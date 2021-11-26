ГРОСС ГАНС ГУСТАВ АДОЛЬФ
ГРОСС (Groß) ГРОСС ГАНС ГУСТАВ АДОЛЬФ - австрийский криминалист.
Профессор уголовного права Черновицкого (1897-1902), Пражского (1902-1905) и Грацкого (с 1905) университетов. Один из основателей криминалистической науки (термин «криминалистика» был предложен им) и криминальной психологии. Гросс первым показал возможность и важность применения естественных наук при раскрытии преступлений, превратил разрозненную криминалистически значимую информацию в систему знаний, составившую самостоятельное научное направление. Гросс систематизировал научные методы и средства выявления и расследования преступлений, в том числе методы работы со следами и другими вещественными доказательствами. Основное произведение Гросса - «Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции и др.» (1893 год, русский перевод, выпуски 1-2, 1895-1896 годы), многие положения которого до сих пор являются актуальными для криминалистической теории и практики. Основатель института криминалистики при университете Граца и первого в мире криминалистического музея в Граце (1896), а также журнала «Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik» (в 1898-1915 годы главный редактор). Операции над абзацем:
Сочинения:
Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte, Gendarmen u. s. w. Graz, 1893;
Kriminalpsychologie. Graz, 1898;
Encyklopädie für Kriminalistik. Lpz., 1900;
Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik. 6. Aufl. Münch., 1914. Bd 1–2;
Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М., 2002.