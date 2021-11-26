ГИЗО ФРАНСУА ПЬЕР ГИЙОМ

ГИЗО ФРАНСУА ПЬЕР ГИЙОМ - французский государственный деятель и историк.

Ро­дил­ся в рес­пек­та­бель­ной бур­жу­аз­ной про­тес­тант­ской се­мье. Его отец, ад­во­кат, был каз­нён в 1794 году, по­сле че­го се­мей­ст­во Ги­зо по­ки­ну­ло Фран­цию и по­се­ли­лось в Же­не­ве . По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну в 1805 году Ги­зо учил­ся на юри­дическом факультете Сор­бон­ны, от­ку­да вы­шел убе­ж­дён­ным ли­бе­ра­лом, кон­сти­туционным мо­нар­хи­стом. В 1812 году на­чал пре­по­да­вать современную ис­то­рию в Сор­бон­не. С 1814 года на государственной служ­бе: ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Временного пра­ви­тель­ст­ва, за­тем ру­ко­во­ди­тель сек­ре­та­риа­тов министерства внутренних дел, министрества юс­ти­ции, со­труд­ник Государственного со­ве­та.

В 1820 году сбли­зил­ся с ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ци­ей, ос­та­вил государственную служ­бу и вер­нул­ся к пре­по­да­вательной дея­тель­но­сти в Сор­бон­не. В это вре­мя вы­шли в свет его пер­вые ис­то­рические тру­ды: «Ис­то­рия Анг­лий­ской ре­во­лю­ции » («Histoire de la revolution d’An­gle­terre», vol. 1-2, 1826-1827; русский перевод, тома 1-3, 1868), «Ис­то­рия ци­ви­ли­за­ции в Ев­ро­пе» («Histoire de la civilisation en Eu­ro­pe», 1828; русский перевод. 1892), «Ис­то­рия ци­ви­ли­за­ции во Фран­ции» («Hi­stoire de la civilisation en France», vol. 1-4, 1830; русский перевод, тома 1-2, 1877-1881 годы) и др.

Ги­зо сим­па­ти­зи­ро­вал британской кон­сти­туционной мо­нар­хии , в ко­то­рой ви­дел иде­ал государственного уст­рой­ст­ва. Сфор­му­ли­ро­вал тео­рию, со­глас­но ко­то­рой клас­со­вая борь­ба при­зна­ва­лась главным дви­га­те­лем ис­то­рических со­бы­тий. Сущ­ность клас­со­вых раз­ли­чий Ги­зо сво­дил лишь к иму­щественным от­но­ше­ни­ям, не ста­вя во­про­са о про­ис­хо­ж­де­нии соб­ст­вен­но­сти. Ис­то­рию Фран­ции изо­бра­жал как ис­то­рию борь­бы пер­во­на­чаль­но ме­ж­ду за­вое­ва­те­ля­ми Гал­лии - гер­ман­ца­ми и по­ра­бо­щён­ны­ми ими гал­ло-рим­ля­на­ми, а в даль­ней­шем ме­ж­ду по­том­ка­ми гер­ман­цев - дво­ря­на­ми и по­том­ка­ми гал­ло-рим­лян - 3-м со­сло­ви­ем (позд­нее от­ка­зал­ся от этой кон­цеп­ции). В 1830 году из­бран в пар­ла­мент, где стал одним из ли­де­ров уме­рен­ной ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции. Сыг­рал важ­ную роль в Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года и при­ве­де­нии к вла­сти Луи Фи­лип­па, счи­тая эти со­бы­тия ло­гическим за­вер­шени­ем Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века . В пе­ри­од Июль­ской мо­нар­хии (1830-1848 годы) не­од­но­крат­но за­ни­мал ми­ни­стер­ские по­сты (министр внутренних дел, август - но­ябрь 1830 года; министр народного про­све­ще­ния, 1832-1836, 1836-1837 годы; министр иностранных дел, 1840-1848 годы; пре­мьер-министр, 1847-1848 годы). В 1840-1848 годах фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил пра­ви­тель­ст­вом, про­во­дил курс на по­дав­ле­ние ре­во­люционного и де­мо­кра­тического дви­же­ния.

В 1832 году из­бран чле­ном Ака­де­мии мо­раль­ных и по­ли­тических на­ук, в 1836 году - Французской ака­де­мии. Ре­во­лю­ция 1848 года во Фран­ции по­ло­жи­ла ко­нец по­ли­тической карь­ере Ги­зо. Он вновь за­нял­ся ис­сле­до­вательской и пре­по­да­вательской дея­тель­но­стью. Взгля­ды Ги­зо в этот пе­ри­од пре­тер­пе­ли зна­чительную эво­лю­цию: Ги­зо от­ка­зал­ся от тео­рии клас­со­вой борь­бы, при­звал ко все­об­ще­му клас­со­во­му ми­ру.