КАРАДЖИЧ ВУК
КАРАДЖИЧ ВУК (Караџић , Karadžić; настоящая фамилия Стефанович) - сербский филолог, фольклорист, историк, этнограф. Иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1851 год).
Родился в крестьянской семье в западной Сербии, на территории Османской империи. Получил несистематическое начальное образование, преимущественно в школах при монастырях. В начале Первого сербского восстания 1804-1813 годов писарь у одного из его лидеров М. Ненадовича. Будучи инвалидом, участия в военных действиях не принимал. В 1807-1813 годах служил писарем Правительствующего совета сербского, занимал в Сербии различные административные должности. После поражения восстания поселился в Вене, где прожил бóльшую часть жизни. По побуждению и при помощи В.(Е.). Копитара составил и издал сборник сербских народных песен и краткую грамматику сербского языка (1814 год). Осуществил реформу сербского литературного языка, манифестом и реализацией которой стал изданный им словарь («Српски рjечник, истолкован њемачким и латинским риjечма», 1818 год) с приложением более совершенной (по сравнению с изданной в 1814 год) грамматики. Преобразовал русскую гражд. азбуку (смотрите Гражданский шрифт), приведя её в соответствие со звуковым составом сербского языка: ввёл в алфавит букву j и некоторые новообразованные графемы. В орфографии последовательно провёл фонетический принцип. Словарь включал, как правило, слова, реально существовавшие в народном речи. Наследие русско-церковнославянского и славяно-сербского языков было отброшено. Реформаторская деятельность Караджича во многом определила своеобразие современного сербского литературного языка.
Караджич много путешествовал по южно-славянским землям (по Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Далмации), собирая материал для своих трудов. Издал несколько томов сербских народных песен («Српске народне пjесме», 1823-1833 годы), которые использовал А.С. Пушкин при создании «Песен западных славян»; сборники сказок, пословиц и поговорок. В словаре, в различных календарях и альманахах помещал статьи по сербской этнографии. Автор трудов по новой истории Сербии, в том числе написал историю первого сербского восстания, биографию Милоша Обреновича, методы правления которого он критиковал («Жизнь и подвиги князя Милоша Обреновича», 1825 год), и других. Исторические публикации Караджича послужили важным источником для труда Л. фон Ранке «Сербская революция». Перевёл на народный сербский язык и опубликовал Новый Завет (1847 год). Сочинения и издания Караджича стали образцом литературно-языкового выражения для его молодых современников - представителей романтического, а затем и реалистического периодов развития сербской литературы.
Караджич участвовал в совещании деятелей культуры Сербии и Хорватии (Вена, 1850 год), на котором были приняты рекомендации по унификации литературного языка в Сербии и Хорватии. Ему было поручено сформулировать правила произношения и написания рефлексов гласного «ять» в связи с допущением двойственной произносительной нормы.
Караджич поддерживал прочные связи с русскими филологами, которые оказывали ему моральную и материальную поддержку. Во время поездки в Россию (1819 год) встречался с Н.П. Румянцевым, Н.М. Карамзиным, В.А. Жуковским, М.Т. Каченовским, И.И. Дмитриевым, А.С. Шишковым. С 1826 года получал ежегодную пенсию от российского правительства, был удостоен ряда российских орденов и других наград. В 1897 году прах Караджича был перенесён из Вены в Белград и захоронен при кафедральном соборе.
Сочинение:
Сабрана дела. Београд, 1965-1995. Т. 1-36.