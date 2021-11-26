КАБЕ ЭТЬЕН

КАБЕ ЭТЬЕН - французский мыслитель и политический деятель.

Сын ре­мес­лен­ни­ка-бо­ча­ра. По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние. По­сле за­щи­ты в 1812 году док­тор­ской дис­сер­та­ции за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой. В 1820-х годах член ре­во­люционного общества кар­бо­на­ри­ев. Ак­тив­ный уча­ст­ник Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года. В октябре 1830 года - мае 1831 года ге­не­раль­ный про­ку­рор Кор­си­ки. В 1831-1834 годах член Па­ла­ты де­пу­та­тов. На­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции Июль­ской мо­нар­хии, в 1833 году воз­глав­лял рес­пуб­ли­кан­ское общество «Сво­бод­ная ас­со­циа­ция». В 1833-1834 годах из­да­вал ли­бе­раль­ную газету «Le Populaire». В 1834 году под­верг­ся пре­сле­до­ва­ни­ям за по­ли­тическую дея­тель­ность, уе­хал в Бель­гию, а от­ту­да в Ве­ли­ко­бри­та­нию, где по­зна­ко­мил­ся с Р. Оуэ­ном.

В эмиг­ра­ции взгля­ды Кабе эво­лю­цио­ни­ро­ва­ли от ли­бе­ра­лиз­ма к ком­му­низ­му. Свою со­ци­аль­но-по­ли­тическую док­три­ну Кабе из­ло­жил в уто­пическом ро­ма­не «Пу­те­ше­ст­вие в Ика­рию» («Voyage et aventures de lord William Carisdall en Icarie», vol. 1-2, 1840 год, русский перевод 1924 год); от­сю­да её название - «ика­рий­ский ком­му­низм». Идеа­лом Кабе яв­ля­лась де­мо­кра­тическая рес­пуб­ли­ка, в ко­то­рой ус­та­нов­ле­ны об­щественная соб­ст­вен­ность на сред­ст­ва про­изводства, цен­тра­ли­зованное рас­пре­де­ле­ние про­дук­ции, государственное управ­ле­ние промышленностью при со­хра­не­нии ин­ди­ви­ду­аль­ных форм кре­сть­ян­ско­го тру­да.

По воз­вра­ще­нии в 1841 году во Фран­цию Кабе во­зоб­но­вил из­да­ние газеты «Le Populaire», где стал про­па­ган­ди­ро­вать ком­му­ни­стические взгля­ды. Вы­сту­пал за мир­ные и ле­галь­ные ме­то­ды по­ли­тической борь­бы, кри­ти­ко­вал ре­во­люционных ком­му­ни­стов. Взгля­дам Кабе был при­сущ ре­лигиозный от­те­нок: он ут­верж­дал, что ком­му­низм - это в чи­стом ви­де хри­сти­ан­ст­во, до то­го как оно бы­ло ис­пор­че­но ка­то­ли­циз­мом.

Сре­ди пуб­ли­ци­стических и ис­то­рических со­чи­не­ний Кабе, на­пи­сан­ных в этот пе­ри­од, - очер­ки «Как я стал ком­му­ни­стом» («Comment je suis communiste», 1840 год), «По­пу­ляр­ная ис­то­рия Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции» («His­toire populaire de la Révolution française de 1789 à 1830», vol. 1-4, 1839-1840 год), «Со­стоя­ние со­ци­аль­но­го во­про­са в Анг­лии, Шот­лан­дии, Ир­лан­дии и Фран­ции» («État de la question sociale en An­gle­terre, en Écosse, en lrlande et en France», 1843 год).

В 1840-х годах идеи Кабе по­лу­чи­ли ши­ро­кую по­пу­ляр­ность в Ев­ро­пе, дви­же­ние ика­рий­ских ком­му­ни­стов во Фран­ции на­счи­ты­ва­ло де­сят­ки тысяч чле­нов. В 1848 году Кабе вме­сте с груп­пой по­сле­до­ва­те­лей уе­хал в США. В том же го­ду в Те­ха­се ос­но­вал ком­му­ну, а в 1849 году в Ил­ли­ной­се - но­вую ком­му­ну (смотрите в статье «Ика­рия»). В эко­но­мическом пла­не экс­пе­ри­мент ока­зал­ся не­эф­фек­тив­ным, при­ме­няв­шие­ся Кабе ме­то­ды управ­ле­ния - ав­то­ри­тар­ны­ми . Из-за кон­флик­та с чле­на­ми ил­ли­ной­ской ком­му­ны Кабе вы­ну­ж­ден был по­ки­нуть её. На­чал соз­да­вать но­вую ком­му­ну в Мис­су­ри, но вско­ре умер.

Сочинения:

Œuvres. P., 1970;

Cabet et les publica­tions du «Populaire»: 1831–1834. P., 1974;

Cabet: le communisme icarien de 1840 а̀ 1847. P., 1979.