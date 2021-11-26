ГЕДДЕС ПАТРИК

ГЕДДЕС ПАТРИК - шотландский теоретик градостроительства, архитектор, социолог.

Изучал биологию в Лондоне у Т. Г. Гекели (1874-1878 годы). В 1880-1919 годах преподавал ботанику в университете Данди (профессор с 1889 года). В Эдинбурге проводил летнюю школу по изучению социальных проблем (1887-1899 годы); построил кооперативный жилой дом «Рамзей-гарденс» (1893 год), зал самоуправления Эдинбургского университета «Рамзей-лодж» (1894 год) и др.

В 1910 году организовал первую международную конференцию по градостроительству в Лондоне (с выставкой, показанной в Великобритании и в других странах). Член-основатель Института градостроительства в Лондоне (1914 год). С 1915 года изучал в Индии проблемы городов (Ченнаи, Мумбай, Калькутты и др.); также работал в Палестине. В 1930 году основал в Монпелье Шотландский коллеж, ставший центром комплексных исследований по региональному планированию, экологии и социологии.

В 1932 году возведён в рыцарское достоинство. В своих работах [«Развитие города» («City development», 1904 год), «Эволюция городов» («Cities in evolution», 1915 год) и др.] прилагал принципы дарвинизма к анализу развития общества в его взаимодействии со средой обитания. Идеи Геддеса оказали влияние на работы Р. Энвина, Л. П. Аберкромби, М. Я. Гинз­бур­га и др. круп­ных ур­ба­ни­стов и ар­хи­тек­то­ров.

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