ЛИН

Апостол из числа семидесяти, папа Римский , христианский святой.

Упо­мя­нут как пре­ем­ник и уче­ник ап. Пет­ра сщмч. Ири­не­ем Ли­он­ским (кон. 2 в.), ко­то­рый ото­жде­ст­в­лял Л. с Ли­ном из по­сла­ния ап. Пав­ла (2 Тим. 4:21). В ран­них ка­та­ло­гах рим. пап (4–6 вв.) Л. при­пи­сы­ва­ют 11 или 12 лет епи­скоп­ско­го слу­же­ния и на­зы­ва­ют его му­че­ни­ком . Liber Pontificalis (6–7 вв.) име­ну­ет Л. сы­ном Гер­ку­ла­на, уро­жен­цем Тос­ка­ны и при­пи­сы­ва­ет ему вве­де­ние пра­ви­ла для жен­щин вхо­дить в цер­ковь с по­кры­той го­ло­вой. Л. пред­по­ло­жи­тель­но счи­та­ют ав­то­ром апок­ри­фи­че­ских «Дея­ний Пет­ра и Пав­ла» и «Пре­ния» этих апо­сто­лов с Си­мо­ном Вол­хвом.

День па­мя­ти Л. по ка­лен­да­рю Рус. пра­во­слав­ной церк­ви празд­ну­ет­ся 5(18) но­яб. и в Со­бо­ре се­ми­де­ся­ти апо­сто­лов 4(17) янв.; по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви – 23 сен­тяб­ря.

Автор статьи: Д. В. Зай­цев