ГРЕГОРИ (Gregory) Каспар Рене

Протестант, специалист по греческой палеографии, текстолог НЗ.

Окончил Пенсильванский ун-т (1864) и Принстонскую теологическую семинарию (1870), где одним из его учителей был библеист Ч. Ходж. В 1873 г. продолжил образование в Лейпцигском ун-те, слушал лекции К. Тишендорфа и был недолгое время его ассистентом. Принял герм. подданство, с 1884 г. приват-доцент, с 1889 г. экстраординарный, а с 1891 г. ординарный профессор кафедры НЗ Лейпцигского ун-та.

Совершил 4 длительные поездки для работы с рукописями НЗ в книгохранилищах Европы (в т. ч. в С.-Петербурге, Москве и Киеве) и мон-рей Ближ. Востока. Внес вклад в папирологию и кодикологию (см. Текстология библейская), в частности открыл принцип брошюровки пергаменных кодексов: на развороте книги должны быть либо 2 внешние поверхности, либо 2 внутренние, более светлые. Опубликовал сначала по-английски обширные и хорошо упорядоченные текстологические дополнения к изданию НЗ, осуществленному Тишендорфом (Novum Testamentum Graece. Ed. 8. Lipsiae, 1869-1872. Vol. 3: Prolegomena / Scrip. C. R. Gregory. Lipsiae, 1884-1894. 3 Pt.). В процессе работы над расширенным нем. изданием Г. разработал новую систему обозначения рукописей НЗ. В отличие от системы И. Я. Веттштейна, где унциальные рукописи обозначались заглавными буквами, минускульные - араб. цифрами, Г. ввел особые обозначения для папирусов - готическую букву ¸ с номером в верхнем регистре, для лекционариев (литургических сборников, содержащих фрагменты Свящ. Писания для чтения в определенные дни) - букву l, для минускульных рукописей - араб. цифры, для унциальных рукописей - араб. цифры с нулем впереди и т. д. Эта система, впервые примененная в нем. изд. «Textkritik des Neuen Testaments» (Lpz., 1900-1909. Bd. 1-3) и более подробно описанная в монографии «Греческие рукописи Нового Завета» (Die griechischen Handschriften des Neuen Testaments. Lpz., 1908), используется текстологами НЗ и в наст. время. Соглашаясь с выводами совр. ему критиков текста НЗ (позднее происхождение пространного окончания Евангелия от Марка (Мк 16. 9-20) и перикопы о женщине, взятой в прелюбодеянии (Ин 7. 53 - 8. 11)), Г. выше, чем др. исследователи, оценил греч. богослужебные Евангелия и Апостолы. Ему принадлежит научно-популярное введение в изучение НЗ с обоснованием состава его канона и порядка размещения в нем новозаветных книг (Einleitung in das Neue Testament. Lpz., 1909).

В начале первой мировой войны Г. добровольцем ушел на фронт. В апр. 1917 г. он повредил колено, упав с коня, и был отправлен в полевой госпиталь в Нёшатель-сюр-Эн (Франция). Там во время обстрела франц. артиллерией Г. был смертельно ранен.

Автор статьи: Исаев С.А.