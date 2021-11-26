ГРАММОФОН

ГРАММОФОН (от греческого γράμμα - буква, запись и φωνή - звук) - механический аппарат для воспроизведения звука с грам­мо­фон­ной пла­стин­ки .

Изобретён в 1888 году немецким инженером Э. Берлинером (1851-1929 годы), работавшим в США. Состоит из ящика с диском и пружинным механизмом для вращения пластинки, звуковой коробки с иглой в иглодержателе, тонарма (подвижной соединительной трубки) и рупора (открытого или скрытого). При вращении грампластинки остриё иглы, двигаясь зигзагообразно по спиральной канавке с записью звука, передаёт диафрагме (мембране) звуковой коробки свои колебания, которые через тонарм поступают в рупор, где усиливаются. Разновидность граммофона - патефон (французский pathéphone) получил своё название от французской фирмы «Pathé», выпускавшей граммофоны с 1908 года. Смотри также Фо­но­граф , Электрофон.

Иллюстрации:

Грам­мо­фон. Архив БРЭ.

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