ГИЗО ФРАНСУА ПЬЕР ГИЙОМ
ГИЗО ФРАНСУА ПЬЕР ГИЙОМ - французский государственный деятель и историк.
Родился в респектабельной буржуазной протестантской семье. Его отец, адвокат, был казнён в 1794 году, после чего семейство Гизо покинуло Францию и поселилось в Женеве. По возвращении на родину в 1805 году Гизо учился на юридическом факультете Сорбонны, откуда вышел убеждённым либералом, конституционным монархистом. В 1812 году начал преподавать современную историю в Сорбонне. С 1814 года на государственной службе: генеральный секретарь Временного правительства, затем руководитель секретариатов министерства внутренних дел, министрества юстиции, сотрудник Государственного совета.
В 1820 году сблизился с либеральной оппозицией, оставил государственную службу и вернулся к преподавательной деятельности в Сорбонне. В это время вышли в свет его первые исторические труды: «История Английской революции» («Histoire de la revolution d’Angleterre», vol. 1-2, 1826-1827; русский перевод, тома 1-3, 1868), «История цивилизации в Европе» («Histoire de la civilisation en Europe», 1828; русский перевод. 1892), «История цивилизации во Франции» («Histoire de la civilisation en France», vol. 1-4, 1830; русский перевод, тома 1-2, 1877-1881 годы) и др.
Гизо симпатизировал британской конституционной монархии, в которой видел идеал государственного устройства. Сформулировал теорию, согласно которой классовая борьба признавалась главным двигателем исторических событий. Сущность классовых различий Гизо сводил лишь к имущественным отношениям, не ставя вопроса о происхождении собственности. Историю Франции изображал как историю борьбы первоначально между завоевателями Галлии - германцами и порабощёнными ими галло-римлянами, а в дальнейшем между потомками германцев - дворянами и потомками галло-римлян - 3-м сословием (позднее отказался от этой концепции). В 1830 году избран в парламент, где стал одним из лидеров умеренной либеральной оппозиции. Сыграл важную роль в Июльской революции 1830 года и приведении к власти Луи Филиппа, считая эти события логическим завершением Французской революции XVIII века. В период Июльской монархии (1830-1848 годы) неоднократно занимал министерские посты (министр внутренних дел, август - ноябрь 1830 года; министр народного просвещения, 1832-1836, 1836-1837 годы; министр иностранных дел, 1840-1848 годы; премьер-министр, 1847-1848 годы). В 1840-1848 годах фактически руководил правительством, проводил курс на подавление революционного и демократического движения.
В 1832 году избран членом Академии моральных и политических наук, в 1836 году - Французской академии. Революция 1848 года во Франции положила конец политической карьере Гизо. Он вновь занялся исследовательской и преподавательской деятельностью. Взгляды Гизо в этот период претерпели значительную эволюцию: Гизо отказался от теории классовой борьбы, призвал ко всеобщему классовому миру.