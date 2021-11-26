ГАУДИГ ГУГО

ГАУДИГ ГУГО - немецкий педагог, один из создателей «педагогики личности» .

Был учи­те­лем ре­аль­ной гим­на­зии в городе Ге­ра (с 1887 года). Ди­рек­тор жен­ской гим­на­зии с учи­тель­ской се­ми­на­ри­ей в Гал­ле (с 1896 года). С 1900 ру­ко­во­дил жен­ской гим­на­зи­ей и учи­тель­ской се­ми­на­ри­ей в Лейп­ци­ге. Раз­ра­бо­тал сис­те­му «сво­бод­но­го по­лу­че­ния зна­ний»; на за­ня­ти­ях его уче­ни­цы ов­ла­де­ва­ли главным образом приё­ма­ми учеб­но­го тру­да и его пла­ни­ро­ва­ния, ме­то­да­ми са­мо­об­ра­зо­ва­ния. До­ка­зы­вал, что це­лью вос­пи­та­ния мо­жет быть толь­ко сво­бод­ная лич­ность, фор­ми­руе­мая собственным тру­дом.

Сочинения:

Die Schule im Dienste der werdenden Persönlichkeit. 3. Aufl. Lpz., 1930.

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