КОПИЯ
КО́ПИЯ - в изобразительном искусстве, произведение, сознательно повторяющее другое произведение.
Копии могут выполняться самим автором исходного произведения, его мастерской, др. художниками. Наряду с точными копиями существуют копии-повторения (реплики), выполненные автором или его мастерской с отклонениями от оригинала. Разновидностью копий являются репродукции, созданные с использованием механических средств и не в единственном экземпляре. В отличие от подделки, копия не имеет функции подмены оригинала.
До эпохи механического копирования копии создавались вручную и, помимо сходства с оригиналом, несли следы индивидуальности копииста. Вероятно, понятие копии возникло одновременно с представлениями об авторстве и индивидуальной неповторимости (аутентичности) произведения, которые родились в Древней Греции. В Древнем Риме спрос на копии с произведений древне-греческой пластики был огромен: мастерским, создававшим их, покровительствовали храмы и частные лица.
Своего апогея он достиг ко II веку когда скульптурными копий украшали частные дома, термы, театры и др. общественные сооружения. Римские художники разработали полумеханические средства копирования: с оригиналов снимались формы, которые затем транспортировались в разл. мастерские на территории империи, где с них создавались копии. Бронзовые воспроизведения отливались с помощью полых форм, снятых с оригиналов, а гипсовые отливки с нанесёнными на них размерами служили для изготовления мраморных копий. Во многих случаях римские копии являются единственным источником сведений об утраченных древне-греческих оригиналах.
В средние века принцип работы по образцам, которого придерживались во всех видах искусства, способствовал утверждению копирования как неотъемлемой части процесса работы, а следовательно, и обучения художников. В позднесредневековых и ренессансных художественных мастерских копирование рисунков, а затем и др. произведений мастера стало основой системы обучения.
Копии, создаваемые учениками в скульптурных мастерских, имели не только учебное значение: выполненные в дешёвых материалах, они продавались как самостоятельные произведения (восковой бюст, повторяющий «Девушку с подснежниками» А. дель Верроккьо, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; многочисл. гипсовые, терракотовые, стукковые реплики рельефов «Мадонна с младенцем», создававшиеся в мастерских всех крупных скульпторов -Л. Гиберти, Донателло, А. Росселлино, Верроккьо и др.). Постепенно учебное копирование вышло за пределы мастерской: сохранилось большое число уменьшенных воспроизведений прославленных вещей Микеланджело («Времена суток» из капеллы Медичи и др.); подобное копирование было распространено и в живописи.
Особое место в культуре Возрождения заняли копии антиков. Так, Б. Бандинелли создал копию «Лаокоона» (1520-1525 годы, галерея Уффици, Флоренция); для французского короля Франциска I Ф. Приматиччо и Б. Челлини заказывали копии античных статуй, хранившихся во дворе Бельведера в Ватикане («Аполлон Бельведерский», «Спящая Ариадна» и др.). Распространены были небольшие статуэтки, воспроизводившие знаменитые памятники античности (конная статуя имп. Марка Аврелия работы А. Филарете, около 1440-1445 годов, Художественные собрания, Дрезден). Наряду с копиями античных статуй широкое хождение получили и подделки - фальсифициров. антики, являвшиеся на самом деле работами ренессансных мастеров (наиболее известная – несохранившаяся статуя «Спящего купидона» Микеланджело, искусственно состаренная и проданная кардиналу Риарио в 1496 год). А. дель Сарто по просьбе кардинала Оттавиано Медичи написал копию «Портрета папы Льва X с племянниками» Рафаэля настолько искусно, что ввёл в заблуждение ближайшего ученика Рафаэля Джулио Романо.
В скульптуре в течение XVI века разрабатываются методы механического копирования, утраченные со времён античности, позволявшие как воспроизводить небольшие авторские модели (боццетто и моделло) в масштабе будущих произведений, так и создавать в различных материалах малоформатные копии монументальных работ. Этими возможностями широко пользовались в мастерской Джамболоньи. В эпоху Возрождения в Италии вопросы копирования получают теоретич. обоснование в трудах Л.Б. Альберти, Леонардо да Винчи и др.
На севере Европы копирование долго оставалось методом работы семейных мастерских - известны многочисл. Копии картин (и их отдельных частей) Л. Кранаха Старшего, П. Брейгеля Старшего (П. Брейгель Младший специализировался на создании К. с работ отца для удовлетворения спроса на них). Репродукционная гравюра, воспроизводившая живописные произведения, становится универсальным орудием копирования (гравюры М. Раймонди с работ Рафаэля; создание копийных гравюр М. Шонгауэром, А. Дюрером со своих работ). Гравированные копии, в свою очередь, нередко копировались живописцами: Дюрер и др. художники Северного Возрождения копировали гравюры А. Мантеньи, А. дель Поллайоло и др.
В академической системе обучения копирование заняло центральнрое место с конца XVI века; образцами для рисования служили гипсовые слепки с античных статуй и гравированные воспроизведения живописных работ. Копии создавались по различным мотивам, напр. в качестве дипломатических подарков: копии алтарного образа «Оплакивание» А. Бронзино была подарена Козимо I Медичи франц. кардиналу (Музей изобразит. искусств и археологии, Безансон); исполненная Тицианом К. (1545-1546 годы, Палаццо Питти, Флоренция) портрета папы Римского Юлия II работы Рафаэля (1512 год, галерея Уффици) была заказана представителями рода делла Ровере, к которому принадлежал папа, и т. д. Копиисты, состоявшие при европейских дворах, удовлетворяли спрос на портреты членов правящих династий (портреты франц. короля Людовика XIV тиражировались Г. Риго и членами его мастерской; официальные портреты росийских императоров Александра I и Николая I - мастерской Дж. Доу). Дж.Л. Бернини создал повторение портретного бюста кардинала Шипионе Боргезе после того, как в почти законченном произведении открылась внутренняя трещина.
С XVI века распространяются авторские повторения живописных полотен. Не будучи идентичными ни друг другу, ни оригиналу, они фактически утверждали неповторимость авторского живописного процесса. Многочисл. реплики с вариациями известны в творчестве Тициана, Ж. де Латура и др. В Голландии XVII века были распространены авторские повторения пользующихся спросом композиций, как правило, отличающихся незначительнвми деталями. Художественное копирование использовалось и как отправная точка для создания авторского произведения.
Известны копии, отражающие не только и не столько качества оригинала, сколько характер его восприятия копирующим художником (копии: Л. Кранаха Старшего с работ И. Босха; Н. Пуссена с работ Джованни Беллини; П.П. Рубенса с картин Тициана, Караваджо, картона Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари»; также К. П. Брюллова с работ Рафаэля, Э. Делакруа с работ Рубенса, Ж.О. Д. Энгра с работ Рафаэля, П. Сезанна с картин Делакруа и Эль Греко, и т. д.). Подобные повторения-варианты нередко встречаются и в творчестве одного художника («Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи, «Паломничество на остров Киферу» А. Ватто и др.).
В эпоху классицизма второй половины XVIII – начала XIX вековкопи с произведений античной скульптуры и глиптики ценились в качестве образцов стиля, их собирали и экспонировали в музеях. Особой популярностью пользовались также копии предметов декоративно-прикладного искусства в стилях ушедших эпох: мебели, фарфора, керамики, стекла, на создании которых специализировались целые предприятия. Постепенно сами копии превратились в объект коллекционирования.
Учебные коллекции слепков с важнейших произведений пластики стали создаваться ещё с XVIII века в Париже, Берлине, Вене; они появлялись в Лондоне (в 1852 году открылся Двор слепков в Виктории и Альберта музее), Мюнхене (Музей копий классической скульптуры, 1869 год), Москве (Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина был задуман как учебный музей слепков) и др. В XX веке многие известные произведения скульптуры, украшавшие площади и здания, заменены копиями (оригиналы перенесены в музеи).
В XIX - начале XX веков до широкого распространения фотографии, копирование использовалось в научных целях и служило средством фиксации при археологических раскопках. В XX веке копия стала средством интерпретации оригинала и способом формулирования новых художественных систем. В современном мире копирование, как правило, выполняется с помощью механических средств воспроизведения, однако традиционное копирование продолжает существовать и как средство обучения художников, и как средство получения немеханич. воспроизведения (спросом по-прежнему пользуются копии живописи старых мастеров).
В архитектуре копирование известных образцов встречается сравнительно редко; среди известных примеров - воспроизведения иерусалимского Храма Гроба Господня (напр., Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря, выстроенный в 1658-1685 годы из кирпича по модели, привезённой из Палестины; прообраз повторён лишь в плане, объёмное же решение и декор отмечены оригинальностью). Имитация знаменитых образцов свойственна историзму XIX века, изредка встречается и в архитектуре XX века.