ГУМБОЛЬДТ АЛЕКСАНДР ФОН

ГУМБОЛЬДТ АЛЕКСАНДР (Фрид­рих Виль­гельм Ген­рих Алек­сандр) ФОН - немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник, член Королевской Прусской АН.

Почетный член Пе­тербургской АН (1818). Брат К.В. фон Гум­больд­та . Из прусской дво­рян­ской се­мьи. По­лу­чил раз­но­сто­рон­нее об­ра­зо­ва­ние в университетах Франк­фур­та-на-Оде­ре (1787-1788 годы) и Гёт­тин­ге­на (1789-1790 годы), в Гам­бург­ской тор­го­вой и Фрай­берг­ской гор­ной ака­де­ми­ях. В 1790 году вме­сте с Г. Фор­сте­ром, ока­зав­шим на не­го глу­бо­кое влия­ние, пу­те­ше­ст­во­вал по Фран­ции, Ни­дер­лан­дам и Анг­лии. В 1792-1796 годах Гумбольдт слу­жил в прусском гор­ном ве­дом­ст­ве. В 1793 году опуб­ли­ко­вал бо­та­ни­ко-фи­зио­логическое ис­сле­до­ва­ние «Под­зем­ная фло­ра Фрай­бер­га», в ко­то­ром обоб­щил свои на­блю­де­ния о «тай­ноб­рач­ных» (не имею­щих цвет­ков) рас­те­ни­ях. Его опы­ты над раз­дра­жи­мо­стью нерв­ных и мус­куль­ных во­ло­кон опи­са­ны в мо­но­гра­фии 1797 года. В 1799-1804 годах Гумбольдт вме­сте с французским бо­та­ни­ком Э. Бон­пла­ном пу­те­ше­ст­во­вал по Северной и Южной Аме­ри­ке. Вер­нув­шись в Ев­ро­пу с бо­га­ты­ми кол­лек­ция­ми, Гумбольдт бо­лее 20 лет об­ра­ба­ты­вал их совместно с другими учё­ны­ми в Па­ри­же.

В 1807-1834 годах вы­шло 34-том­ное «Пу­те­ше­ст­вие в рав­но­ден­ст­вен­ные об­лас­ти Но­во­го Све­та в 1799-1804 годах» (русский перевод, тома 1-3, 1963-1969 годы), большая часть ко­то­ро­го со­став­ля­ют опи­са­ния рас­те­ний, на­блю­де­ния по зоо­ло­гии и срав­нительной ана­то­мии, а так­же ас­тро­но­мические на­блю­де­ния, гео­де­зические и кар­то­гра­фические ма­те­риа­лы и т. д. В 1808 году бы­ли из­да­ны «Кар­ти­ны при­ро­ды» (русский перевод, 1855 и 1959 годы), ку­да во­шёл раз­дел «Мыс­ли о фи­зио­но­мии рас­те­ний», явив­ший­ся од­ной из пер­вых пуб­ли­ка­ций по гео­гра­фии рас­те­ний. В 1827 году пе­ре­ехал из Па­ри­жа в Бер­лин, где ис­пол­нял обя­зан­но­сти ка­мер­ге­ра и со­вет­ни­ка прусского ко­роля.

В 1829 году при фи­нан­со­вой под­держ­ке и по ини­циа­ти­ве российского императора Ни­ко­лая I Гумбольдт вме­сте с К.Г. Эрен­бер­гом и Г. Ро­зе со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Рос­сии - че­рез Средний Урал, на Ал­тай до гра­ни­цы с Ки­та­ем, об­сле­до­вал Кас­пий­ское мо­ре. При­ро­да Азии бы­ла ос­ве­ще­на им в ра­бо­тах «Фраг­мен­ты по гео­ло­гии и кли­ма­то­ло­гии Азии» (тома 1-2, 1831) и «Цен­траль­ная Азия» (тома 1-3, 1843; русский перевод, том 1, 1915). В тру­де «Кос­мос» (тома 1-5, 1845-1862 годы; русский перевод, тома 1-5, 1848-1863 годы, 5-й том ос­тал­ся не­за­вер­шён­ным), ко­то­рый счи­тал основным де­лом сво­ей жиз­ни, Гумбольдт по­пы­тал­ся обоб­щить все имею­щие­ся в то вре­мя зна­ния о Зем­ле и Все­лен­ной.

По тео­ре­тическим про­бле­мам гео­ло­гии Гумбольдт пер­во­на­чаль­но при­дер­жи­вал­ся идей неп­ту­низ­ма, но за­тем пе­ре­шёл на по­зи­ции плу­то­низ­ма и ка­та­ст­ро­физ­ма, ак­тив­но раз­ви­вая совместно с К.Л. фон Бу­хом пер­вую научную тек­то­ническую ги­по­те­зу «кра­те­ров под­ня­тия» (в её ос­но­ве - оп­ре­де­ляю­щая роль вул­ка­низ­ма в хо­де го­ро­об­ра­зо­ва­ния). Осо­бое вни­ма­ние он об­ра­щал на кли­ма­тические яв­ле­ния и их связь с рас­пре­де­ле­ни­ем и внеш­ни­ми фор­ма­ми рас­ти­тель­но­сти. Им бы­ла обос­но­ва­на идея за­ко­но­мер­но­го зо­наль­но­го рас­про­стра­не­ния рас­ти­тель­но­сти на по­верх­но­сти Зем­ли (ши­рот­ная и вер­ти­каль­ная зо­наль­ность). Раз­ви­вал идеи, за­ло­жив­шие пред­по­сыл­ки для фор­ми­ро­ва­ния эко­ло­гического на­прав­ле­ния в гео­гра­фии рас­те­ний. Воз­зре­ния Гумбольдта по­слу­жи­ли ос­но­вой зем­ле­ве­де­ния (об­щей фи­зической гео­гра­фии) и ланд­шаф­то­ве­де­ния, а так­же кли­ма­то­ло­гии.

Гумбольдт уде­лял боль­шое вни­ма­ние изу­че­нию кли­ма­та и впер­вые ши­ро­ко при­ме­нил для его ха­рак­те­ри­сти­ки сред­не­ста­ти­стические по­ка­за­те­ли, раз­ра­бо­тал ме­тод изо­терм и со­ста­вил схе­ма­тическую кар­ту их рас­пре­де­ле­ния для Северного по­лу­ша­рия. Гумбольдт дал под­роб­ную ха­рак­те­ри­сти­ку кон­ти­нен­таль­но­го и мор­ско­го кли­ма­тов, ука­зал на при­чи­ны их раз­ли­чий и про­цес­сы фор­ми­ро­ва­ния. Име­нем Гумбольдта на­зван ряд гео­гра­фических объ­ек­тов, в том числе хреб­ты в Центральной Азии (хре­бет Улан-Да­бан) и в Северной Аме­ри­ке, го­ра на острове Но­вая Ка­ле­до­ния, лед­ник на се­ве­ро-за­па­де Грен­лан­дии, ре­ка и несколько на­се­лён­ных пунк­тов в США, ряд рас­те­ний, ми­не­рал и кра­тер на Лу­не. Имя братьев Алек­сан­д­ра и Виль­гель­ма Гум­больд­тов но­сит уни­вер­си­тет в Бер­ли­не.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Versuche über die gereizten Muskel und Nervenfasern, nebst Vermuthungen über den che­mischen Process des Lebens in der Thier-und Pflanzenwelt. В., 1797. Bd 1-2.