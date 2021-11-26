ЛИН
Апостол из числа семидесяти, папа Римский, христианский святой.
Упомянут как преемник и ученик ап. Петра сщмч. Иринеем Лионским (кон. 2 в.), который отождествлял Л. с Лином из послания ап. Павла (2 Тим. 4:21). В ранних каталогах рим. пап (4–6 вв.) Л. приписывают 11 или 12 лет епископского служения и называют его мучеником. Liber Pontificalis (6–7 вв.) именует Л. сыном Геркулана, уроженцем Тосканы и приписывает ему введение правила для женщин входить в церковь с покрытой головой. Л. предположительно считают автором апокрифических «Деяний Петра и Павла» и «Прения» этих апостолов с Симоном Волхвом.
День памяти Л. по календарю Рус. православной церкви празднуется 5(18) нояб. и в Соборе семидесяти апостолов 4(17) янв.; по календарю Римско-католич. церкви – 23 сентября.
Автор статьи: Д. В. Зайцев