ГУМБОЛЬДТ АЛЕКСАНДР ФОН
ГУМБОЛЬДТ АЛЕКСАНДР (Фридрих Вильгельм Генрих Александр) ФОН - немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник, член Королевской Прусской АН.
Почетный член Петербургской АН (1818). Брат К.В. фон Гумбольдта. Из прусской дворянской семьи. Получил разностороннее образование в университетах Франкфурта-на-Одере (1787-1788 годы) и Гёттингена (1789-1790 годы), в Гамбургской торговой и Фрайбергской горной академиях. В 1790 году вместе с Г. Форстером, оказавшим на него глубокое влияние, путешествовал по Франции, Нидерландам и Англии. В 1792-1796 годах Гумбольдт служил в прусском горном ведомстве. В 1793 году опубликовал ботанико-физиологическое исследование «Подземная флора Фрайберга», в котором обобщил свои наблюдения о «тайнобрачных» (не имеющих цветков) растениях. Его опыты над раздражимостью нервных и мускульных волокон описаны в монографии 1797 года. В 1799-1804 годах Гумбольдт вместе с французским ботаником Э. Бонпланом путешествовал по Северной и Южной Америке. Вернувшись в Европу с богатыми коллекциями, Гумбольдт более 20 лет обрабатывал их совместно с другими учёными в Париже.
В 1807-1834 годах вышло 34-томное «Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799-1804 годах» (русский перевод, тома 1-3, 1963-1969 годы), большая часть которого составляют описания растений, наблюдения по зоологии и сравнительной анатомии, а также астрономические наблюдения, геодезические и картографические материалы и т. д. В 1808 году были изданы «Картины природы» (русский перевод, 1855 и 1959 годы), куда вошёл раздел «Мысли о физиономии растений», явившийся одной из первых публикаций по географии растений. В 1827 году переехал из Парижа в Берлин, где исполнял обязанности камергера и советника прусского короля.
В 1829 году при финансовой поддержке и по инициативе российского императора Николая I Гумбольдт вместе с К.Г. Эренбергом и Г. Розе совершил путешествие по России - через Средний Урал, на Алтай до границы с Китаем, обследовал Каспийское море. Природа Азии была освещена им в работах «Фрагменты по геологии и климатологии Азии» (тома 1-2, 1831) и «Центральная Азия» (тома 1-3, 1843; русский перевод, том 1, 1915). В труде «Космос» (тома 1-5, 1845-1862 годы; русский перевод, тома 1-5, 1848-1863 годы, 5-й том остался незавершённым), который считал основным делом своей жизни, Гумбольдт попытался обобщить все имеющиеся в то время знания о Земле и Вселенной.
По теоретическим проблемам геологии Гумбольдт первоначально придерживался идей нептунизма, но затем перешёл на позиции плутонизма и катастрофизма, активно развивая совместно с К.Л. фон Бухом первую научную тектоническую гипотезу «кратеров поднятия» (в её основе - определяющая роль вулканизма в ходе горообразования). Особое внимание он обращал на климатические явления и их связь с распределением и внешними формами растительности. Им была обоснована идея закономерного зонального распространения растительности на поверхности Земли (широтная и вертикальная зональность). Развивал идеи, заложившие предпосылки для формирования экологического направления в географии растений. Воззрения Гумбольдта послужили основой землеведения (общей физической географии) и ландшафтоведения, а также климатологии.
Гумбольдт уделял большое внимание изучению климата и впервые широко применил для его характеристики среднестатистические показатели, разработал метод изотерм и составил схематическую карту их распределения для Северного полушария. Гумбольдт дал подробную характеристику континентального и морского климатов, указал на причины их различий и процессы формирования. Именем Гумбольдта назван ряд географических объектов, в том числе хребты в Центральной Азии (хребет Улан-Дабан) и в Северной Америке, гора на острове Новая Каледония, ледник на северо-западе Гренландии, река и несколько населённых пунктов в США, ряд растений, минерал и кратер на Луне. Имя братьев Александра и Вильгельма Гумбольдтов носит университет в Берлине.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Versuche über die gereizten Muskel und Nervenfasern, nebst Vermuthungen über den chemischen Process des Lebens in der Thier-und Pflanzenwelt. В., 1797. Bd 1-2.