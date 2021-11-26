ИЕРИНГ РУДОЛЬФ ФОН
ИЕРИНГ РУДОЛЬФ ФОН - немецкий правовед.
Его отец был доктором права и практикующим адвокатом. Иеринг изучал право в Гейдельберге, Мюнхене, Гёттингене и Берлине. Профессор права в Базеле (1845 год), преподавал в университетах Ростока, Киля, Гиссена, Вены, Гёттингена.
Основные политические и правовые идеи Иеринга изложены в трудах: «Дух римского права на различных ступенях его развития» (том 1-3, 1852-1878 годы), «Борьба за право» (2-е издание, 1872 год), «Цель в праве» (том 1-2, 1877-1883 годы).
Право, по Иерингу, есть защищённый законом интерес. Сущность права составляет заключённая в нём цель - обеспечение условий социального общежития. Постигать право - значит исследовать и понимать обстоятельства, которые порождают его. Правообразующим фактором, единственным источником права является государство - организация социального принуждения, что отличает право от иных общественных регуляторов (в частности, от морали). Государство и право необходимо дополняют друг друга: государство выступает внешним механизмом силы, право служит формой использования (действия) этого механизма.
Для Иеринга генезис и эволюция права - не цепь случайных, произвольных событий, а закономерно протекающий процесс, который несёт на себе отпечаток социокультурного своеобразия народа. Возникает оно из борьбы, постоянно ведущейся в обществе. В борьбе люди реализуют и защищают свои интересы, обретают право. В связи с этим Иеринг, намечавший пути социологического анализа права, отмежёвывается от доктрины естественного права и установок исторической школы права. Концепция самого Иеринга о рождении и бытии права в стихии борьбы схожа с принципом борьбы за существование видов в теории Ч. Дарвина (смотрите Пангенезис).
Политические и правовые воззрения Иеринга сыграли заметную роль в развитии политико-юридической мысли XIX-XX веков как в самой Германии, так и в др. странах мира (в т. ч. в России).
Сочинения:
Избранные труды: В 2 т. СПб., 2006