконично и точно воссоздающих быт и нравы коренных жителей Индии.

В 1889 году Киплинг совершил поездки в Китай, Японию и США, а в 1892 году - в Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию, впечатления от которых отразились в книге путевых очерков «От моря до моря» («From sea to sea», 1889 год; русский перевод 1909 год) и повести «Наулака: История о Западе и Востоке» («Naulahka: А story of West and East», 1892 год, в соавторстве с У. Балестьером; в русском переводе - «Наулака. Роман в Старом и Новом свете», 1916 год). Признание приходит к Киплингу с выходом романов «Свет погас» («The light that failed», 1890 год; русский перевод 1896 год) - о трагической судьбе художника-баталиста, вдохновлённого идеей расширения колониальных владений Британской империи, несущей цивилизацию «дикарям», и «Ким» («Kim», 1901 год; русский перевод 1916 год) - о духовных исканиях героя, стоящего перед выбором между двумя равновеликими цивилизациями - Западом и Востоком.

Славу Киплингу принесли поэтические сборники: «Песни казармы» («Barrack-room ballads and other verses», 1892 год), «Семь морей» («The seven seas», 1896 год), «Пять наций» («The five nations», 1903 год), восславляющие героику повседневного созидания, романтику подвига и труда «строителей империи»: английских солдат, мелких служащих и др.

Новаторский характер по­эзии Киплинга проявился в использовании песенно-маршевой ритмики, техники сказа, сохраняющей разговорные интонации, диалектизмы и жаргонизмы живой речи. Широкую известность получили произведения Киплинга для детей: приключенческая повесть «Смелые мореплаватели» («Captains courageous», 1897 год; русский перевод 1897 год), сборник «Вот так сказки» («Just so stories...», 1902 год; русский перевод 1909 год), а также рассказы о выросшем в волчьей стае человеческом детёныше Маугли, вошедшие в «Книгу джунглей» («The jungle book», 1894 год; русский перевод 1916 год) и «Вторую книгу джунглей» («The second jungle book», 1895 год; русский перевод 1916 год). Занимательные рассказы о животных, сочетающие тонкий юмор с назидательностью, поэтизируют «закон джунглей», утверждающий право сильного.

Среди других произведений Киплинга - сборники рассказов «Действие и противодействие» («Actions and reactions», 1909 год), «Самые разные существа» («А diversity of creatures», 1917 год), «Рассказы о суше и море» («Land and sea tales», 1923 год), «Дебет и кредит» («Debits and credits», 1926 год), книга для детей «Пак с холма Пука» («Puck of Pook’s Hill», 1906 год; русский перевод 1996 год) - романтизированная интерпретация британской истории, автобиографическая книга «Немного о себе» («Something of myself», 1937 год; русский перевод 2003 год). Киплинг - первый английский писатель, получивший Но­бе­лев­скую премию (1907 год).

Сочинения:

The writings in prose and verse: In 36 vol. N. Y., 1897–1937

Собр. соч. П., 1916. Т. 1–20

Рас­ска­зы. Сти­хи. Сказ­ки. М., 1989

Сти­хо­тво­ре­ния. СПб., 1994

Собр. соч.: В 6 т. М., 1996.

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